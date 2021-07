Letní procházka světem set-top boxů s Androidem. Od českého trhu po Ameriku

Tesla Mediabox XA 400

Česká pobočka společnosti INTER-SAT, držící práva na značku Tesla, přišla s novinkou v sektoru Android TV set-top boxů, kterou je přístroj s označením Mediabox XA 400. Jde o aktuálně jediný STB z řady „X“ s certifikovanou Android TV, ostatní modely disponují klasickým open-source Androidem ve verzi 9.0 (Pie).



Autor: Inter-Sat Tesla XA 400

Model XA 400 má nainstalovaný procesor Amlogic S905X2-B (čtyřjádro, ARM Cortex A-53, takt 1,6 GHz), doplněný 2 GB operační paměti DDR4 a 8 GB paměti eMMC. Přístroj má slot pro paměťovou kartu (microSD), lze rovněž připojit externí USB flash disk. Konektivitu zajišťuje ethernetový port RJ-45 a duální Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n/ac, 2T2R). Pro připojení periférií slouží technologie Bluetooth 4.2/5.0. Přibalen je referenční dálkový ovladač Google pro Android TV s dedikovanými tlačítky pro vstup do online videoték.



Autor: Inter-Sat Přehled přípojných míst

Model XA 400 používá operační systém Android TV ve verzi 10 s certifikací společnosti Google. Je tedy podporováno i hlasové vyhledávání přes Asistenta Google a obchod Google Play. Má integrovaný Chromecast, umožňující bezdrátové sdílení obsahu z telefonu nebo tabletu a také použití telefonu jako dálkového ovladače (prostřednictvím aplikace). Podporuje rozlišení 4K UHD, H.265 HEVC, HDR a Dolby Atmos.

Společnost INTER-SAT uvádí: „Lze využívat on-line video půjčovny Netflix, HBO GO, VOYO.cz, Disney+, Prime Video společnosti Amazon, dále IPTV služby Skylink Live TV, Telly, T-Mobile TV GO, SledovaniTV, Lepší.TV, Kuki a další. O hudbu se postarají aplikace YouTube, Spotify nebo Deezer.“

Co se týká zahraničních videoték, není zmiňováno maximální podporované rozlišení videa, originální set-top box, na který odkazuje designem i přibaleným dálkovým ovladačem, tedy MECOOL KM2, je držitelem certifikace pro Netflix 4K. Dále podporuje YouTube v rozlišení 4K UHD a také, jak je psáno výše, Disney+ a Amazon Prime Video.

Přestože obal a design přístroje ukazují původ u značky MECOOL, v přiloženém návodu najdete tovární označení modelu LEAP-S1. Jde o přístroj z produkce společnosti Skyworth (model HP4×A), který je ale u nás nabízen pod značkou Strong a právě označením LEAP-S1 (dle dalších zdrojů jde o box totožný s KM 2 značky MECOOL, vyrobený ale společností Skyworth). Zaslouží si to krátkou odbočku.

Strong LEAP-S1 (SRT401) je rovněž multimediální centrum s operačním systémem Android TV 10, víceméně totožnou specifikací (místo 2× USB 2.0 je nabízeno 2.0 + 3.0, osazen jinak taktovaný procesor), totožnou velikostí i hmotností. Přístroj má mírně odlišný design a zjednodušený dálkový ovladač se dvěma dedikovanými tlačítky (Netflix + Prime Video).



Autor: Strong

Čipset Amlogic S905X2: CPU Amlogic S905X2, čtyřjádro, ARM Cortex-A53, 1,8 GHz, GPU ARM Mali-G31, čtyřjádro, 1800 MHz. Bezdrátová konektivita: duální Wi-Fi 802.11b/g/n v pásmu 2,4 GHz a 802.11a/n/ac v pásmu 5 GHz, Bluetooth 4.2. Rozměry a hmotnost: 110 × 110 × 22 mm, 170 g.

Pro úplnost, toto je 4K Android TV OTT/IPTV Box HP4×A od společnosti Skyworth:

Ale zpět k řadě „X“ značky Tesla. V roce 2020 ji uváděl dnes již neprodávaný model X500, osazený blíže neurčeným CPU s architekturou Cortex A-55 a deklarovanou podporou až 8K videosouborů v kodeku VP9. Disponoval úložištěm (eMMC Flash) o kapacitě 16 GB i možností rozšíření o externí USB disk s možností PVR nahrávání. Přikládán byl běžný generický dálkový ovladač.

Z řady „X“ si kromě výše zmiňovaného modelu XA 400 můžete objednat jeden ze dvou hybridních STB s možností příjmu DVB-T2 XT550 (rozlišení až 4K), popřípadě XT650 (rozlišení až 8K) nebo čistě internetové multimediální centrum X900 Pro s velkým interním úložištěm a podporou až 8K rozlišení. Všechny přístroje mají jako operační systém open-source Android ve verzi 9 Pie. Na obrázku níže model X 900 Pro, dva hybridní modely si představíme blíže.

Tesla XT550

Pro model XT550 jako základ posloužil MECOOL K5 hybridní řady “K“ společnosti Videostrong. Na bočním panelu se nalézá dvojice USB portů, 1× specifikace 2.0 a 1× specifikace 3.0. Osazen je CPU Amlogic S905X3 (Quad Core, ARM Cortex-A55, 1,9 GHz) s grafikou Mali G-31 MP2, doplněný je paměťovou konfigurací 2 GB RAM + 16 GB eMMC Flash.

Kromě internetových streamů lze rovněž přijímat i free-to-air programy šířené jak prostřednictvím pozemního, tak satelitního vysílání (disponuje anténním konektorem IEC a šroubovacím F-Type). Konektivita-LAN: 10/100 Mb/s, standard RJ45; Wi-Fi: dvoupásmová, 802.11b/g/n/ac, 2,4/5 GHz. Přístroj podporuje rozlišení 4K při 60 fps s použitím kodeků H.265 HEVC (MP-10 L5.1 až 4Kx2K/60fps) a VP9 (Profile-2 up to 4Kx2K/60fps), výstup do zobrazovače přes HDMI 2.1.

Podle uživatelských zkušeností je nutno aktualizovat většinu instalovaných aplikací na jejich poslední verzi, čímž se značně zvýší uživatelský komfort a zlepší obsluha přístroje.

Tesla XT650

Model XT650 je na rozdíl od předcházejícího vybaven displejem na předním panelu a externí Wi-Fi anténou na panelu zadním. Deklarována je podpora zobrazení videosouborů v rozlišení 8K (kodek VP9, až 60 fps), místo kombinace T2/S2 zde nalezneme 2× anténní IEC konektor (vstup/výstup). Osvědčený procesor Amlogic S905X2 (quad core, ARM Cortex-A53) s grafikou Mali-G31 MP2. Oproti XT550 dvojnásobná kapacita paměti RAM – 4GB, doplněná 16 GB paměti eMMC Flash.

Dekódování videa v rozlišení 4K@60fps 10bit H.265, 4K@60fps VP9 Profile2, 4K@30fps H.265 s použitím HEVC, podpora HDR. Podpora audio Dolby Atmos. Lze instalovat a provozovat streamovací aplikace všech českých operátorů + Netflix, YouTube a další.

Tesla T200 (HYbbRID TV)

Ukážeme si ještě nedávno představený model značky s označením T200. INTER-SAT zde nabízí jedno z nemnoha zařízení na našem trhu s podporou HbbTV („červené tlačítko“, konkrétně ve verzi 1.5).

Přístroj je tentokrát osazen čipsetem od společnosti Broadcom, typ BCM73625. Nejde o multimediální centrum, proto zde naleznete 1 GB RAM paměti DDR3 a 512 MB NAND Flash. HDMI výstup je ve verzi 1.4b, nejvyšší podporované rozlišení Full HD (1920 × 1080p). Podporuje HDMI CEC, videokodek H265 HEVC a zvuk Dolby Audio. O nutnou konektivitu se stará LAN port 100 Mb/s, Wi-Fi přes externí modul, podpora v poslední verzi FW.

Všechna přípojná místa jsou umístěna na zadním panelu, kde je osazen (zleva) IEC konektor (anténní vstup) 3× cinch CVBS, optický audiovýstup S/PDIF, HDMI 1.4b, LAN port, pod kterým je umístěn USB port (2.0), napájecí konektor a hlavní vypínač. Podporuje nahrávání na externí USB disk a funkci timeshift.

Orange

Vydejme se nyní do zahraničí k velkým operátorům: Orange chystá nový set-top box s podporou Android TV. Prozatím není známo moc informací, s několika základními přišel známý seznam The Unofficial Android TV Guide. Operátor počítá s jeho uvedením ve dvou verzích a ve čtyřech zemích. Pro sousední Slovensko je plánována IPTV verze s označením ZI_4450V_ORS, pro Belgii, Rumunsko a Moldávii DVB-C verze ZC_4455V_ORx. Jde o ODM Arris s osazeným quad-core procesorem Broadcom BCM72115. Operační systém Android TV 10. Náhled budoucího vzhledu na obrázku níže.



Autor: Twitter/AndroidTV Rumour

Telecom Italia

Rovnou dva nové modely přístrojů zavádí do nabídky Telecom Italia (TIM). Ke službě TIMVision bude možno objednat jeden z boxů Sagemcom DTIW3930 TIM nebo Technicolor Jade UZW4054 TIM. Oba přístroje mají rovněž DVB-T2 tuner, dále podporu 4K, Wi-Fi 6, nového videokodeku AV1 a certifikaci pro videotéky Netflix a Amazon Prime Video. Osazen opět procesor Broadcom, zde model BCM7180 (čtyřjádro, takt 2,6 GHz), použit operační systém Android TV 10, integrované hlasové vyhledávání Google Assistant (dálkové ovládání s technologií Bluetooth a vestavěným mikrofonem), možnost pokročilé personalizace.



Autor: TIM Technicolor Jade UZW4054 TIM



Autor: Mondomobileweb Sagemcom DTIW3930 TIM

Telecom Italia si, kromě uvedených nových boxů, také připravil v rámci letní promo akce výhodnou nabídku pro službu TIM Vision. Sportovním fanouškům (a těm fotbalovým zvláště) připravil kombinovaný balíček s příhodným názvem Calcio e Sport. Balíček obsahuje samotnou službu TIM Vision (cena 6,99 €/měsíc), partnerskou službu Infinty+ (Mediaset, cena 7,99 €/měsíc), hlavním lákadlem je sportovní streamovací platforma DAZN (cena 29,99 €/měsíc).

Balíček v celkové hodnotě 34,99 € lze aktivovat do 28. července. Až do konce srpna je zdarma, poté si operátor začne účtovat 19,99 € měsíčně (po dobu následujících 12 měsíců). Od 1. září 2022 bude účtována plná cena 34,99 €.

Co sportovní fanoušek v balíčku obdrží? Ve službě Infinity+ Ligu mistrů UEFA. Na platformě DAZN kompletní Serii A TIM (10 z 10 zápasů z každého kola, z toho 7 exkluzivně), Evropskou ligu UEFA a nejlepší zápasy z nové Konferenční ligy UEFA. Všechny soutěže odložených olympijských her Tokio 2020, v Eurosport Playeru (součást TIMVISION po dobu 12 měsíců). Dále je zde možné sledovat Serii BKT, La Ligu, Emirates FA Cup, Pohár Osvoboditelů, zápasy americké NFL nebo přenosy z MotoGP. Pro všechny diváky, nejen ty sportovní, je zde originální filmová a seriálová tvorba z produkce TIM Vision, přístup do rozsáhlého katalogu Discovery+ a přístup do archivu vysílání Mediaset z uplynulých 7 dní.

Balíček Calcio e Sport lze dále zkombinovat s přístupem do Disney + nebo Netflixu, případně lze objednat nejvyšší nabídku s názvem TIM Vision Gold, která zahrnuje vše zmiňované.



Autor: TIM

AlticeUSA

Na závěr za oceán: společnost AlticeUSA uvedla na trh prostřednictvím svých dvou operátorů (Optimum a Suddenlink) STB s OS Android TV a podporou všech velkých amerických streamovacích platforem. Přístroj je shodně nazván „Stream“ a je operátory poskytován zdarma k jejich 1Gb/s internetovému připojení (k nižším rychlostem za poplatek).