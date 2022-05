Levné letenky online vynesou Skypickeru přes 120 milionů. A není sám

Letos chtěli prodat letenky za 50 milionů, nakonec možná pokoří obrat ve výši 120 milionů. A to i díky únorové investici, po které následovala rychlá expanze.

„Růst je viditelný i v počtu prodaných letenek – z pouhých desítek letenek prodaných letos v lednu vzrostl počet prodaných letenek na vyšší tisíce prodaných v září,“ vysvětluje zakladatel firmy Oliver Dlouhý s tím, že za rychlým růstem stojí především expanze do Ruska a Asie.

Navíc obecně roste počet letenek prodaných na internetu. Zatímco ještě před rokem se udávalo, že každá druhá letenka je koupená online, letos už by jich mělo být víc než 70 procent.





„Zaznamenáváme také trend, kdy si cestující na dovolenou rezervují více letů u klasických a nízkonákladových dopravců (než u charterů, nebo přes cestovní kanceláře), například letos byl viditelný nárůst zejména u letenek do Chorvatska či Bulharska,“ dodává Petra Vaškových ze Skypickeru.

Lidé přitom nelétají jen do Evropy. Zákazníci si u nás v prvním pololetí letošního roku kupovali letenku v průměru za 10 905 korun, což je o 150 korun méně než ve stejném období loňského roku. Přibližně 20 procent cestujících si k letenkám přikoupí cestovní pojištění, přibývá i cestujících se zájmem o parkování u letiště, tvrdí ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Chyby se aerolinkám nevyplácí

Vyšší zájem o prodej letenek na webu potvrzují i další velké firmy. „Podíl prodaných letenek na webových stránkách se v meziročním srovnání zvýšil o 8 procent,“ tvrdí Věra Janičinová, obchodní ředitelka Student Agency s tím, že největší zájem je samozřejmě o akční a speciální nabídky aerolinek.

Ze speciálních nabídek, ale také z chyb v systémech aerolinek těží i další služby. Kromě portálu Jaknaletenky třeba i služba Airixo. „Cestovní kanceláře obvykle nevyprodají cca 10 procent letadla a tato místa si pak můžete pořídit 1 – 3 dny před odletem za zlomek ceny. Tímto způsobem se pak můžete dostat z Prahy na řecké ostrovy a zpět za 3000,“ vysvětluje Davida Eiselt ze startupu Airxio a dodává, že letos objevili kolem šesti větších chyb. „Něco bylo směrem do jihovýchodní Asie, dále to bylo Praha-Havajské ostrovy za 12 tisíc, Praha-Jižní Amerika-Brusel za 7 tisíc, New York z Milána za 5 tisíc nebo Indie z Prahy za 6,5 tisíce,“ dodává Eiselt.

„Existuje vícero způsobů, jak najít levné letenky. Od robotů, přes newslettery aerolinek až po ruční vyhledávání a tedy náhodu. Pro představu, například z newsletteru Air France zjistíte, že letenky z Prahy do Miami jsou v prodeji za 16 000 korun, po chvíli vyhledávání ale zjistíte to, co pravděpodobně v AF sami neví: že let na trase Praha → Miami → Vídeň lze koupit za 11 000 tisíc,“ radí server Jak na letenky.