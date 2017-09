 »  Lidl má v podstatě hotový e-shop, Notino expanduje a ruská e-commerce roste

Co se za týden událo na tuzemské i světové e-commerce scéně, sledujeme pravidelně už několik let. Pravidelný týdenní přehled eŠopák (RSS) jsme rozjeli až letos. Pokud byste pro nás měli nějaké tipy, dejte nám vědět.

Na začátku týdne otevřel Lidl svůj obchod skoro deseti tisícům tuzemským zaměstnanců. Přestože má jít stále o testovací provoz, vypadá to, že je všechno tak, jak má podle Lidlu být.

A tak ani mluvčí obchodu Zuzana Holá nezněla příliš překvapeně, když iDnesu vysvětlovala, že „při poskytnutí přístupových údajů pro 9500 zaměstnanců a jejich blízkých nelze riziku úniku hesla zabránit.“ Prostě se e-shop zaplňuje postupně.

Z domova…

- Těsně před prázdninami vypustil obchod s módou Zoot.cz veřejnou nabídku dluhopisů v objemu 150 milionů korun. A stačil měsíc a jsou pryč. Emisi dluhopisů s čtyřletou splatností a roční úrokovou sazbou 6,5 procenta zaranžovala společnost BH Securities.

– Notino rozjíždí expanzivní podzim. Obrat na trhu s kosmetikou v Nizozemsku je přibližně 75 miliard korun a v Belgii je to zhruba 50 miliard. A to jsou zrovna nové trhy, které si Michal Zámec vyhlédl.

– V Budějovicích pořád není jasno a lidé nemají peníze. Insolvenční správkyně e-shopu LevnéElektro svaluje vinu na správce informačního systému firmy. Správkyně Daniela Urbanová tvrdí, že bez přístupu k datům není schopná dlužné peníze vyplatit. Výplatu slibovala přitom už na konci loňského roku.

– Američan si na iPhone vydělá za tři dny, Čech za něj dá skoro celou měsíční výplatu. Podle analýzy srovnávače Srovnáme.cz jsou cenové rozdíly mezi americkou a českou cenou populárních telefonů někdy až propastné.

Ze světa…

– Amazon minulý týden vyzval americká města, aby ho k sobě začala lákat. Chystá totiž druhou základnu. A vypadá to, že si dobře stojí Boston. Samotná firma sice oficiálně žádné město nepreferuje, spekulace ale jedou – v Bostonu sídlí některé startupy, je tam MIT, univerzity a je to blízko do New Yorku nebo Washingtonu. Hra běží.

– Jako v každém velkém příběhu i tady se to blíží. Amazon začíná posilovat v Číně, kde sídlí jeho arcikonkurent. V zemi shání minimálně 900 lidí na LinkedInu a dalších 400 na personálních inzertních serverech. Nejde jen o lidi z e-commerce, zájem má americká firma i o experty na umělou inteligenci nebo vývoj, které by uplatnila u Alexy.

– Vlastní módní značku Find spustil Amazon jenom v Evropě. Jedním z důvodem je prý i to, že v Evropě není trh s oblečením tak konkurenční jako ve Spojených státech.

– Ruská e-commerce roste o 22 %. Už v polovině roku se její obrat odhaduje na 7,2 miliardy eur s tím, že by koncem roku mohla, pokud si vypůjčíme slovní obrat Tomáše Čupra, lízat 16 miliard zespodu. Podle ruské asociace sdružující dopravce a internetové obchodníky (AITC) významně roste i přeshraniční obchod. Ten totiž tvoří až 37 procent.