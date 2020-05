 »  Linux na počítačích Lenovo, slibná konkurence Raspberry Pi, notebooky Honor v ČR

Apple by měl příští rok vydat minimálně jeden počítač Mac, který bude poháněn čipem ARM , zjistil Bloomberg . O tom, že Apple na ARMu pro počítače pracuje, se drbe už delší dobu. Chce tak alespoň částečně nahradit Intel, který má problémy s přechodem na modernější výrobu, má větší spotřebu a podobně. Bloomberg uvádí, že počítačový system-on-chip má vycházet z Apple A14, který se objeví v nové generaci iPhonů, bude mít 12 jader a vyrábět ho bude TSMC. S ARMem už operuje také Microsoft, viz náš článek o Windows 10 na Surface Pro X .

Videokonferenční nástroj Zoom poběží na Oracle Cloudu . Zoom musel začít řešit novou infrastrukturu, protože o službu masivně vzrostl zájem vzhledem k vlně home office a COVID-19. Není běžné, že by se Oraclu dařilo vyhrávat cloudové dealy proti AWS a Azure. Jak je pěkně rozepsáno zde , Oracle vyhrál díky nízké ceně za datové přenosy a dalším slevám (Zoom aktuálně přenáší 217 tisíc TB měsíčně). Oracle Cloud také spustil Infrastructure Compute E3 Platform , což jsou bare metal instance využívající druhou generaci AMD Epyc.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rychlejší nabíjení dostanou také chytré telefony ze střední třídy. Qualcomm totiž přichází s Quick Charge 3+. Podporu už hlásí Snapdragon 765G. Qualcomm prozatím neřekl moc technických detailů. Pouze uvádí, že nabití z nuly na 50 procent má proběhnout za 15 minut.

Microsoft jako open source vydává další původně interní nástroj. Jde o knihovnu MsQuic, která odbavuje síťová spojení skrze protokol QUIC. Kód je k dispozici na GitHubu. QUIC je nový protokol, jehož standardizace právě probíhá v rámci IETF. Na síťové úrovni je podobný UDP, TCP a SPDY.

Xiaomi představilo MIUI 12, tedy svojí verzi grafické nadstavby nad Androidem. Je postavená na Androidu 10, přepracovává animace, tmavý režim a gesta, k dispozici jsou náhledy více aplikací. Novinkou je sledování soukromí a oprávnění. Finální verze se má objevit v červnu.

Google vydal třetí vývojářské preview Androidu 11. K jeho testování je třeba zařízení Pixel a manuální flash. Finální verze by měla dorazit koncem roku.



AMD se chystá přejít na DDR5, LPDDR5 a PCI Express 5.0 v roce 2022 (Zen 4), říkají úniky. Intel by tuto podporuje údajně měl stihnout o něco dříve. Výroba pamětí DDR5 u SK Hynix a dalších odstartuje už letos.

Francouzsko-italský podnik STMicroelectronics pracuje s Huawei na vývoji čipů pro mobily a autonomní auta, zjistil Nikkei Asian Review. Je to další z kroků, který čínská společnost dělá, aby co nejvíce snížila závislost v čipech na USA. Výrobu některých čipů už přesunula z TSMC do čínského SMIC, posiluje vývoj a hledá jiné partnery.

V Číně začnou od června platit pravidla o tom, jaké bezpečnostní prvky musí splňovat digitální služby využívané v rámci kritické infrastruktury. South China Morning Post rozebírá, že tato pravidla mohou poškodit zahraniční poskytovatele takových služeb. Ostatně například zahraniční cloudy už to v Číně mají těžké i tak, když musí služby provozovat s čínským partnerem a podobně.

Výkonný ředitel AT&T Randall Stephenson po sedmnácti letech končí ve funkci, nahradí ho provozní ředitel John Stankey. Největší operátor na světě v posledních letech prochází velkými restrukturalizacemi, včetně propouštění 23 tisíc lidí. Změny mají pokračovat. AT&T ovládlo třeba Time Warner a DirecTV.

Google Cloudu se daří dobře růst. První kvartál 2020 ukazuje meziroční skok o 52 procent na 2,77 miliardy dolarů. Sekce zahrnuje Google Cloud Platform a G Suite.

Amazon Web Services v ostré verzi spustil Amazon Keyspaces pro Apache Cassandra. Jde o plně managed databázovou službu pro Cassandru.

NetApp kupuje CloudJumper. Ta se zaměřuje na virtualizované a vzdálené desktopy (VDI a RDS), což NetApp integruje do své stávající nabídky.

Rapid7 za 145 milionů dolarů kupuje DivvyCloud. Rapid7 tak do nabídky přidává nástroj, pomocí kterého lze hlídat bezpečnost a nastavení v rámci cloudů a kontejnerů.