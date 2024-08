Logitech chystá myš za předplatné, Skype asi bude bez reklam, Albert na pokladny nasadí umělou inteligenci

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Logitech nahlas přemýšlí o myši za předplatné. Šéfka švýcarské firmy pro The Verge uvedla, že se pracuje na konceptu takzvané věčné myši, kdy si koupíte hardware a budete platit za softwarová vylepšení. Snad zůstane jen u tohoto podivného nápadu, který se v různých formách v minulosti začal vkrádat třeba do tiskáren. Když už hardwarové firmy tolik láká obchodní model ze SaaS, u myši by asi dávalo lepší smysl něco podobného tomu, jako je to například u předplatného iPhonu – za měsíční platby vám vždy přijde nejnovější model na výměnu.

Česká spořitelna rozjela Bankovní Datatrezor. Jde o digitální úložiště, kam můžete uložit 15 GB pro vás cenných dat. Přístup je přes Bank ID. Datatrezor se dědí, takže když do něj uložíte cennosti, mohou přejít na pozůstalé.

CERNu se za 12 dní podařilo přenést 108 PB dat. Pro export dat se použila rychlost 1,2 Tb/s a 2,4 Tb/s pro globální přenosy. Největší objem dat se přenesl v českém centru CZ-Tier-2 na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky (2,5 PB za necelých pět dní). Jde o přípravy na upgrade urychlovače částic, v rámci něhož se počítá s navýšením přenosu dat.





Skype zřejmě bude bez reklam. Microsoft začal testovat novou verzi, kde je odstraňuje. Prozatím bude k dispozici členům programu Insider. Možná je to pokus o oživení této spíše skomírající platformy. Microsoft naopak do svých služeb má v poslední době tendenci reklamu spíše vkládat.

Na internetu je stále 700 tisíc služeb s protokolem SSL 2. Ukazují to čísla Shodanu. SSL 2 je považována za zastaralou už od roku 2011. DigiCert zase revokuje tisíce certifikátů. Důvodem je chyba při ověřování DNS.

Albert začne na pokladnách nasazovat počítačové vidění. Kamery u nebalených potravin poznají druh a množství. Pokladní budou muset pouze potvrdit správnost. Mělo by to zrychlit procesy markování.

Intel podle Bloombergu chystá propouštění tisíců lidí. Jde o reakci na klesající podíl firmy na trhu, hlavně v serverech versus AMD Epyc. Intelu také klesá zisk a potřebuje snížit náklady. Zatím se nepodařilo udělat výraznější zářez na trhu s AI čipy, nový Gaudi je spíše okrajový doplněk. A PC trh začal být ohlodáván ARMem. Opět se ukazuje, že paseku, kterou na dlouhá léta nadělali předchůdci-cifršpioni současného šéfa Pata Gelsingera, nepůjde opravit za krátkou dobu.

TSMC už dvacátého srpna slavnostně kopne do země a v Drážďanech začne stavba první evropské čipové továrny této firmy. Rozpočet je 10 miliard eur, částečně na něj přispějí evropští partneři Bosch, Infineon a NXP Semiconductors. Fabrika nazvaná ESMC bude vyrábět pomocí 28, 22, 16 a 12nm procesů, tedy pro potřeby zdejšího průmyslu. TSMC je světová jednička v zakázkové výrobě čipů, nejmodernější procesy si nechává doma. Projekt v Drážďanech bude mít dopady i na Česko.

Evropská komise bez podmínek kývla na spojení Hewlett Packard Enterprise a Juniper Networks za 14 miliard dolarů. HPE tak po Arubě či 3Comu pohltí dalšího síťového hráče, což vytváří obavy, že na trhu bude zase o něco méně konkurence. Navíc když Huawei na západních trzích postupně mizí ze hry.

Má čínský ByteDance po TikToku další globální hit? Začínají se objevovat zprávy o tom, že aplikace CapCut už má přes 300 milionů aktivních uživatelů a ovládá více než 80procentní podíl s nástroji pro editaci videa na mobilech. To je mimo jiné hrozba pro západní firmy typu Adobe.

Ceny nových procesorů AMD Ryzen jsou zde. Na startu vyjdou levněji než předchůdci. Model 9950X bude stát 599 dolarů, 9900X 449 dolarů, 9700X 359 dolarů a 9600X 279 dolarů. Novinky by se po menším zdržení v obchodech měly začít objevovat v následujících dnech.

Tržby i zisk Microsoftu v posledním kvartálu vyrostly o 15 procent na 64,7, respektive 27,9 miliardy dolarů. Tradičně to táhne cloud všeho druhu. Investoři se nicméně začínají ptát, kdy začne vydělávat umělá inteligence. Microsoft poslal vysoké miliardy dolarů do OpenAI a investuje do věcí typu Copilot, Bing a tak dále, ale zatím jsou to primárně investice. Podobné otázky se nepochybně začnou objevovat i u dalších firem.

Dobrá čísla hlásí i Meta, čistý kvartální zisk vyskočil o 73 procent na 13,5 miliardy dolarů. Vlivem investice do AI se letošní kapitálové výdaje zvýší na 37 až 40 miliard dolarů. I zde se začíná objevovat otázka, kdy se prostředky zaslané do AI začnou finančně vracet.

Šéf Mety Mark Zuckerberg a kapitán Nvidie Jensen Huang se sešli na jednom pódiu a povídali si. Hlavním tématem na SIGGRAPHu byla samozřejmě AI.

Meta je pro Nvidii dobrý zákazník a bude ještě lepší. Zuckerberg uvedl, že na trénování modelu Llama 4 bude potřeba desetkrát větší výpočetní výkon, než byl potřeba na Llamu 3.

Ale možná u Mety bude čím dál více bodovat AMD. Ukazuje se totiž, že na trénování Llama 3.1 bylo potřeba hodně paměti (důvod, proč rostou dodavatelé paměťových čipů HBM), což hraje do karet právě AMD. Její Instinct MI300X má totiž 192 GB paměti, což znamená, že místo dvou racků po osmi nodech s Nvidia H100 stačí jeden rack s osmi nody MI300X. Nové generace Nvidií ale paměť zvyšují. Zde je také srovnání inference u Llama 3.1 a zde povídání, jak se Meta při trénování vyrovnávala s faily.

Nvidia očekává, že příští rok expeduje až 70 tisíc serverových racků s čipy B200 (Blackwell), přičemž každý vyjde na dva až tři miliony dolarů. To se rovná tržbám 210 miliard dolarů, co dodat.

Google vypustil tři nové AI modely. Navazují na Gemma 2, jde o Gemma 2 2B, ShieldGemma a Gemma Scope. Jde o menší modely zaměřené na specifické úkoly.

AI firmy zintenzivňují lobbing ve Washingtonu. Najímají velká jména včetně bývalého šéfa NSA. Jde mimo jiné o obavy z přehnané regulace, prezidentská kandidátka Kamala Harris už naznačila, že by někde chtěla přitlačit.

V Evropské unii mezitím od srpna začal platit kontroverzní AI Act. Teď v praxi uvidíme, zda tato pravidla zadusí rozvoj umělé inteligence v Evropě, která kromě Mistralu opět spíše zaostává, nebo to nebude tak hrozné. EU také rozjela program „továren umělé inteligence“ neboli AI Factories. Skrze něj by se měla síť evropských superpočítačů rozšiřovat o větší kapacity pro zpracování AI, tedy hlavně i GPU. Do roku 2027 na to bude k dispozici 800 milionů eur. Součástí sítě HPC je i Ostrava, která má klastr s nvidiemi zcela vytížený.

Čísla AMD po stagnaci opět lezou vzhůru. Poslední čtvrtletí bylo pozitivně ovlivněno novými AI čipy Instinct MI300X, které nakupují OpenAI či Microsoft. Letos se jich má prodat za 4,5 miliardy dolarů, oproti Nvidii samozřejmě stále jde o drobné.

Serverové procesory Ampere postavené na ARMu budou mít 512 jader a zabudovaný AI akcelerátor. The Next Platform rozebírá roadmapu. Ampere se postupně dostává do nabídky velkých cloudů a k dispozici jsou i servery od tradičních výrobců.

Firma Cerebras vyvíjející největší AI čipy na světě se chystá na burzu. Na nich staví také AI superpočítače, aktuálně až s výkonem osm exaflops.

Čína ve Wuhanu otevřela centrum pro novou generaci čipů postavených na RISC-V. Podobná centra rozjíždí i další velká čínská města. Čína si od RISC-V hodně slibuje. Jde totiž o otevřenou instrukční sadu nepodléhající mezinárodním restrikcím (i když USA zkoumají, jak Číně přístup zamezit, ale to by bylo jako zamezit přístup k Ethernetu nebo USB), takže lze technologii používat, i když všude kolem jinak létají sankce.

Spojené státy daly pod sankce 18 čínských čipových továren. Na další to časem může padnout také. Sankce se týkají SMIC (výroba 7nm čipů pro Huawei), YMTC (pokročilé paměťové čipy), CXMT a dalších. Čína i proto zesiluje investice do vývoje vlastních technologií tak, aby továrny například mohly odebírat výrobní stroje od domácích producentů.

Také Wall Street Journal se věnuje tomu, že USA chtěly skrze sankce a omezení zničit Huawei, firma ale pouze zesílila. Nedávno stejné téma řešil The Economist. Za vše lze zmínit vlastní operační systém HarmonyOS, vlastní čipy, vstup do energetiky (i v Česku) nebo automobilového sektoru.

USA také zvažují sankce na dodávky HBM čipů. Ty jsou klíčové pro karty obsahující AI čipy od Nvidie či AMD, paměti jsou nutné pro „ládování“ dat do hlavních čipů. Čína by tak nemohla odebírat od SK Hynixu, Micronu nebo Samsungu. A to v době, kdy se kvůli sankcím masivně snaží vyvíjet vlastní AI čipy, úspěchy slaví zejména Ascend od Huawei. Ve hře jsou i sankce na dodávky technologií pro výrobu těchto čipů.

Telekomunikační sítě ve Francii byly cílem sabotáže. Porušeny měly být kabely, což vedlo k přerušení některých služeb.

Studio Bungie propustilo 220 lidí, asi 17 procent pracovní síly. Bungie stvořili Halo, svého času revoluční akční hit na Xboxu, a Destiny, která přinesla revoluci do oblasti live service titulů. Studio před časem pohltila Sony, protože chtěla na trend live service naskočit, a začaly se dít podivné věci. Bungie nedávno vydala poslední rozšíření pro Destiny 2 a nyní je ve hvězdách, co se bude dít. Vypadá to na větší integraci do Sony. Zatím se nezdá, že by majitel PlayStationu s live service nějak bodoval, chystaný klon Overwatche Concord během testů nevzbudil velký zájem. Snad to Sony přesvědčí, že má zůstat u velkých výpravných singleplayer titulů typu Last of Us či Uncharted a nenaskakovat na každou módní vlnu.

Samsung chystá 3nm SoC čip Exynos 2500, tedy vlajkovou loď do chytrých telefonů. Samsung má u logických čipů už nějakou dobu problémy s kvalitou, respektive nedosahuje takových parametrů jako TSMC v kombinaci s Qualcommem a spol. Google například u Pixelů 10 chystá odchod od Samsungu (čipy G jsou v podstatě Exynosy) právě k TSMC.

SK Hynix investuje 6,8 miliardy dolarů do nové továrny na paměťové čipy. Celkově chystá faby za 88 miliard dolarů. Vše doma v Jižní Koreji.

Export Jižní Koreji v červenci vyrostl o 14 procent, polovodiče o 50 procent. Lze jmenovat obvyklé podezřelé jako SK Hynix, Samsung a další.

Open source platforma FOSSA kupuje StackShare. To je online služba pro komunitu vývojářů, kteří zde diskutují a sdílí informace o programátorských nástrojích a podobně.

