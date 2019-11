 »  Lukačovič se zastává Kellnera, AirPods Pro v prodeji, Linus Torvalds už není programátor

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Majitel Seznamu Ivo Lukačovič se zastal svého miliardářského kolegy Petra Kellnera kvůli nákupu Novy, respektive CME. „Petra K. znám dobře několik let. Žije v ČR a jeho děti žijí v ČR. Je to nesmírně inteligentní a slušný člověk. Vyznává hodnoty svobody a demokracie. Představa, že se zábavní TV Nova, která podléhá RRTV, zvrhne na nějaký politický nástroj, je totálně nesmyslná,“ napsal na Twitteru. Samotná PPF mluví podobně a říká, že CME kupuje zejména kvůli propojení s telekomunikačním byznysem, což byznysově dává smysl. Co přesně PPF koupila, píšeme zde.

Google představil kvantový počítač Sycamore, který disponuje 53 qubity. Firma zároveň ohlásila svoji takzvanou kvantovou nadřazenost. V časopise Nature ukazuje, jak výpočet, který by běžně měl trvat deset tisíc let, Sycamore zvládl za 200 sekund. IBM, která se kvantovými počítači také hodně zabývá, na blogu výsledky kritizuje. V češtině pak situaci tento týden rozebral Root.cz.

Apple podle očekávání vypustil na trh bezdrátová sluchátka AirPods Pro. Mají vydržet hrát zhruba pět hodin a u telefonování zvládnou 3,5 hodiny. Nové pouzdro umožní nabití na hodinu hraní během pěti minut a celková výdrž se prodloužila na dvacet hodin. Sluchátka jsou odolná proti vodě a potu a mají funkci aktivního potlačení hluku. Cena je stanovena na 7290 korun.

Web DrWindows.de zveřejnil uniklé obrázky operačního systému Windows 10X. Jde o verzi „desítek“, která by se měla objevit na chystané zařízení Surface Neo od Microsoftu se dvěma displeji a skládacím formátem. Windows 10 dle vše budou mít upravené uživatelské rozhraní pro dotykové displeje.

Tvůrce Linuxu Linus Torvalds se už dle svých slov nepovažuje za programátora. Na Open Source Summitu v Lyonu uvedl, že v podstatě jen posílá reakce a úpravy patchů od ostatních lidí a ve výsledku řeší e-maily.

PlayStation 4 oficiálně patří mezi nejprodávanější herní konzole všech dob. Z posledních finančních výsledků Sony (PDF) je jasné, že už se prodalo 102,8 milionu kusů tohoto hardwaru, což je o 300 tisíc více než u prvního PlayStationu. Lépe už jsou na tom pouze PlayStation 2 (155 milionů), Nintendo DS (154 milionů) a GameBoy (118,7 milionu). PS4 se obstojně může prodávat ještě tak dva roky a příští rok na Vánoce dorazí nástupce v podobě PlayStation 5.

Microsoft vyhrál obří cloudový tendr pro americké ministerstvo obrany. To upgraduje současné legacy systémy na cloudové služby, které bude Microsoftu dodávat skrze Azure. Na projektu JEDI během deseti let získá deset miliard dolarů. Microsoft ve finále soupeřil s Amazon Web Services. Google ze soutěže odstoupil loni, IBM a Oracle pak byly vyřazeny letos. Zdá se, že Azure umí těžit ze zkušeností a certifikací Microsoftu ve veřejném a enterprise sektoru.