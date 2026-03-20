Lukačovičův ruský kamarád má 42 miliard od Nvidie, cena tvorby softwaru klesá k nule, paměti nebudou do roku 2030

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Firma Lukačovičova ruského kamaráda sídlící i v Praze získala 42 miliard od Nvidie a zakázku od Mety. Jde o společnost Nebius, která staví datacentra pro AI a jako jedna z prvních zprovozní i na letošek chystané čipy Vera Rubin. Nebius, což je pozůstatek zahraničních aktiv Yandexu, už dříve podepsal spolupráci s Microsoftem na až skoro 20 miliard dolarů, nyní se přidala Meta s objemem 27 miliard dolarů. Nvidia dále posílá peníze do svých zákazníků a partnerů, celkově už to dělá více než bilion korun. Nebius, který založil technologický podnikatel Arkady Volozh (Arkadij Volož) a který se dlouhodobě přátelí s Ivo Lukačevičem, v Praze provozuje vývojové centrum, zatím o desítkách lidí.
Cena tvorby softwaru klesá k nule a vývojáři jsou v ohrožení, říká šéf firmy zainvestované Frycem a J&T. Podle Jana Čurna z Apify přichází nová éra a software a softwarové inženýrství se změní jednou provždy. Kdo nenaskočí na nástroje typu Claude Code, může se časem stát nezaměstnatelným. Apify díky nástupu AI agentů a kódování s LLM během několika měsíců výrazně vyrostly tržby na zhruba 40 milionů dolarů (ARR).
Microsoft couvá z plánů nacpat Copilota “všude” do Windows, nechce tam mít AI bloatware. Copilot se tak například nakonec neobjeví v Průzkumníkovi nebo nastavení. Microsoft kromě jiného věří, že tento ústup zlepší pohled veřejnosti na Windows 11. Systém není příliš oblíbený, i když mu kvůli konci podpory Windows 10 roste tržní podíl, mimo jiné kvůli vynucování přihlašování skrze Microsoft ID nebo právě cpaní Copilota všude možně.
Apple vydal sluchátka AirPods Max 2. Původní verze vyšla v roce 2020. Předobjednávky startují 25. března, cena se nezměnila. Novinkou je čip H2 s podporou lepšího zvuku nebo živých překladů.
Po několika letech přichází nová zvuková karta Sound Blaster. Společnost Creative uvedla model Sound Blaster Audigy FX Pro, která vyjde na 70 eur. K dispozici má 7.1 kanálu, vzorkování 384 kHz, 32bitovou hloubku nebo odstup signálu od šumu 120 dB.
Paměťová krize má trvat až do roku 2030. Na konferenci Nvidia GTC to uvedl předseda jihokorejské SK Group, pod níž spadá SK Hynix, jeden ze tří hlavních výrobců pamětí. Produkce aktuálně zaostává o 20 procent za poptávkou, hlavně kvůli HBM do datacenter. SK Hynix a další rozšiřují kapacity, ale ty naběhnout až tak v roce 2028.
Nvidia představila DLSS 5. Jensen Huang uvedl, že jde o největší pokrok v počítačové grafice od uvedení ray tracingu v reálném čase. Nové DLSS už tolik neřeší upscaling nebo generování snímků, ale analyzuje barvy a další aspekty obrazu a mělo by za chodu umět zásadně vylepšovat grafiku při zachování uměleckého záměru autorů. Možná vznikne prostor pro remasterování her. Každopádně to vypadá, že AI pomalu do značné míry začne přebírat roli tradičního renderingu, což by mohlo otevřít prostor i pro generování vlastních on-demand světů. DLSS 5 má dorazit letos na podzim. AI má také podle Nvidie do budoucna zrychlit path tracing až milionkrát.
Nvidia ukázala první výsledek nedávné de factor akvizice firmy Groq za 20 miliard dolarů. Jde o systém Groq 3 LPX, tedy rack postavený na designu NVL72 určený pro inferenci. Součástí je paměť SRAM, díky čemuž má být inference velmi efektivní. Podobně jsme na Lupě ukazovali konkurenční Cerebras, největší čip na světě rovněž spoléhající na SRAM. Analýza Groqu je zde.
Nvidia pošle na trh novou verzi minipočítače DGX Spark. Obsahovat bude čip GB300, tedy Grace Blackwell kombinující procesor ARM a GPU B200. Paměť bude k dispozici 496 GB LPDDR5X (procesor) a 252 GB HBM3E (GPU). O původním Sparku jsme na Lupě psali.
Nvidia přiblížila chystaný serverový procesor Vera. Bude mít 88 jader ARM v9.2-A. Do jednoho racku (Vera CPU Rack) půjde dát až 256 procesorů chlazených kapalinou. Připojil půjde 400 TB RAM. Dodávky začnou v druhé polovině roku.
Nvidia představila své vize datových center ve vesmíru. Firma chystá modul z rodiny Vera Rubin a k tomu další technologie pro vesmírné mise.
Další novinkou Nvidie je BlueField-4 STX Storage. Jde o referenční architekturu pro umělou inteligenci, vychází z Nvidia CMX (context memory storage).
Micron rozjel masovou výrobu čipů HBM4. Najdou uplatnění v dalších generacích AI akcelerátorů. Micron nabídne až 36 GB s 12 vrstvami a propustností 2,8 TB/s. Výhledově lze čekat 48GB moduly s 16 vrstvami. Podnik zároveň rozjel produkci serverového SSD postaveného na PCIe 6.0 a dále SOCAMM s kapacitou až 192 GB. HBM4 budou dodávat také SK Hynix a Samsung.
Tržby služby Claude Code od Anthropicu údajně dosahují na 2,5 miliardy dolarů. Jde o ukazatel ARR.
Už druhá čínská firma se chystá spustit 7nm zakázkovou výrobu čipů. Jedna se o podnik Huali Microelectronics, který doplní kapacity SMIC. Sedm nanometrů je limit, kterého lze dosáhnout bez EUV litografie, k níž Čína kvůli americkým sankcím nemá přístup. Proces postupně zastarává (TSMC nabíhá na 2nm), ale stále je slušný a lze pomocí něho dělat čipy pro AI nebo mobily. Huali úzce spolupracuje s Huawei.
Čína také dělá pokroky v produkci strojů pro leptání. Konkrétně jde o leptání pro paměťové čipy. V nich se zemi daří dělat pokroky, viz náš aktuální test SSD disku postaveného na PCIe 5.0 a čínských NAND čipech YTMC.
Čínská společnost Lisuan spustila předobjednávky grafické karty 7G106. Ta má mít 12 GB paměti GDDR6, 48 výpočetních jednotek na dvou tisících MHz nebo 192bitovou sběrnici. Nebude umět ray tracing, zvládne ale OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 nebo DirectX 12. Vyjít by měla na asi 350 eur.
Intel představil čip pro výpočty nad šifrovanými daty. Takzvaný Heracles by měl až petitisíckrát zrychlit takzvané práci s takzvaným plně homomorfním šifrováním (FHE). Vyráběn je pomocí 3nm procesu.
Herní konzole Xbox One byla po letech prolomena. Lze tak na ní spouštět neautorizovaný kód. Je možné použít techniku Bliss, kdy je manipulováno s napětím procesoru. Používají se dva načasované výkyvy napětí, díky čemuž je možné přeskočit inicializaci ochrany paměti a dále je možné přesměrovat systém na vlastní data.
PlayStation Portal získal vyšší kvalitu 1080p. Jde o 1080 High Quality, doposud šlo o 1080 Standard. V praxi jde o vyšší bitrate. Platí to pro streamování z vlastní konzole i z cloudu.
Firefox v chystané verzi 149 nabídne integrovanou VPN zdarma. Na začátku bude k dispozici 50 GB dat měsíčně a omezí se na několik států, nikoliv Česko.
Apple koupil polskou firmu MotionVFX. Ta se zabývá vývojem rozšíření pro Final Cut Pro, pro Apple jde tedy o logické rozšíření tohoto jeho nástroje pro střih videa.
Vyšel Gimp 3.2. Open source grafický editor, který ale moc nejde ovládat, má vylepšené importy některých formátů, export do SVG nebo vrstvy nedestruktivních úprav.
Vyšla Java 26. Jednou z hlavních novinek je podpora HTTP/3 (JEP 517) s použitím protokolu QUIC pro nižší odezvu nebo lepší výkon.
Je zde Blender 5.1. Přibyla do něj podpora ray tracingu u grafických karet od AMD, a to přes rozhraní HIP.
Německo chce do roku 2030 zdvojnásobit kapacitu datových center. Už teď jde o jednoho z lídru v Evropě. Mají se například urychlit byrokratické procesy. Má to podpořit výstavbu amerických hyperscalerů, ale také domácích firem jako Deutsche Telekom nebo Schwarz Group.
Noctua představuje vlastní počítačovou skříň. Bude mít ikonické hnědé barvy a půjde do ní dát až 12 ventilátorů. Jde o upravenou verze skříně Antec Flux Pro.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: scamová centra pod tlakem a AI zlevňující malware
- Nejen drahá ropa, ale i katastrofa pro počítače? Válka i s Íránem může zastavit výrobu pamětí
- Zkušenosti s nákupem levného mini PC: kupujeme Ryzen 7 ze zahraničí
- Intel uvádí „Plus“ procesory i do notebooků: +900 MHz mezi čiplety má zrychlit hry i aplikace
