Lukačovičův ruský kamarád si půjčuje na AI datacentra, český Beat Saber stále vydělává, konkurent Kiwi roste v Praze

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Firma Lukačovičova ruského kamaráda si už půjčila 190 miliard. Staví AI datacentra se základnou v Praze. Nebius patří mezi takzvané neocloudy, tedy nové hráče budující datacentra plná čipů Nvidia (někdy AMD), které mnohdy pronajímají stále hladovým gigantům. Nebius získal rizikový kapitál včetně dvou miliard dolarů od Nvidie, ale zároveň si ve velkém půjčuje. V novém kole mu půjčily největší banky světa. Nebius má podepsané kontrakty s Microsoftem nebo Metou za 40 miliard dolarů, navíc ručí GPU a datacentry, takže se banky nezdráhají. Nebius je pozůstatek zahraničních aktiv ruského Yandexu, jehož domáci aktivity musely být pod cenou prodány lidem kolem Putina. Zakladatel Arkady Volozh, který se kamarádí s Lukačovičem, následně vytvořil Nebius, který sídlí v Amsterdamu, obchoduje se v New Yorku a vývojářské centrum buduje v Praze.
Zuckerberg na metaverzu prodělal kalhoty. Výjimkou zůstává český hit Beat Saber. Ten se do Mety dostal v rámci akvizice Beat Games. Meta ovšem velkou část tržeb, které dříve ročně dělaly přes dvě miliardy, přesměroval z české entity na centrálu. Pražské Beat Games tak tržby výrazně spadly. Meta je každopádně v hrátkách kolem VR v mínusu přes 80 miliard dolarů. Podobných killer app jako je Beat Saber mnoho nevzniklo a obor stagnuje na místě. Zuckerberg nyní obří prostředky investuje do AI.
Konkurent českého Kiwi získal další stovky milionů, koupil rivala a posiluje centrálu vývoje v Praze. Berlínská firma Omio v jedné službě spojuje nákup jízdenek na vlaky, autobusy a lodě mnoha dopravců, přidává také letenky. Jde o jednoho z evropských jednorožců. Vývoj v Praze má asi 60 lidí, vede ho bývalý šéf vývoje Skypu Tomáš Vocetka.
Čínský startup Moonshot AI vydal model Kimi-K3, aktuální senzaci v oboru (než zase brzy přijde nějaká další novinka). Testy jsou přesvědčivé, Kimi-K3 poráží i Claude Fable 5. Model má 2,8 bilionu parametrů a kontextové okno jeden milion tokenů. Přemýšlecí mód je trvale zapnutý. Model lze používat s tarify 19 až 199 dolarů a dále přes API. Model je zároveň otevřený, respektive open weight, takže si ho lze nasadit na vlastní infrastruktuře, když budete mít potřebný hardware.
Google představil nové AI modely z kategorie Gemini Flash. Konkrétně jde o Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash Lite a 3.5 Flash Cyber. První je univerzální model se spotřebou tokenů nižší o 17 procent. Druhý se soustředí na rychlost a třetí je zaměřený na kybernetickou bezpečnost a hledání zranitelností. Google brzy spustí také model 3.5 Pro a začíná trénovat Gemini 4.
Google pracuje na novém čipu, který by měl výrazně snížit náklady na inferenci. Projekt se jmenuje Frozen v2 a jeho podstatou je do křemíku “zapéct” obvody odladěné pro Gemini. Takový čip (ASIC) sice vůbec nebude univerzální, na druhou stranu ale bude velmi efektivně sloužit danému účelu. Cílem Googlu je srazit náklady na inferenci, tedy provoz AI, co nejníže, což ostatně bude muset řešit celý trh. Google už vlastní AI čipy (TPU) vyvíjí řadu let. Ty poslední jsme ukázali zde.
Alphabet (Google) čtyřnásobně zvýšil čistý zisk. V posledním kvartálu se dostal na více než 112 miliard dolarů. Tržby přidaly 24 procent a činily 120 miliard dolarů. Google Cloud vyrostl o 82 procent. Firma hrne desítky miliard dolarů na budování AI infrastruktury, dokonce na to vydala dluhopisy za 20,3 miliardy dolarů.
Nvidia odhalila detaily ohledně blížící se generace grafických karet Rubin. Zatím tedy jde o modely pro AI datacentra. Čip bude mít velikost 800 mm² a bude obsahovat 336 miliard tranzistorů. Při tréninku se má dostat na výkon 35 petaflops (NVFP4), u inference na 50 petaflops (NVFP4). Další detaily jsou v přednášce. Grafiky se budou skládat do serverů a celých clusterů. Ty se budou vyrábět i v Česku, servery a rack NVL72 jsme ukázali zde.
AMD chystá na trh AI rack Helios s kartami Instinct MI455X. Těch je tam 72 s celkovým výkonem 2,9 exaflops v FP4 a 1,4 exaflops v FP8. Jedno GPU obsahuje 432 GB paměti HBM4 s propustností 19,6 TB/s. Zde bude mít oproti nové generaci Nvidia Vera Rubin navrch. Helios také bude obsahovat procesory AMD Epyc Venice, tedy Zen 6. Vyráběny budou 2nm procesem TSMC (GAA, nikoliv FinFET) a budou mít až 256 jader a 512 vláken. AMD také osazuje síťovky Pensando s rychlostí až 800 Gb/s. Cena bude kolem pěti milionů dolarů za rack. AMD má také nové dealy z Microsoftem a Anthropicem (do něj investuje až pět miliard dolarů) a dodá nový superpočítač americkým vědcům.
Microsoft investuje miliardy dolarů do francouzské firmy Mistral AI. Cílem je rozšířit výpočetní kapacitu v Evropě. Mistral sice nemá úplně nejlepší modely LLM, ale specializuje se na nasazování AI v průmyslu a dalších oborech silných v Evropě, což je dobré pro Microsoft, který zároveň Mistral nabídne ve svých produktech.
TSMC vyrostl čtvrtletní čistý zisk o 77 procent na zhruba 465 miliard korun. Čísla žene nahoru poptávka po moderních AI čipech a procesorech do serverů. Firma navíc chce o 10 procent zdražit. Zároveň investuje dalších sto miliard dolarů do nové továrny v Arizoně.
Aktualizace Windows 11 tento měsíc opravily 570 bezpečnostních chyb. Jde o dosavadní rekord. Zvětšené množství chyb se odhaluje díky AI nástrojům.
Čína omezila a zakázala služby poskytující AI společníky. Jde o oblast, která se v zemi dost rozjela. Rozhodnutí staví na studii, podle níž jsou tito konverzační AI parťáci dělaní tak, aby udrželi uživatele v napojení, což může vést k odtržení od reality.
Copilot přestane nabízet funkci pro automatizovanou tvorbu podcastů. O službu zřejmě nebyl zájem, Microsoft nicméně rozhodnutí nekomentoval. Stejnou funkci nabízí i některé další AI nástroje.
Číně se zřejmě podařil další významný pokrok ve výrobě čipů. Výrobní proces tamní firmy SMIC má podle analýzy vyšší hustotu obvodů než 1,8nm proces Intelu (18A). Ukázal to rozbor čipu Huawei Kirin 9030. SMIC je zakázkový výrobce čipů, něco jako TSMC, který ovšem kvůli sankcím USA nemá přístup k EUV litografii, takže musí hodně improvizovat. SMIC oficiálně deklaruje, že má 7nm proces, ale jeho iterace zřejmě dospěly k něčemu, co by šlo označit za 3nm produkci. Hustota čipu je sice dobrá, ale výkon a další parametry zatím ne. Čína také dokáže vyrábět špičkové čipy NAND pro disky SSD, jeden jsme otestovali.
Raspberry Pi má nyní k dispozici 10” displej. Doplňuje předchozí 7” a 5” modely. Nový Raspberry Pi Touch Display 2 vyjde na 80 dolarů, u nás 2 049 korun. Rozlišení je 1 200 × 1920 pixelů, pozorovací úhel 85 stupňů.
Prodej CD v USA roste. V první polovině letošního roku byl skok o 16 procent, dělá to 16,3 milionu kusů. Zákazníci přitom často nemají CD na čem přehrát. Faktorů popularity je více, včetně fenoménu k-popu a vydávání sběratelských speciálních edic alb. Roli hraje nostalgie nebo popularita hudby z 90. let mezi mladými. Dále jde o sběratelství, podporu interpretů a nostalgii.
Samsung ukázal novou generaci skládacích telefonů a chytrých hodinek. Telefony Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra a Flip8 pohání Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hodinky Watch9 a Watch Ultra2 jsou iterací předchozích verzí. Samsung to také dále zkouší s AR brýlemi, jsou zde nové modely, které vznikly ve spolupráci s Googlem a značkami Gentle Monster a Warby Parker.
Výrobci čipů na Tchaj-wanu včetně TSMC si zřejmě budou muset vyrábět elektřinu. Počítá s tím novela energetického zákona. Jen TSMC odebírá devět procent celkové spotřeby země, v zemi je navíc mnoho dalších polovodičových a elektronických firem. Návrh zákona se zaměřuje na subjekty s odběrem nad pět megawattů, spadají pod to i datacentra a podobně. Jak takové areály na Tchaj-wanu vypadají, jsme popsali v naší reportáži.
Nvidia zřejmě opět odložila nebo zrušila grafické karty GeForce RTX 5000 Super. Ty měly přinést větší množství paměti VRAM, ovšem ty jsou drahé. Důvodem je hlavně cena 3GB modulů GDDR7.
Nvidia vydala ovladače svých grafických karet pro Windows běžících na procesorech ARM. Vychází z AI minipočítače Spark.
Nvidia představila nové čipy Jetson pro roboty. Jde o modely Thot T3000 a T2000. Postaveny jsou na architektuře Blackwell s výkonem 865, respektive 400 teraflops (FP4). Desky s čipy mají k dispozici 32, respektive 16 GB LPDDR5X a spotřebu 70, potažmo 40 wattů. Jde o doplněk k vlajkové lodi T5000.
Stripe a Advent International chtějí za 53 miliard dolarů koupit PayPal. Prvním zájemce je platební technologie, druhým investiční společnost.
Zakladatel Uberu Travis Kalanick získal 1,7 miliardy dolarů na svůj nový startup. Jmenuje se Atoms a soustředí se na robotizaci.
Canonical rozjela Enterprise Store. Je součástí Ubuntu Pro a slouží jako bezpečný interní softwarový obchod pro organizace a firmy, které vyžadují vysokou bezpečnost a kontrolované prostředí.
SoundCloud kupuje decentralizovanou hudební platformu Nina Protocol. Ta umožňovala umělcům napřímo prodávat muziku a nechávat si veškeré tržby.
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