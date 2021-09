Lukáš Kovač (Qerko): Digitalizace restaurací šetří čas a zvyšuje dýška. Děláme na expanzi do zahraničí

Platforma pro zjednodušení plateb v restauracích Qerko začal před třemi lety vznikat, kde jinde než v restauraci na Smíchově, kam parta bývalých kolegů ze Seznamu chodila po večerech programovat. Dnes aplikaci využívá kolem šesti set podniků a firma nedávno zaznamenala sto tisíc registrovaných uživatelů.

Růst aplikace Qerko ale, stejně jaký celý gastrobyznys, zpomalila pandemie koronaviru, kvůli které byly restaurace, bary a hospody několik měsíců zavřené. Podle šéfa Qerka Lukáše Kovače ale toto těžké období také výrazně urychlilo digitalizaci celého segmentu. Podniky i kvůli nedostatku zaměstnanců pochopily, že jim nové technologie umožní pracovat rychleji a tím pádem i vydělat víc peněz.

Nedávno jste překonali stotísící registraci do vaší aplikace. Co to pro vás jako firmu znamená?

Máme radost z toho, že user base organicky roste. Momentálně neděláme žádný přímý marketing směrem k B2C. Potvrzuje nám to, že náš produkt funguje a je dobrý. Ode dne, kdy skončil lockdown, kdy se otevřely restaurace, tak Qerko výrazně roste. Roste uživatelská základna, lidé aplikaci používají opakovaně v čase. Pro startup je důležité sledovat, jestli má product market fit. Jedna věc je, že to jednou někdo zkusí, ale podstatné je, když jsou uživatelé ochotní to použít znova. Když vidíme, že někteří lidé přes QR kód zaplatí 20× za měsíc, tak vidíme, že je to dobré. Zároveň je to pro nás velký závazek, abychom to co nejrychleji rozšířili nejenom do dalších restaurací, ale i zemí. Protože teď se to děje a bude to rychlé, je to o rychlosti.

Zmiňoval jste lockdown. Nakolik vás pandemie zpomalila?

Vyrostli jsme navzdory lockdownu. Hospody byly zavřené dlouho, ale za ten rok jsme ztrojnásobili objem peněz, které jdou přes Qerko. Ale bez lockdownu bychom vyrostli více. Takže ano, zpomalilo nás to, znervóznilo. Podařilo se nám ale přesvědčit investory, že je potřeba nainvestovat víc peněz, abychom se posunuli. Nabírali jsme lidi i během lockdownu, a posunuli jsme se i co se týče technologie a features, týkajících se třeba věrnostního programu, který jsme spustili. Chtěli jsme, až se zase trh otevře, být schopní nabídnout zase o kus lepší službu.

Jak je možné, že jste vyrostli i navzdory lockdownu?

Lockdown byl v průběhu roku myslím, dvakrát. Dvakrát skončil. A vždycky když skončil, tak nám obrovsky vylétla poptávka. Při prvním lockdownu nám došly QR kódy a po tom druhém jsme měli tolik poptávek, že onboarding některých restaurací dobíhá ještě teď. Uživatelé v tom vidí jednak bezkontaktní platbu, jednak zrychlení celého procesu. Když zrychlíte chod restaurace a obsluha ušetří pár drahocenných minut, má čas nabídnout kávu nebo dezert, na kterých jsou dobré marže. Pro restaurace je to tedy i o tom vydělat víc peněz.

Může hrát roli také to, že gastronomie teď bojuje s nedostatkem lidí?

Bezpochyby. Není to jenom v Česku, ale gastronomie obecně trpí nedostatkem lidí a pokud technologie pomůže trochu ušetřit čas, je to pro podniky klíčové. Jsou restaurace, i mezi našimi klienty, které vůbec neotevřely, protože neměly personál. Hodně to záleželo také na tom, jestli si podnikatelé dokázali udržet zaměstnance během uzávěr. A pak se jim to tak trochu vrátilo zpátky. Dnes jsou podniky, které musí fungovat i s menším počtem lidí a tam se každá pomoc hodí. Primárním cílem Qerka je pomoci zrychlit provoz a pro zákazníka je to nejpohodlnější způsob na světě, jak dnes zaplatit v hospodě.

Jak se na vás pandemie podepsala finančně?

Bylo to, jak když vám vypnou elektriku. Ty grafy se propadly prakticky k nule. Pak jsme spustili funkcionalitu okýnka na take away, takže přes to lidé začali objednávat na čas. Funguje to tak, že si vyberete z menu, objednáte si, restaurace dostane objednávku, připraví ji a vy nečekáte ve frontě. Můžete to udělat třeba deset minut předem, abyste tam nečekali tak dlouho. Touto funkcionalitou jsme vyloženě reagovali na to, že jsou podniky zavřené, chtěli jsme jim pomoct. Nedávali jsme jim na to žádný poplatek, mimo těch transakčních. Když se restaurace otevřely, tak to šlo dolů, objednávek zaplacených předem je poměrně málo. Lidi si radši sednou do podniku.

Přidávali jste ještě nějaké další funkcionality?

Ano. Máme tam věrnostní program, myslím, že ten se nám docela povedl. Funguje na několika principech. Můžete získat za pět návštěv procentuální slevu, nebo můžete získat slevu na konkrétní produkt v absolutní částce, nebo můžete mít každé páté kafe za polovinu, můžete to kombinovat různé. To, co se nám povedlo, je, že vy jako restaurace nastavíte věrnostní program v administraci pouze jednou a pak se o to vůbec nemusíte starat. Každý zákazník platící Qerkem do něj může automaticky spadnout a sbírá bodíky.

O odměně vždycky rozhoduje restaurace?

To je jejich věrnostní program. Je to způsob, jak ze zákazníka udělat štamgasta, aby se častěji vracel, motivujete ho, vytváříte hlubší vztah. Dneska je gastronomie totálně offline prostředí. My se s Qerkem snažíme do tohoto offline prostředí přinést výhody e-commerce, tak jak to známe, kde se dá se zákazníkem pracovat. Aniž bychom narušili jeho soukromí, tak si mohou zákazníka přivést zpátky. Zákazník se cítí opečovávaný, i když už tam zrovna nesedí na židli. To je zásadní rozdíl a směr, kterým chceme Qerko posunout. Aby to umělo dál budovat vztah mezi restaurací a zákazníkem, i když zrovna nejste na místě.

Jsou ještě další směry, kterými to chcete v blízké době posouvat?

Máme ještě dvě nové funkcionality. Digitální menu. Když vyjedete mimo ČR, dost často narazíte na QR kód s menu. Je to rychlý způsob, jak se podívat na to, co byste si dal. Zároveň máme spuštěnou službu na objednávání od stolu. Není to všude, záleží na tom, jestli to restaurace chce, nebo ne. Můžete si tímto způsobem hezky doobjednat. Typický příklad: Sednete si, objednáte si první jídlo u obsluhy, pak byste si chtěl dát třeba ještě jedno pivo, ale chvíli si vás nikdo nevšímá. Vy si skrze QR kód můžete doobjednat, pořád vám to jde na jeden otevřený účet, který platíte na konci.

A jakým způsobem je to propojené s pokladním systémem restaurace?

Platí, že srdcem podniku je pokladna. A my máme s těmi největšími, dneska už je to nějakých devatenáct dvacet pokladních systémů, přímou integraci. To znamená, že všechno se propisuje rovnou do pokladny. To je ta těžká část, kterou jsme si museli odmakat, abychom měli real-time napojení na pokladní systémy. Díky tomu je celá experience vůbec možná. Stejně tak když se chcete podívat, co je na účtu, Qerko opět stáhne data z pokladny. Účtenka, kterou digitalizujeme, je ta, která by vyjela z pokladny. Objednávka z Qerka se tam zkrátka hned propíše.

Myslíte, že české restaurace jsou ohledně digitalizace něčím specifické?

Covid celou digitalizaci gastronomie urychlil. Tento trend pozorujeme nejen my. Navázali jsme krásné strategické přátelství s Plzeňským prazdrojem, který digitalizaci gastronomie vidí smysluplnou taky. Digitalizace pomůže podnikům všechno zrychlit, zefektivnit, vydělat na konci dne víc peněz a taky dávat lepší servis zákazníkovi. A pravdou je, že to dnes zákazník vyžaduje čím dál tím víc.

Když jsme byli úplně na začátku, pro restaurace bylo Qerko často skoro až vesmírné. Měli jsme otázky, jestli ty QR kódy dosáhnou až na terasu, trochu z toho měli respekt. Naše obchodní strategie je taková, že se toho nebojíme a jdeme rovnou po větších restauracích a od těch se nám to lépe prodává i těm menším. Byznys v gastru často funguje tak, že majitel přijde s tím, že něco viděl jinde a zalíbilo se mu to a chce to taky. Na začátku je to vždycky těžké, když přijdete s něčím novým. Dneska už se nám to dělá o kousek lépe, protože Qerko je v 600 restauracích a case studies nám ukazují, že umí vydělat třeba o 40 tisíc měsíčně navíc. Tím, jak se vše zrychlí, tak můžete otočit víc stolů. Když máte narváno a otočíte víc stolů, tak každý stůl navíc vám generuje nové peníze. Máme podniky, u kterých se jedná třeba o 200 stolů měsíčně navíc. To už je dost.

Čeho dalšího se restaurace na začátku ještě bály?

Nejčastější dotaz, který jsme na začátku dostávali: Jestli nebudou lidi utíkat bez placení. Když jsme se jich ptali, jak často se jim to děje, tak řeknou ‚třeba jednou za rok‘. Lidi prostě neutíkají bez placení, není to nic četného a Qerko je způsob, jak zaplatit za pět vteřin, místo aby čekali 15 minut na placení, což může být důvodem, proč někdo třeba uteče.

Zaměstnanci podniků se pak báli, že přijdou o dýška. Spropitné přes Qerko je ale naopak vyšší. Když platíte Qerkem, je tam přednastaveno deset procent a lidi to zas tak často nemění. Když to změní, tak se dozvíte proč, protože mají zpětnou vazbu. Je to hodnocení od člověka, který u vás skutečně byl. Víte, co si dal a když řekne, že jídlo nebylo dobré, tak víte jaké. Je to neveřejná zpětná vazba, která slouží restauracím k tomu, aby dělaly své služby o něco lepší. Ve finále leze spropitné přes Qerko až o 40 % vyšší než na terminálech. Je to i tím, že podle jedné studie, ochota nechat spropitné rapidně klesá s každou minutou čekání na to, kdy můžete jít.

Jak vaši investoři reagovali na propad čísel během covidu?

Když lockdown přišel, cítil jsem nervozitu na mojí straně, i u investorů. Osobně jsem byl nervózní třeba z toho, že spoustě startupů po světě na poslední chvíli nevyšly investice. Ale musím říct, že je super, že lidi z Mitonu nás podrželi. Podařilo se mi je přesvědčit, že stojí do Qerka nainvestovat i víc než dřív. Dostali jsme nakonec větší investici a trochu rozšířili tým. Peníze jsme využili hlavně na urychlení vývoje.

Zmínil jste také expanzi, kam přesně se chystáte?

Zatím nemůžu být konkrétní. Děláme si analýzu, někde už jsme začali, někde jednáme. Prozradím jen, že se chystáme na Slovensko a začátkem příštího roku chystáme ještě jednu další zemi. Pak chceme zkusit jít na západ. Máme skvělý produkt ve správnou chvíli. To nám dokazuje rostoucí user base a říkáme si, co se má stát pro to, abychom to dokázali co nejdříve rozjet do dalších zemí a na tom momentálně fakt makáme. Je před námi ale ještě dost práce. Expanze nám jako taková zabere hodně kapacit. Rozhodně to nejsou malé cíle. Občas si i říkám, jestli to není až moc ambiciózní.

Nebojíte se toho trochu?

Beru to jako výzvu. Těším se, ale mám z toho respekt. Není to strach. Já jsem nikdy vlastní firmu neexpandoval, tohle pro mě bude nové a možná ani nevíme, co všechno to ještě bude znamenat. Já říkávám, že když děláte startup, tak je to jako když skočíte ze skály a cestou dolů se snažíte sestavit letadlo. To pořád platí. Po cestě se určitě naučíme spoustu věcí a já se na to hrozně těším.

CTO Qerko Míla Mrvík o technologickém řešení platformy Od začátku jsme měli s Qerkem velké ambice a věděli jsme, že buď Qerko nebude, nebo půjdeme i do zahraničí. Vytvářeli jsme proto systém rovnou tak, že jednou bude opravdu velký Připravovali jsme se na to, že budeme ve více lokalitách, více časových zónách, více instancích, bude využívat více měn, více platebních bran, těch už dnes máme integrovaných asi pět. V lednu 2019 jsme platformu spustili v první restauraci. Do té chvíle to byl v podstatě projekt, na kterém jsme makali s pár kamarády ze Seznamu po večerech. Na Andělu jsme se přesunuli do takového pajzlu. Dnes už není v provozu, ale kouzelné na něm bylo, že tam nikdo nebyl. Byl tam klid, byla tam paní, která nám přinesla pár pivek, my jsme si pár ajťáků sedli do hospody a dělali jsme Qerko. Takové zlaté začátky. Jsme stoprocentně napsaní v TypeScriptu. Typové pokrytí kódu, který byl původně v Javascriptu, máme 98 %. Infrastrukturu máme napsanou v Terraformu, frontendy píšeme v Reactu a přes framework ještě Next.js, to je dneska poměrně moderní věc. Co se týče CI, na to využíváme GitLab a jejich technické řešení.

Expanze do zahraničí bude znamenat třeba integraci dalších měn. Chystáte se vedle toho umožnit i třeba platbu kryptoměnami?

Mně by se to hrozně líbilo. Má to jeden oříšek, transakce se může z nějakého důvodu nepovést. Není to zas tak časté, ale může se stát třeba, že v pokladně vypadne internet a nepotvrdí transakci. V tu chvíli to revertujeme, uživateli řekneme ‚platba se nezdařila, zaplaťte u obsluhy‘. Ale s kryptoměnou je tohle problém. Potřebujeme to nějak vymyslet, ale vůbec se tomu nebráníme. Proč byste jednoho dne nemohl zaplatit v restauraci bitcoinem?

Čistě hypoteticky, jak by to fungovalo. Kryptoměna by šla na účet restaurace, nebo by zůstala vám?

Muselo by dojít k nějaké konverzi. My jsme už na řešení lehce koukali, jsou kryptoplatební brány, využili bychom tedy služby třetí strany. Vy budete moct zaplatit kryptoměnou, ale restaurace asi bitcoiny nebude chtít dostat. Zatím. Třeba se svět ještě posune.

Podle obchodního rejstříku teď většinu Qerka vlastní Miton. Plánují se nějaké změny ve vlastnické struktuře?

Plánují se určitě nějaká investiční kola. Tím, že Qerko chce růst, tak jsou investice potřeba. Naše ambice je vytvořit byznys v hodnotě několika miliard korun a cesta ještě bude dlouhá. Po cestě se tedy v obchodním rejstříku pár změn stane. Investice mají naboostovat růst. Je to expanze, zrychlení lokálního týmu, zrychlení vývoje. Teď když jsme zjistili i po lockdownu, že je produkt udržitelný, je potřeba do toho šlápnou ve větším.

Jakou má nyní Qerko valuaci?

Do médií to ještě nechci říkat. Máme investiční kolo, tam pracujeme s nějakými valuacemi. Ale jinak tohle moc neříkáme ani našim kamarádům. Stejně tak zatím nezveřejňujeme ani obrat.

Ale loni jste byli ve ztrátě, je to tak?

Ano, používáme investorské peníze na růst týmu a chtěli bychom být ve ztrátě klidně několik další let v tom smyslu, že když produkt poroste a bude se nám dařit, tak to stojí za to peníze nedržet na účtu, ale naopak použít investorské peníze na akceleraci. Protože teď je to celé o rychlosti. Teď se to začalo dít, lidem se to líbí a bude to otázka času. A my musíme napnout plachty, když fouká vítr. Přetavit to do breakevenu není to, co aktuálně chceme.