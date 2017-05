 »  Lukáš Zelený (dTest): Uvidíme, jestli zlomíme některého z velkých operátorů

Když to vyšlo jednou, proč by to nemělo vyjít podruhé. Spotřebitelské sdružení dTest chce zjistit, jestli princip hromadné spotřebitelské aukce zafunguje po dodavatelích energií i na mobilní operátory.

Vyzvalo proto zájemce, aby se nezávazně registrovali na webu Chci výhodnější tarif a popsali, jaký mobilní tarif dnes používají a jaký by používat chtěli. Z dat pak má vzniknout poptávka, na kterou se dTest pokusí vysoutěžit co nejlepší nabídky od operátorů. Podobný pokus radnice Brna – střed přitom operátoři loni ignorovali.

Jak má aukce probíhat, co od ní dTest čeká a jak chce operátory nalákat, aby se jí vůbec zúčastnili? O tom jsme mluvili s vedoucím právního oddělení dTestu Lukášem Zeleným.

Vyzvali jste lidi, aby vám posílali své představy o tarifech a data o tom, jak teď využívají služby operátorů (kolik spotřebují dat či minut hovorů). Jak z těchto údajů stanovíte tarify, které budete poptávat, a kolik jich asi bude?

Teď sbíráme data od spotřebitelů, zajímá nás například, kolik platí a o jaké nastavení tarifů by měli zájem. Mezitím se ale chceme setkat i s operátory, a to jak s těmi velkými, tak s virtuálními. Chceme se s nimi pobavit o tom, jaké mají možnosti – zejména virtuálové. Následně stanovíme určité množství tarifů – uvažujeme, že bychom soutěžili tři nebo čtyři.

Na jaké ceny se podle vašeho názoru dokážete dostat? Budou se blížit podmínkám, které si dokáží vysoutěžit firmy nebo státní úřady – třeba tarifům, kterými se chlubí ministerstvo financí (54 Kč za neomezené volání a 109 Kč za 10 GB dat)?

Zatím raději ani neočekáváme, jaké ty vysoutěžené ceny tarifů mohou být. Až na základě jednání s operátory a na základě množství zapojených spotřebitelů uvidíme, jestli se podaří zlomit některého z velkých operátorů nebo jestli budou mít zájem spíše jen virtuálové. Proměnných je opravdu hodně a zatím se moc nedá tipovat, jaké ceny se podaří vysoutěžit.

Sondovali jste předem u operátorů, jestli budou mít o aukci zájem?

Všichni operátoři dnes dostanou informaci o hromadné změně a zasíláme jim i dotazník, abychom od nich získali nějaké informace do začátku. A samozřejmě nabízíme i osobní setkání, protože i my na ně máme velké množství otázek, a to nejen na to, v jakých tarifech se třeba cítí být konkurenceschopní, ale také jaké oni vnímají problémy při přechodech zákazníků od jednoho operátora k druhému, zda jsou v tom schopni zákazníkovi nějak pomoci a zda by třeba ten přechod nemohli vyřídit za něj.

Máte plán pro situaci, kdy by se všichni operátoři odmítli aukce zúčastnit? Když jste pořádali obdobné aukce na dodávky energií, řada zejména velkých firem soutěžit odmítala.

S tímto rizikem do hromadné změny jdeme. Je nám jasné, že pokud si operátoři řeknou, že nás budou ignorovat, budeme mít problém jejich odpor zlomit. Uvidíme. Velkou roli bude hrát to, jak budou nastavené soutěžené tarify, kolik spotřebitelů se zapojí a zda budou mít o zapojení zájem virtuální operátoři. Při dobrém nastavení tarifů a velkém zájmu spotřebitelů to může velké operátory znejistit a pak by se mohli zapojit i oni.

dTest je jen provozovatelem aukce, ale případné smlouvy s operátory pak budou uzavírat lidé sami. Operátoři přitom při debatách o rozdílech mezi firemními a soukromými tarify často argumentují tím, že je pro ně u firemních zákazníků jednodušší a levnější správa smluv – mají jednu kontaktní osobu, jednu smlouvu pro stovky či tisíce lidí a podobně. Ale vy jim tuto výhodu nenabízíte.

dTest je nezisková organizace, a tudíž nemůže vystupovat jako nějaký v podstatě falešný operátor, který by měl na sebe uzavřenou smlouvu a lidem dával SIM karty. A samozřejmě to, že to tak není pojaté, může být určitá nevýhoda, ale pro operátory zase může být výhodné, když se budeme bavit třeba o desítkách tisíc spotřebitelů.

U aukcí energií se ukázalo, že docela velká část přihlášených lidí si to nakonec rozmyslí nebo je stávající distributoři přesvědčí retenčními nabídkami, aby u nich zůstali. Čekáte, že u mobilních operátorů bude situace podobná?

Jsme přesvědčeni o tom, že část spotřebitelů nakonec nepřejde, už z toho důvodu, že v současné době mohou mít nějaké firemní tarify. Ale přesto se mohou chtít do naší kampaně zapojit. Zároveň počítáme s tím, že i když se podaří vysoutěžit nějaké zajímavé ceny, stávající operátoři se budou snažit si své zákazníky zachovat a budou jim poskytovat retenční nabídky. Sice to nepřispívá k přehlednosti či transparentnosti trhu, ale pořád jako spotřebitelská organizace docílíme toho, že se spotřebitelům ceny zlevní, byť zůstanou u stávajícího operátora.

Přechod k jinému operátorovi obvykle blokují smlouvy na dobu určitou, na rok, na dva roky. Nebude problém, že většina spotřebitelů je termínovými smlouvami vázána u stávajícího operátora?

Činilo to problémy i u aukcí energií, protože značná část spotřebitelů byla fixována na dobu určitou. U mobilních tarifů ten problém vznikne taky, ale do určité míry se dá překlenout tím, že se na základě jednání s operátory budeme snažit, aby vítězný operátor stanovil nějakou dobu, po kterou na zákazníky počká. Je jasné, že to nebudou dva roky, ale řádově třeba měsíce, ale i tak se do ní někdo může vejít.

A samozřejmě, i když má spotřebitel smlouvu na dobu určitou, může ji kdykoli ukončit, ale musí počítat s dvacetiprocentním limitem, který by musel uhradit. Ale někomu se může vyplatit i to, záleží na tom, v jaké fázi smluvního období se nachází. Pokud má třeba tři měsíce do konce a úspora v aukci pro něj bude výrazná, může se mu vyplatit i tu pokutu doplatit. Ale pokud má před sebou ještě dva roky, zřejmě se mu to nevyplatí.

Říkal jste, že dTest je neziskovka, ale u aukcí energií jste si za organizaci brali určitou „provizi“ za každého zákazníka, který novou smlouvu uzavřel. U mobilních operátorů to má být, předpokládám, stejné. Víte už, jak vysoká ta částka bude?

Uvažujeme o tom, že by to bylo pojaté stejně, ale ani u aukce energií jsme nevybočovali ze standardu, který je na trhu běžný. Naopak u druhého ročníku jsme provizi ještě snížili pod tržní standard. Co se týče telekomunikační aukce, částka teď určitě není stanovená a bude také předmětem jednání s operátory. Pokud ji budeme stanovovat, tak jen tak, aby pokryla náklady spojené s kampaní.

Nové smlouvy se mají uzavírat na rok s tím, že po této době se mají měnit na smlouvy na dobu neurčitou. Proč ten rok? Počítáte už teď s tím, že za rok přijdete s dalším kolem aukce?

Takové rozhodnutí zatím určitě nepadlo. Zatím o tom nejsme přesvědčeni a ani nemůžeme být, protože zatím nevíme, jak dopadne aukce první. A ten rok je z toho důvodu, že dlouhodobě říkáme, že fixace na dobu delší než jeden rok – a to nejen u operátorů, ale i u dodavatelů energií – není dobrá. Preferujeme co nejkratší období a pak třeba změnu na dobu neurčitou.