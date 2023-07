Lyft přichází do Prahy, Elon Musk rozjíždí xAI pro chápání světa, Intel končí s počítači NUC

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Americký Lyft jde do Prahy, rozjíždí zde vývojovou centrálu. Největší konkurence Uberu na severoamerickém trhu u nás chce vyvíjet back-end nebo rozvíjet data science a testování.

IBM v Praze otevírá regionální centrálu pro generativní AI a kvantové počítače. Obsluhovat se odsud bude kus světa. Podobně jako třeba s Watsonem, jehož některé části ale mají problémy a například tuzemské R&D bylo zavřeno. „Polákům to nedáme. Velmi pracuji na tom, abychom nadále investice dělali u nás,“ uvedl k investicím IBM v Česku Martin Švík, technický ředitel pro střední, východní a severní Evropu.

Češi opět investovali do zahraničního startupu kolem kvantových počítačů. Fond Tensor Ventures vedl investici 3,6 milionu dolarů do firmy Quantagonia z Frankfurtu, připojil se slavný Fraunhofer Institut. Quantagonia dělá software umožňující rozkládat výpočty mezi tradiční a kvantovou infrastrukturou.

Vyšel detektivní český kyberpunk Zresetuj mě od Michala Sirotka. Děj je zasazen do Prahy v roce 2069, kdy společnost ovládají nové technologie a korporace. Českého kyberpunku nevychází mnoho. Dobré jsou dva díly série Underground od Františka Kotlety a pěkné letní čtení představují i některé věci od Petra Heteši. A pomalu se blíží film Bod obnovy, takový „český Blade Runner“.

Podmořské kabely jsou v poslední době nepříliš viditelným, ale obřím geopolitickým tématem. Přes tyto kabely teče většina internetu. Jde o strategickou věc, kterou chtějí mít velmoci pod kontrolou. Reuters přináší velký text o americké firmě SubCom, která hraje zásadní roli v akcích USA v této oblasti. Na druhé straně je neméně ambiciózní Čína. Dřívější spolupráce už nehrozí. Akce rozjíždí rovněž Evropská unie, v plánu je několik podmořských tras a vyvažování čínského vlivu. Do projektu by měly jít obří peníze.

Spojené státy hledají cesty, jak omezit přístup Číny k americkým cloudům. Wall Street Journal zjistil, že by subjekty jako AWS musely stát žádat o udělení povolení. Technologická válka ze strany USA se tedy šíří všemi směry. Čína provozuje vlastní cloudy jako Alibaba Cloud, Tencent Cloud nebo Huawei Cloud. Přísně reguluje domácí trh a své hráče zvýhodňuje, díky čemuž mají dominantní podíl.

Čínští hackeři dokázali využít zranitelnosti v cloudové e-mailové službě Microsoftu, díky čemuž špehovali americké vládní zaměstnance. Microsoft uvedl, že šlo o skupinu Storm-0558. Na české úřady nedávno útočili jiní Číňané.

Evropský parlament schválil zákon o čipech, tedy Chips Act. Jde o opatření, která mají do Evropy dostat další výrobu a výzkum a vývoj čipů. První akce vidíme, třeba Intel v Polsku. Podobu Chips Actu vyjednalo Česko v rámci předsednictví v Radě EU. Tento článek upozorňuje, že Chips Act ignoruje závislost Evropy na tištěných spojích (PCB) z Číny.





Elon Musk oznámil rozjezd další společnosti, tentokrát xAI. Prozatím víme to, že má lidem umožnit pochopit svět. Musk sehnal odborníky na AI z firem jako Google, Microsoft, OpenAI, DeepMind a dalších.

Stability AI spouští nástroj Stable Doodle, který dokáže z jednoduchých nákresů (skic) generovat pokročilejší obrázky.

Čína má vlastní slibnou alternativu k OpenAI. Společnost Baichuan Intelligence vydala model Baichuan-13B využívající třináct miliard parametrů.

Intel, podobně jako Nvidia, obejde zákazy americké vlády pro export akcelerátorů AI do Číny. Pro tamní trh připraví upravené modely ze své divize Habana, aby se exportním omezením dalo vyhnout.

Intel přestává vyrábět malé počítače NUC. Je to další z oblastí, na kterou dolehly škrty spojené s klesajícím významem Intelu a obřími investicemi do nových továren. Intel slibuje podporu stávajících zařízení a také podporu pro ostatní výrobce.

Microsoft vyhrál spor s americkou obchodní komisí o koupi firmy Activision Blizzard na 69 miliard dolarů. Soud nesdílel obavy z toho, že by spojení mělo narušit konkurenci na trhu, poukázal třeba na závazek nadále vydávat Call of Duty pro další platformy a podobně. Microsoft dostal zelenou od řady regulátorů, ještě ale musí pořešit Velkou Británii.

Evropská komise posvětila spojení firem Broadcom a VMware. Broadcom chce uskutečnit obchod za 61 miliard dolarů.

Firma Nothing představila svůj druhý telefon Nothing Phone (2). Jde o evropského producenta telefonů sídlícího v Londýně, kterého založil čínský Švéd Carl Pei, zakladatel OnePlus. Nothing má zejména netradiční poloprůhledný design a téměř čistý Android. Druhá generace má Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 8, nebo 12 GB RAM. Ceny startují na 15 490 korunách.

Divoké dění kolem Red Hat Enterprise Linuxu (RHEL). Red Hat zkomplikoval přístup ke zdrojákům pro tvůrce klonů, jako jsou Rocky Linux nebo AlmaLinux. Ozval se proti tomu dokonce i Oracle s tím, že je nutné Linux zachovat otevřený. A poté přišlo SUSE s tím, že udělá vlastní fork RHEL, investovat chce deset milionů dolarů.

Je zde nezávislá čínská distribuce Linuxu, jmenuje se openKylin. Stojí za ní čtyři tisíce lidí a asi dvě stovky čínských firem. Běží na jádře 6.1. Systém se má nasazovat v oblastech jako energetika, vesmírný program, finance a podobně. V Číně se také používají distribuce Deepin a Ubuntu Kylin.

Huawei by zase mohlo začít vydávat telefony s 5G. Firma na trhu nadále působí, například model P60 Pro patří mezi špičku, ale kvůli sankcím nenabízí 5G. Reuters informuje, že Huawei s čínským zakázkovým výrobcem čipů SMIC na 5G dělají, dostat se mají pod 14 nanometrů. Huawei to i tak bude mít na západních trzích těžké, kvůli sankcím nemá přístup k Googlu. Kvůli omezením byla vyčleněna značka Honor, která se vrátila k růstu.

Tržby Huawei z poskytování licencí na patenty se loni dostaly na 560 milionů dolarů. Firma mimo jiné těží ze standardů kolem 5G. Huawei také přichází s AI modelem Pangu 3.0.

Avast (Gen) zdarma vydal dešifrovací nástroj k ransomwaru Akira. Ten se objevil v roce 2023 a útočil na různé sektory.

Zaměstnanec Googlu číslo osm končí v pozici šéfa infrastruktury Google Cloudu. Urs Hölzle nicméně ve firmě zůstává, dostal pozici Fellow.

AMD jako open source vydalo FidelityFX 1.0 SDK, je to součástí projektu GPUOpen. Jde o grafický middleware poskytující shadery, gaussian blur a další.

Čtení na Cnews.cz: Vstup Nvidie do ARMu je opět ve hře a Nvidia má tlačit na výrobce karet, aby nenabízeli grafiky Arc od Intelu.