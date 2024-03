MacBooky končí se starým designem a mají M3, boj Applu s EU kvůli DMA, konec Androidu ve Windows

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Klíčová evropská technologická firma zvažuje, že do značné míry opustí domovské Nizozemsko. ASML, která je světovou jedničkou v produkci strojů pro výrobu čipů a která jako jediná na světě umí produkovat mašiny s EUV litografií, chce výrazně expandovat, ale s Nizozemskem už nemusí počítat. Vedení má obavy z byznysového klimatu v zemi včetně restrikcí pro imigraci. Značná část odborníků pracujících v ASML je ze zahraničí a hrozí, že nová vláda migraci omezí. Problémů ale ASML vidí více, rozebírá De Telegraaf. Současná vláda se snaží dělat vše pro to, aby takto důležitý kolos v zemi a potažmo Evropě zůstal. ASML je kromě jiného středobodem technologicko-obchodní války mezi USA a Čínou a nesmí do asijské země dodávat nejmodernější stroje. Teď se rozjel tlak, aby ASML přestala servisovat do Číny již dodané přístroje.

Pro představu: Nejnovější stroje ASML s High-NA EUV litografií vyjdou na 380 milionů dolarů. Firma jich ročně zvládne vyrobit maximálně nízké desítky. Jeden takový přístroj už obdržel Intel:





Windows 11 už nebudou oficiálně podporovat aplikace z Androidu. Microsoft během roku ukončí údržbu projektu Windows Subsystem for Android (WSA), kterou zavedl v roce 2021. S tím skončí i možnost instalace aplikací z obchodu Amazon Appstore. Již nainstalované appky budou přístupné do března 2025. K chodu Androidu na Windows bude možné nadále využívat nástroje třetích stran.

Apple přehodnotil své rozhodnutí odstranit v Evropské unii progresivní aplikace z iOS. PWA jsou webové appky, které se tváří jako nativní. Apple chtěl jejich podporu v Evropě zabít kvůli regulaci EU. PWA budou muset nadále využívat WebKit.

Apple zrušil společnosti Epic Games vývojářský účet, a to v den startu platnosti regulace DMA od EU. Pro Epic to znamená, že nemůže pro iOS rozjet vlastní obchod s aplikacemi, což DMA umožňuje. Epic s Applem bojuje delší dobu, kvůli kritizování provizí není jeho hit Fortnite na App Store.

Apple každopádně pravděpodobně bude proti DMA bojovat mnoha prostředky. Firma změnila podmínky tak, aby například alternativní app story nebyly atraktivní. Spotify a další desítky firem proto vyzvaly Evropskou komisi k činnosti. Unie také začala zkoumat dění kolem Applu a Epicu. Free Software Foundation uvedla, že DMA nijak nemění antisoutěžní DNA big techu.

Apple představil nové MacBooky Air postavené na vlastních čipech ARM (Apple Silicon). Airy jsou nově k dispozici s čipy M3, které jsou oproti M2 o zhruba 20 procent výkonnější (CPU), u grafiky až o 65 procent. Podporována je také Wi-Fi 6E. Ceny startují na 29 990 korunách za 13″ verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. V nabídce už nebude figurovat Air s M1, poběží doprodeje. Airy zároveň už nebudou mít design kapky a budou placaté.





Applu se v Číně propadly prodeje iPhonů o 24 procent, zatímco Huawei vyrostla o 64 procent. Huawei se díky modelům s vlastním 7nm čipem daří vracet zpět. V Číně nevadí absence služeb Googlu. Naopak Huawei už má k dispozici systém HarmonyOS, jeho verze NEXT už není odnoží Androidu, ale nezávislý systém. Tamní firmy a instituce už pro NEXT vyvíjí aplikace. Lze předpokládat, že doma se tento ekosystém uchytí. Pak je možné, že pro zahraniční firmy pronikající na čínský trh bude nutné mít aplikaci pro HarmonyOS také, čistě z důvodu vysoké tržní penetrace. To by mohlo pro Huawei vytvořit silnou pozici pro následnou expanzi. Huawei už na stánku na letošním MWC v Barceloně prezentovala HarmonyOS a obchod AppGallery jako cestu na čínský trh.

Rumunsko využilo již dříve schváleného zákona a tamní operátoři musí ze svých sítích odstranit technologie od Huawei. Čas mají do let 2026 (core) a 2028 (RAN).

Vlivný eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton odmítl odpovědnost za současný špatný stav francouzského IT obra Atos, kterému předtím deset let šéfoval. Problémy se prý začaly kupit až po jeho odchodu. Atosu klesají čísla a pozice na trhu, rozdělil se na dvě firmy (Eviden) a snaží se prodat legacy sekci Tech Foundation. Získal ji chtěl Daniel Křetínský, strany se ale nedohodly na podmínkách.

Nvidia by letos jenom z dodávek AI akcelerátorů do datacenter mohla utržit 87 miliard dolarů. Spočítala to společnost Omdia. Poptávka stále převyšuje nabídku.

Anthropic oznámil AI modely Claude 3. Jde o verze Opus, Sonnet a Haiku. Opus je placený a chce konkurovat GPT-4. Sonnet je zdarma. Haiku míří na úroveň GPT-3.5.

Standard pamětí GDDR7 byl dokončen. Podle konsorcia JEDEC se tyto paměti dostanou až na 48 GHz. Propustnost oproti současným GPU díky tomu naroste až třikrát. Mezi výrobce se začlení Micron, Samsung a SK hynix.

Nintendo mimosoudně vyřešilo spor s emulátorem jejich her Yuzu. Emulátor ukončuje provoz a zaplatí škody 2,4 milionu dolarů. Nintendo opět potvrdilo, že proti podobným projektům postupuje tvrdě a že nehodlá nic měnit na své uzavřené politice.

V USA leží na stole zákon, který po čínském kolosu ByteDance chce vyčlenění TikToku do samostatné firmy. V opačném případě Státy hrozí zákaz, případně pokuta až pět tisíc dolarů za uživatele.

Spojené státy tlačí na své spojence, jako jsou Nizozemsko, Německo, Japonsko a Jižní Korea, aby rozšířily čipové sankce na Čínu. Naopak organizace SEMI tlačí na Evropskou unii, aby nehrotila možné restrikce proti Číně. SEMI reprezentuje asi tři tisíce polovodičových firem. Podle SEMI je úspěch evropského čipového sektoru postavený na globálních řetězcích. A čínský zakázkový výrobce čipů SMIC i přes sankce míří k 5nm výrobě. Pro Huawei už zvládl 7nm proces.

USA obvinily bývalého čínského zaměstnance Googlu z údajné krádeže duševního vlastnictví ve prospěch Číny. Získat měl technologie kolem AI. V jiném případu naopak byla čínská strana očištěna z obvinění, že by kradla u amerického výrobce pamětí Micron.

Newsweek se děsí toho, že německá armáda umístila svoji aplikaci na obchod Huawei AppGallery. Jde o alternativu ke Google Play Storu. BWI, IT dodavatel Bundeswehru, tam dal komunikátor BundesMessenger. Německo je člen NATO a něco takového má být bezpečnostní risk.

Newsweek dále píše, že Čína buduje velkou AI platformu nazvanou Supermind, která má sledovat vědce a výzkumníky po celém světě a přinášet velké technologické pokroky.

Financial Times rozebírá záhadný růst čínského vlastníka e-shopu Temu. Ten je nyní prověřován NÚKIBem, Číňané se ale nařčením o narušování bezpečnosti brání.

Vědci v Číně vyzkoumali, jak na jeden optický disk o velikosti DVD uložit 125 tisíc gigabajtů dat. Využívá se trojrozměrné ukládání. Novinka by mohla zamířit do datacenter a snížit spotřebu energie. Více čtení je v Nature.

Prodeje grafických karet do počítačů výrazně vzrostly. Podle Jon Peddie Research to v posledním kvartálu meziročně bylo o 32 procent. Není to hnáno boomem kolem AI, ale díky stabilizaci cen a tím pádem zvýšenému zájmu uživatelů. Nvidia má podíl 80 procent, Intel se dostal jen na procento.

Vyšla ostrá verze WinRARu 7.0. Hlavní novinkou je to, že lze balit s pomocí slovníků větších než jeden GB. Končí také podpora formátu RAR4.

Microsoft přejmenoval svoji linuxovou distribuci CBL-Mariner na Azure Linux. Redmond se tedy veřejně přihlásil k tomuto slovu. Firma pod Nadellou dlouhodobě podstupuje s Linuxem sbližování včetně integrace do Windows (WSL).

Nadace Billa a Melindy Gatesových ve spolupráci s The Linux Foundation vydává open source projekt. Jde o software Tazama sloužící pro řešení podvodů při online platbách. Zdrojáky jsou na GitHubu.

Vzniká zajímavá cloudová alternativa. Ubicloud je nový startup, který chce vytvořit vrstvu nad dostupnými bare metal poskytovateli typu OVH či Hetzner.

