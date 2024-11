Macy už jen s 16 GB RAM, Nvidia v Česku nabízí novinku Blackwell, Intel chtěl za pakatel koupit Nvidii

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple představil nové počítače s čipy M4, M4 Pro a M4 Max (nárůst výkonu o desítky procent). Zaprvé je tu nový iMac. Získat je možné verzi s osmi CPU i GPU jádry, případně je k dispozici varianta po 10 jádrech. Ceny začínají na 39 990 korunách. Další novinkou s M4 je Mac mini, zatím nejmenší stroj z této kategorie v historii Applu. A pak jsou zde MacBooky Pro. Základní verze má pouze 14″ displej a M4 (10/10 jader CPU/GPU), dražší model má M4 Pro (12 nebo 14 jader CPU a 16 nebo 20 jader GPU) nebo M4 Max (14, respektive 32 jader) a volbu mezi 14″ a 16″. Začíná se na ceně 49 990 korun, dostat se můžete až na 206 990 korun. A co je důležité – všechny Macy teď mají minimálně 16 GB RAM, ne pouze osm. A to včetně Airu, který zatím upgrade na M4 nedostal.

Apple také vydává nové verze klávesnice, trackpadu a myši s konektorem USB-C místo Lightningu. Magic Mouse, Magic Keyboard a Magic Trackpad tak také jdou tímto směrem, nicméně myš je pro nabíjení stále nutné obrátit na záda, což znemožňuje její používání. Dále vyšel macOS Sequoia 15.1 s integrací Apple Intelligence. U nás lze funkce využít pouze při lokalizaci systému na americkou angličtinu.

Nvidia vyřešila problémy s designem nové generace AI čipů Blackwell a začíná je vyrábět. Registruje první zájemce z Česka, a to hlavně o „krabice“ DGX B200. Obecně ale u nás nelze čekat velké projekty, chybí potřebná datacentra a ekonomická síla. Jeden čip vyjde na zhruba dva miliony.





Nvidia letos dostane na trh miliardu jader postavených na RISC-V. Firma na této otevřené alternativě k ARMu staví mikrokontroléry ve svých produktech, například v rámci technologie CUDA. Nvidia nasazuje RISC-V od roku 2015 a patří mezi největší uživatele této technologie. RISC-V zažívá slušný růst a je dobré, že v Česku máme vlastní silný příspěvek do oboru, konkrétně brněnský Codasip.

Intel chtěl v roce 2005 koupit Nvidii, návrh byl ale zamítnut představenstvem. Tehdejší cena činila 20 miliard dolarů, dnes je tržní hodnota Nvidie nad třemi biliony dolarů. Nákup navrhl tehdejší šéf Paul Otellini, transakce ale nebyla schválena kvůli vysoké ceně. Je možné, že Intel promarnil šanci získat klíčovou firmu dneška, stejně jako promrhal řadu dalších příležitostí včetně investice do OpenAI. Ale také je možné, že by Intel Nvidii pohřbil, podobně jako nevytěžil technologie od koupených firem Habana Labs, Nervana Systems nebo Movidius.

Reuters přináší příběh o tom, jak se současný šéf Pat Gelsinger snaží zachránit Intel. Je a ještě to bude hodně náročná práce.

Linus Torvalds se vyjádřil k tématu generativní AI – z 90 procent je to prý marketing a hype, zbytek je realita. I tak AI označuje za velice zajímavou a slibnou technologii, jen je třeba se nějakou dobu vyhýbat všemožným slajdům a podobně. Dalo by se říci, že AI na LinkedInu a v prezentacích nahradilo metaverse, blockchain a NFT.

Poprvé byl blíže ukázán cluster Elona Muska s 10 tisíci kartami Nvidia H100. Jde o xAI Colossus, který Musk bude nadále rozšiřovat. Aktuální podobu se podařilo dát dohromady za 122 dní. Použity jsou systémy od Super Micro s vodním chlazením. Textový souhrn je zde, video tady.

Super Micro, které je díky dodávkám serverů s GPU jedním z vítězů AI boomu, se zároveň máchá v problémech. Akcie firmy spadly o 33 procent. Jsou za tím účetní nesrovnalosti. Vedení Super Micro nemělo poskytnout všechny údaje auditorovi EY a mělo tuto firmu tlačit k podivným praktikám. Auditor rezignoval na funkci. Vedení Super Micro je kritizováno, že už firma není čistě v soukromých rukou, ale na burze a musí se podle toho chovat transparentně. Vzniká tlak, aby vedení bylo vyměněno. Jinak je ale Super Micro nadále v dobré finanční kondici.

OpenAI nakonec nebude stavět vlastní továrny na výrobu AI čipů. Místo se se spojuje s Broadcomem a TSMC. Šéf OpenAI Sam Altman původně chtěl vybrat desítky miliard dolarů (a možná více) a stavět vlastní faby, pomoci měly i peníze od SoftBanku (její šéf předpovídá nástup superinteligence do roku 2035) a Saúdské Arábie. V TSMC se mu vysmáli, že jsou ambice přehnané a naivní. Návrh vlastního čipu s partnery vypadá jako realističtější cesta.

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump prohlásil, že Tchaj-wan ukradl USA polovodičový průmysl. Jedna z jeho dalších přehnaných hlášek. Zde je pěkné vlákno vysvětlující, jak je to doopravdy. Například že Tchaj-wan naopak zachránil čipový byznys USA z nadvlády Japonska a tak dále.

Otevřená alternativa pro Nvidia NVLink má další vývoj. Konsorcium UVLink chce ještě letos publikovat první verzi specifikace. Členy boardu jsou AMD, AWS, Astera Labs, Cisco, Google, HPE, Meta a Microsoft. Alternativy k Nvidii jsou vzhledem k dominanci této firmy žádané. Je možné, že z toho bude hodně těžit Astera Labs, v boardu žádný jiný křemíkový producent není.

Firmě Alchip Technologies se podařil tape-out 2nm čipu. Podnik dělá na ASIC čipech, výsledky testů 2nm produkce mají být k dispozici v prvním čtvrtletí příštího roku.

Rusko vesele kupuje AI čipy od Nvidie, sankcím navzdory. Do země proudí skrze indickou farmaceutickou společnost Shreya Life Sciences, ta je dodává v rámci serverů od Dellu. Podobní prostředníci jsou při obcházení sankcí běžní, využívá je i Čína. Na obřím tržišti s elektronikou SEG Market v Číně jsem viděl řadu prodejců, kteří Nvidie byli bez problémů schopní dodat.

TSMC odstřihla minimálně dva zákazníky od možnosti výroby. Jsou totiž spjatí s čínskou Huawei, která skrze ně měla i přes sankce u TSMC vyrábět své AI čipy Ascend. Jde o kauzu z minulého týdne, kdy TSMC tato zjištění nahlásila USA a nyní probíhá šetření. Prostředníci podle všeho platili slušné peníze.

Huawei v posledním čtvrtletí vyrostly prodeje o 16 procent. Alespoň podle oficiálních čísel. Firma těží ze sílící domácí poptávky po svých telefonech, které jsou tam na rozdíl od Západu prodejné i bez služeb Googlu. Dále je tlak (sankce a zájem vlády) používat AI čipy Ascend místo Nvidie.

Zakladatel TSMC Morris Chang upozornil, že firma v budoucnosti zřejmě kvůli sankcím narazí na některé výzvy. Dodal, že svobodný trh u high-end čipů je u konce.

USA zakázaly investice do čínských technologií, jako jsou čipy, umělá inteligence nebo kvantové počítače. Američtí investoři by tak neměli dávat své peníze do čínských firem a startupů. Do těch v minulosti ze Silicon Valley a spol. tekly obří prostředky, po rozpoutané technologické válce ale provázání klesá a klesá. Investoři jsou obezřetní i sami od sebe, důvodem je chování čínské vlády a vytváření nejistoty. Čínský stát je teď hlavním investorem do startupů.

Čínské hackování amerických telekomunikačních sítí má zajímavé cíle. Útočníci údajně kromě jiného šli po telefonech Donalda Trumpa a jeho případného viceprezidenta J. D. Vanceho. USA nedávno oznámily, že se hackerům napojeným na čínský stát podařilo dostat do systémů několika providerů.

Wired popsal příběh, jak firma Sophos naháněla čínské hackery. Ukazuje to metody, jaké tito útočníci používají.

Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt vzkázal, že by se americká vláda měla zbavit tanků, které jsou k ničemu, a místo toho nasadit drony s AI. Podobné názory zaznívají od více členů technologické komunity, jejich argumenty podporuje efektivní nasazení dronů v rámci bojů Ukrajiny proti Rusku.

Procesory od Intelu i AMD jsou nadále zranitelné skrze spekulativní útoky. A to i několik let poté, co se objevil průšvih Spectre. Více popisují výzkumníci z ETH Zurich.

Nvidia upozorňuje na bezpečnostní chybu týkající se všech grafik GeForce. Umožňuje spustit škodlivý kód, týká se to Windows i Linuxu. Firma doporučuje stažení nových ovladačů 566.03.

Microsoft nasazuje technologii DANE pro příchozí e-maily v rámci Exchange Online. NÚKIB DANE vyžaduje pro příchozí i odchozí poštu u systémů spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti, viz dřívější text na Lupě.

Firefox 132 na Windows podporuje postkvantový mechanismus výměny klíče TLS 1.3/mlkem768×25519. Je možné také přehrávat šifrovaná média skrze Microsoft PlayReady.

Nový Tor 14.0 je postavený na Firefoxu 132 ESR. Kromě jiného bylo vyřešeno přes 200 různých chyb.

JetBrains dává zdarma k dispozici dva nástroje, ale pouze pro nekomerční použití. Jde o IDE softwary WebStorm a Rider, využívat je lze s plnohodnotnými funkcemi.

Meta podle Marka Zuckerberga pracuje s americkou vládou na nasazení LLM modelů Llama. Řekl to během oznámení výsledků za třetí čtvrtletí, kdy tržby vyrostly o 19 procent na 40,5 miliardy dolarů se ziskem 17,3 miliardy dolarů. Zuckerberg dodal, že uvedení Llamy jako open source umožní firmě ušetřit peníze na vývoji.

Siemens za 10 miliard dolarů kupuje firmu Altair. Spojují se tak dvě velmi silné společnosti dodávající software na simulace a design, například v průmyslu. Podobný krok nedávno udělal Synopsys koupí Ansysu.

Google Cloud v ostré verzi spustil instance s vlastními procesory ARM. Jde o Google Axion s jádry Neoverse. Minulý týden do ostrého provozu své ARMy Cobalt 100 nasadil také Microsoft. AWS už vlastní Gravitony používá nějakou dobu.

Výsledky Microsoftu byly opět nejlepší v historii. V prvním kvartálu to dělalo 65,6 miliardy dolarů v tržbách (meziročně o 16 procent více) a 24,7 miliardy dolarů v čistém zisku (plus 11 procent).

Majitel Googlu Alphabet meziročně zvýšil tržby o 15 procent na 88,3 miliardy dolarů. Provozní zisk za kvartál vystřelil o 32 procent na 28,5 miliardy dolarů. Google Cloud přidal 35 procent a udělal 11,4 miliardy dolarů. Dáno je to díky infrastruktuře pro generativní AI, do které Google Cloud investuje podobně jako AWS či Azure.

AMD očekává, že letos udělá tržby pět miliard dolarů jen z prodeje AI čipů Instinct. To je konkurence pro Nvidii, ovšem i kvůli absenci CUDA mnohem méně rozšířená, byť do HPC proniká hodně. Nakupují také Meta nebo Microsoft. Celkové tržby AMD v posledním čtvrtletí vyrostly o 18 procent.

Startup GMI Cloud získal 82 milionů dolarů na nasazení GPU v cloudu. Firma ze San Jose patří mezi několik podobných, které nakupují karty od Nvidie či AMD a nabízí je ze svého datacentra. Mezi investory patří třeba Wistron, který i v Brně vyrábí servery pro Metu, Microsoft či Fujitsu. Dodává rovněž Nvidii.

Dropbox propouští 20 procent lidí. Celkově jde o 528 osob. Jako vždy je za tím nutnost větší efektivity.

Microsoft měl velké plány s telekomunikačním byznysem, koupil k tomu Metaswitch. Tento byznys ale v podstatě opouští, nějaké následky jsou rozebrány zde.

Čipová produkce Jižní Koreje se propadla poprvé za 14 měsíců. Mluví se o možném ochlazení trhu s AI, do něhož Korea dodává hlavně HBM paměti. Možná to ale více souvisí s problémy Samsungu, který dělá změny v polovodičové divizi.

