Mainstream i hudba pro náročné. Jaké digitální stanice najdete v sítích DAB+?

Koupili jste si digitální radiopřijímač, anebo se ho chystáte pořídit jako dárek pro někoho jiného? To, jaké digitální stanice (DAB+) na něm naladíte, záleží i na tom, kde bydlíte.

Největší pokrytí má DAB+ síť Českého rozhlasu, naladíte ji po celé republice. Rozdělena je na českou část (kanál 12C) a moravskou část (kanál 12D) – liší se regionálními stanicemi v nabídce.

Rozhlas už řadu let rozvíjí stanice určené jen pro digitální šíření. Jednou z těch novějších je Radiožurnál Sport, která je v DAB+ od 21. května 2021. Podle posledních výsledků poslechovosti má asi 16 tisíc posluchačů denně a 30 tisíc lidí si ji zapíná alespoň několikrát týdně. Vysílá přímé přenosy ze sportovních akcí, tematické magazíny, rozhovory, vstupy a reportáže, které jsou doplněny zpravodajskými relacemi a hudbou. Naladíte ji také online (https://sport.rozhlas.cz/) nebo v aplikaci MujRozhlas.

Veřejnoprávní digitální stanice pro mladé Radio Wave má osm tisíc posluchačů denně, několikrát do týdne ji zapíná 36 tisíc posluchačů. V playlistu najdete vše, od rapu přes taneční elektroniku a pop až po tvrdé scény metalu a hardcoru. Vysílá od ledna 2006, původně měla i jeden FM vysílač, ale ten musela na konci srpna 2008 opustit. Od té doby je čistě digitálním a internetovým projektem. Online vysílá na www.wave.cz nebo v aplikaci MujRozhlas.





Přibližně 16 tisíc lidí si několikrát do týdne zapíná veřejnoprávní stanici pro milovníky jazzu, která se jmenuje ČRo Jazz. Tento žánr vysílá 24 hodin denně v širokém žánrovém rozpětí od jeho počátků po aktuální fúze. Stanice poprvé oslovila posluchače v březnu 2013. Najdete ji také online na https://jazz.rozhlas.cz a v aplikaci MujRozhlas.

Moderovaný program pro děti Rádio Junior je v digitálním vysílání DAB+ také od března 2013. Stanice Českého rozhlasu je jediné živé rádio pro nejmladší posluchače u nás, na programu má pohádky, naučné pořady a písničky. Má svou stejnojmennou mobilní aplikaci a vysílá rovněž online na www.radiojunior.cz. Podle posledních údajů o poslechovosti si ji několikrát do týdne zapne v průměru 13 tisíc lidí.

Na přesně opačnou skupinu posluchačů, seniory, se zaměřila stanice ČRo Pohoda. Český rozhlas ji spustil v říjnu 2021, tedy krátce předtím, než definitivně ukončil AM vysílání svých stanic. Posluchače nad 70 let chtěl touto stanicí motivovat k pořízení moderních DAB+ přijímačů. Program se opírá o archivní pořady Českého rozhlasu a starší hudbu. Alespoň několikrát do týdne si ji zapne 12 tisíc lidí. Online je na https://pohoda.rozhlas.cz a v aplikaci MujRozhlas.

Celodenní vysílání klasické hudby s komentářem, uspořádané do čtyřhodinových autorsky připravovaných bloků, nabízí ČRo D-Dur. Dramaturgii i průvodní slovo připravují zkušení redaktoři a hudební publicisté. Stanice zahájila vysílání 1. května 2005, kromě DAB+ ji najdete v aplikaci MujRozhlas a na webu https://d-dur.rozhlas.cz/. Denně ji v průměru poslouchají tři tisíce lidí, několikrát za týden v průměru devět tisíc lidí.

Simulace pokrytí signálem digitálního multiplexu (DAB+) Českého rozhlasu Autor: Český telekomunikační úřad, Vizualizační portál

Pro úplnost připomeňme, že stanice Českého rozhlasu kromě DAB+ používají i další digitální platformy. Jsou v DVB-T2 multiplexu České televize, na satelitu, v IPTV službách a v kabelových televizích.





Soukromé a nekomerční stanice

Nejnovější soukromou DAB+ stanicí je metalové rádio Black Hornet, které minulý týden dostalo licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jeho domovskou sítí je Color DAB+ (Joe Media), která má jeden vysílač v Praze na Strahově a jeden ve Lbosíně (v obou případech kanál 7C). Stanici můžete poslouchat také na webu www.bhradio.cz, v playlistu jsou kapely jako Metallica, Black Sabbath, Judas Priest anebo Iron Maiden.

Simulace pokrytí multiplexu Color DAB+ Autor: Český telekomunikační úřad, Vizualizační portál

Pro ty, kterým z hudebních stylů vyhovuje víc house, R&B, funk, soul a acid jazz, je tu ZUN rádio (www.zunradio.cz). Vysílá v síti firmy Teleko, takže signál pokrývá například Prahu, Brno, Olomouc, Zlín, Frýdek-Místek, Trutnov, Liberec, Ústí nad Labem, Jihlavu, Benešov nebo Příbram (podrobnosti na webu operátora). Vznik rádia podpořila firma Zoner Software, stanice vysílá od prosince 2021. Poslechovost není známá.

V síti Teleko vysílá od 25. září 2023 také mladoboleslavské rádio Energic. Cílí na posluchače ve věku od 15 do 40 let, hudebně se zaměřuje na nejnovější hity (contemporary hit radio, CHR). Pokud nejste v dosahu digitálního vysílání DAB+, můžete poslouchat na www.radioenergic.cz.

Simulace pokrytí DAB+ multiplexu Teleko Autor: Český telekomunikační úřad, Vizualizační portál

V říjnu 2022 obdrželo licenci digitální Rádio Sázava, nástupce stejnojmenného dřívějšího analogového a internetového projektu. Představuje se jako „laskavé rádio“ s hudebním formátem oldies, country-rock, rock a folk-rock, s přesahy do ostatních žánrů. Předpokládaná věková kategorie posluchačů je od 30 do 65 let. Naladíte ho v multiplexu Color DAB+ a na webu www.radiosazava.cz.

Mezi komerční průkopníky digitálního vysílání se řadí DAB Top Plus 40, rozhlasová stanice, která dostala licenci už v roce 2014. Kromě sítě Teleko ji najdete v nabídce multiplexu RTI CZ, tedy v Praze a v západních a jižních Čechách (podrobnější informace o vysílačích RTI CZ). Zaměřuje se na mladou generaci ve věku 15 až 30 let. Nemoderovaný program tvoří aktuální popové hity. Online k poslechu na www.dabplus-top40.cz.

Nekomerční projekty zastupuje například křesťanské Radio 7, licenci získalo v lednu 2022. Program nabízí živé vysílání v češtině, a to 24 hodin denně. Redakce klade důraz na mluvené slovo, a to především na sdělení biblického poselství. Jde o českou odbočku mezinárodního vysílání Trans World Radio. Pro digitální vysílání využívá sítě Teleko a RTI CZ, online vysílá na www.radio7.cz.

Simulace pokrytí DAB+ sítě RTI CZ Autor: Český telekomunikační úřad, Vizualizační portál

Dětem je určen původně internetový projekt Pigy Rádio (www.pigy.cz). Na programu má pohádky a písničky. Chcete-li ho poslouchat v DAB+, musíte bydlet v Praze a okolí, v Plzni a okolí, případně na Ostravsku. Tam totiž vysílá síť Českých Radiokomunikací, která stanici šíří.

Simulace pokrytí DAB+ sítě Českých Radiokomunikací Autor: Český telekomunikační úřad

DAB+ jako doplněk

Kromě vyjmenovaných stanic založených pro účely digitálního vysílání jsou v DAB+ šířeny také programy, které standardně vysílají na analogových frekvencích a DAB+ je pro ně spíše doplňkovou formou distribuce signálu.

Český rozhlas takto vysílá všechny své programy, tedy například Radiožurnál, Dvojku, Vltavu nebo stanici mluveného slova Plus. V digitálním multiplexu najdete i jeho regionální stanice, přičemž se jejich nabídka liší v Čechách a na Moravě.

V síti Českých Radiokomunikací najdete největší soukromá rádia: Rádio Impuls, Frekvenci 1, Evropu 2, Blaník, Hitrádio, dále Radio Beat, Bonton, Expres FM, Classic Praha, Český Impuls, Rádio Dechovka, RockZone 105,9 a Dance Radio.





Síť Teleko využívá z tradičních stanic křesťanské Radio Proglas a dvě regionální stanice Českého rozhlasu: ČRo Hradec Králové a ČRo Sever.

V síti RTI CZ je také Radio Proglas, dále Radio 1, Radio Beat, rádio Signál a regionální vysílání ČRo Karlovy Vary.

Multiplex Color DAB+ nabízí Color Music Radio, Radio Hey, rádio Spin, Expres FM, Classic Praha, Kiss a Country Radio. Bonusem jsou dva programy pro fanoušky německé hudby přebírané ze zahraničí – Schlager Radio a Schwarzwaldradio.

Poslední dosud nejmenovanou sítí je multiplex firmy Progress Digital, jehož testovací provoz začal v červenci 2023 z lokalit Benešov-Kozmice a Buchov s výkonem 1 kW na kanálu 5B. Jsou v něm jen dvě stanice: Radio Čas a Radio Čas Rock.

Simulace pokrytí DAB+ sítě Progress Digital Autor: Český telekomunikační úřad, Vizualizační portál