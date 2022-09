Maker Faire 2022: Festival kreativity ovoněly parfémy namíchané umělou inteligencí

Novodobí kutilové se mohli o víkendu pochlubit se svým bastlířským uměním na pátém ročníku festivalu Maker Faire v Praze. Dvoudenní přehlídka nadšení a kreativity se tentokrát přesunula z Výstaviště o několik stovek metrů dál do areálu holešovické tržnice. Do čtyř pavilonů se vtěsnalo na 130 makerů.

Před jejich stolky se po oba dny téměř nepřetržitě tvořily hrozny přihlížejících. Čím interaktivněji měli svou prezentaci pojatou, tím větší zájem vzbuzovala. Chvílemi se tak uličkami mezi řadami stolků pokrytými blikajícími exponáty nedalo projít.

Voňavá umělá inteligence

Jednoznačným highlightem letošního festivalu byla prezentace nizozemského projektu algorithmic perfumery. Nabízela přímo na místě možnost si nechat umělou inteligencí namíchat parfém na míru. Vlastně dokonce hned tři. Stačilo vyplnit podrobný dotazník, který zkoumal rysy osobnosti, oblibu barev nebo třeba preference vůní a následně s využitím strojového učení vznikly tři unikátní vůně. Kombinace se tvoří ze 46 vonných akordů, které se spolu mísí v různých poměrech. Některé však přirozeně dohromady nejdou. Algoritmus proto vždy provádí kontrolu nejen kompatibility vůní, ale hlavně toxicity.

Zájem o unikátní vůni na míru byl tak velký, že 25 kódů uvolňovaných organizátory pro vyzkoušení voňavkového přístroje každou hodinu bylo rozebráno vždy během prvních několika minut. A někteří zájemci tak zkoušeli štěstí ve frontě i několikrát, než se ně dostalo.

Farma 3D tiskáren pro menší série

Firma pravděpodobně nejznámějšího tuzemského makera Josefa Průši se také vytasila se zajímavou novinkou. Poprvé v Česku představila automatickou tiskovou farmu Original Prusa Pro Automated Farm System (AFS).





„Úplně poprvé byla k vidění na výstavě Expo v Dubaji. To byla designová prototypová verze, která hezky svítí, hezky vypadá. Tohle je ale už průmyslové provedení,“ popisuje systém CoreXY 3D tiskáren s automatickým sklízením výtisků nestor českého internetu Patrik Zandl. Sestava je vhodná pro firmy, které potřebují menší série plastových dílů, pro něž se nevyplatí zhotovovat formy. „Každá forma do vstřikolisu stojí desetitisíce, spíš statisíce korun, a když chcete udělat sto exemplářů, tak by vás to vyšlo draho,“ dodává Zandl. Typickým zákazníkem tak bude výrobce konektorů do různých zařízení.

Pokud přijde poptávka na výrobu konektorů, farma spočítá náročnost tisku i kdy bude zakázka hotová. Plech s vytištěným exemplářem stáhne automatický manipulátor, převeze ho do extraktoru, kde se od plechu oddělí. Tam také probíhá optická inspekce, jestli výtisk dopadl dobře.

Energetická náročnost takové 3D farmy je srovnatelná s rychlovarnou konvicí. Sestava čítající devět tiskáren, server a obslužná zařízení má příkon přes 2 kW a je připravená prakticky na nepřetržitý provoz.

Lego všude, kam se podíváš

Stavebnice Lego Technic slaví 45 let existence. A společnost Lego jako taková si v srpnu připomněla jednou tak dlouhé výročí. Kostičky Lego proto byly na Maker Faire všudypřítomné podobně jako výtisky z 3D tiskáren. Pro děti i jejich rodiče byla k dispozici velká mozaiková zeď nebo crash testy vlastnoručně vyrobených modelů vozítek na vyvýšených rampách.

Hlavně ale byly součástky různých stavebnic využity ve funkčních prototypech s vloženými moduly Arduina nebo ESP32. České vysoké učení technické takto prezentovalo roboty schopné zahrát náročnější partitury na klávesy, poskládat do 20 sekund Rubikovu kostku či být obstojným soupeřem v šachu.

Robotice byl ostatně věnován celý jeden pavilon. Zásilkovna tu odhalila něco málo ze své logistiky. Po načtení QR kódu zásilky chytrý vozík poznal, do jaké přihrádky balík doručit. Velkou oblibu u dětí si také vydobyl robot, který si s nimi házel žlutými molitanovými koulemi. Vystřelený arsenál neúnavně nabíral předními posuvníky a po pečlivém zamíření střílel do náručí nadšených přihlížejících.

Tradice bastlířských festivalů Maker Faire si drží vysokou laťku. Ten letošní odhalil mnohé z příslovečné české tvořivosti a ukázal příklady hodné následování.

Co zajímavého bylo na Maker Faire 2022 k vidění? Podívejte se na fotoreportáž: