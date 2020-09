Mall a ČSOB nalily 125 milionů do Mall Pay, chystají úvěry a karty

Tuzemská internetová skupina Mall Group a banka ČSOB společně poslaly dalších 125 milionů korun do postupně se rozjíždějící fintechové služby Mall Pay. Oba partneři, kteří v Mall Pay drží shodný padesátiprocentní podíl, navýšili základní kapitál společnosti MallPay z dosavadních 40 milionů na 165 milionů korun. Každý už vložil po 82,5 milionech.

Základní kapitál se v Mall Pay přidával už v minulosti, aktuální transakce je ale pro firmu zásadní. “Jedná se o nezbytné navýšení kapitálu, které souvisí s naší žádostí o licenci ze strany České národní banky,” uvádí pro Lupu výkonný ředitel podniku Adam Kolesa.

Právě licence ČNB umožní Mall Pay expandovat do více finančních služeb. Mall Pay odstartovalo s nabídkou odložených plateb, se kterými operuje i rovněž české Twisto, po dobu čtrnácti dnů a nyní nabízí také prodlouženou záruku a odměnu za nákupy. Díky licenci od českého regulátora bude moci poskytovat platební karty nebo úvěry, na čemž se pracuje s ČSOB.

“Jedná se o věci podmíněné licencí ČNB. Jsou ve stadiu, kdy jsme schopni spustit je v řádech týdnů. Jednání s regulátorem ovšem stále probíhají,” přibližuje Kolesa.

“V brzké budoucnosti hodlá Mall Pay spustit program vlastních úvěrových produktů, vytvořený v úzké spolupráci s ČSOB. Současně se pracuje i na dalších službách, jako je například platební karta, a rozvíjí se vlastní věrnostní program odměn,” potvrdila své ambice Mall Group v prozatím poslední zveřejněné výroční zprávě.

Strategie pro ztrátový Mall

Platební a finanční služba má dle Mallu zapadat do celkové e-commerce strategie skupiny. Mall Group je doposud silně v mínusu, ztráta se jen za loňský rok vyšplhala na 1,7 miliardy korun. Ve funkci výkonného ředitele skupiny nedávno po ročním působení skončil Oldřich Bajer.



Autor: Mall Pay Adam Kolesa, Mall Pay

Vedení stále mluví o tom, že cílem je “být největší internetovou nákupní galerií ve střední a východní Evropě.” V Mall Group vlastní po čtyřiceti procentech PPF Petra Kellnera a Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem, zbylých dvacet procent ovládá Rockaway.

Také Mall Pay je prozatím v mínusu a ještě nějakou dobu bude. “Ještě na dva až tři roky máme naprojektovaná červená čísla. To je pro fintech, který potřebuje budovat robustní infrastrukturu a nasbírat zákaznickou bázi typické. Přechod do černých čísel není v tomto ohledu v podstatě možné urychlit, pokud bychom se nechtěli do budoucna připravit o prostor pro růst,” počítá Kolesa.

Přes Mall Pay v současné době kvartálně protékají desítky milionů korun. Za celý letošní rok by se číslo mělo dostat nad sto milionů.

Mall Pay s další expanzí nabídky čeká na licenci ČNB, ze současným portfoliem už ale vyrazil i mimo Mall Group a její e-shopy. Služba letos v srpnu překročila hranici stovky partnerů, kteří jí do svých e-shopů zapojují. Dle oficiálních údajů se Mall Pay daří přidávat desítky partnerů měsíčně.