 »  Mapy Seznamu míří do ciziny. Firma spouští Windy Maps v angličtině

První impuls prý přišel od Majitele Seznamu Iva Lukačoviče. Když jeho počasový startup Windy začal používat mapové podklady z Mapy.cz, začaly se prý množit dotazy, kde by je bylo možné získat. Ať už je to pravda, či firemní legenda, jedno je jisté: výsledkem je aplikace Windy Maps, kterou Seznam.cz právě spustil.

Jde o mapy světa dostupné zatím čistě v mobilních aplikacích (pro Android a iOS), které jsou primárně v angličtině. Využívají stejné mapové podklady jako Mapy.cz, které čerpají z opensourcového projektu Open Street Map. Kromě podkladů mají Windy Maps s Lukačovičovým startupem společnou v podstatě jen značku.

Stejně jako Mapy.cz i Windy Maps nabízejí offline stahování map jednotlivých zemí (v Česku i regionů), ve kterých se pak dá vyhledávat či navigovat i bez připojení k internetu. Do angličtiny je přeloženo zejména rozhraní, například u českých map ale řada informací zůstává v češtině.

Jak vypadá aplikace Windy Maps pro Android? Podívejte se:

Překlad názvů tzv. points of interest probíhá do velké míry strojově. Kromě angličtiny má Seznam v plánu přijít s dalšími jazykovými verzemi, které to budou ale chce rozhodnout až podle toho, z jakých zemí bude o aplikace největší zájem.

Aplikace má na rozdíl od Mapy.cz jen jednu mapovou vrstvu a nedisponuje řadou funkcí. Tím pádem si vystačí se značně zjednodušeným rozhraním. Pro Seznam je to experiment – pokud se nové rozhraní osvědčí, mohlo by se objevit i v aplikacích českých Map. Do budoucna se mají Windy Maps kromě mobilních aplikací dočkat i webového rozhraní.

Windy Maps jsou zdarma a Seznam.cz zatím nemá větší plány na komerční využití anglických map. Ojedinělou vlaštovkou v tomto směru má být připravovaná spolupráce s Booking.com.

Připravujeme podrobnosti.