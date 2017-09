 »  Marketingová konference, která je úplně out. Out of the box

Proč byste měli dorazit na konferenci Czech Internet Forum 2017? Tady je osobní doporučení od toho, kdo ji dával dohromady.

Když jsem viděl letos na jaře v Amsterdamu vystoupení Jamese Williamse, říkal jsem si, že ho zkusím přivézt do Prahy. Povedlo se. Už 19. října vystoupí v Národním domě na Vinohradech a já se na to moc těším.

Tenhle chlapík z Oxfordu a s dlouhou zkušeností z Googlu (kde získal Cenu zakladatelů, nejvyšší ocenění v rámci společnosti) dokáže na řadu věcí koukat hodně neotřele. Ostatně dostal za to i cenu Nine Dots Prize, která vyzdvihuje právě myšlení „out of the box“. James interpretuje samozřejmé věci v novém kontextu a je nesmírně zajímavé slyšet na vlastní uši, jak zdůvodňuje, že pravou podstatou sociálních sítí není služba uživatelům, ale naopak obchod s jejich pozorností. Jako uživatelé se na své sociální účty po jeho přednášce nejspíš začnete dívat s trochu větším podezřením a jako inzerenti… kdo ví… :)

Ovšem „out of the box“ se pokusíme dostat i s dalšími řečníky. Marketingové diskuse jsou dneska často rozbité do dílčích specializací a řeší hodně velké technické detaily, při nichž občas uniká to zásadní. Proto jsme pozvali velké stratégy – marketingovou legendu Josefa Havelku (znáte jeho aktuální blog Humbug.cz?) nebo zkušenou marketingovou šéfku McDonald’s Ivanu Šedivou, aby se s nadhledem podívali trochu nad pěnu dní a vrátili se k marketingové podstatě.

Když jejich pohledy doplníte o vystoupení Marka Bača z MediaComu o rizicích při špatné práci se značkou, Petra Mižíka ze Zaraguzy, který mimo jiné na příkladech Škodovky ukáže záludnosti, co číhají na značky uprostřed sociálních sítí, nebo Davida Holého z MSD o nevyzpytatelném chování umělé inteligence fungující na pozadí sociálních sítí (tohle bude „out of the box“ opravdu hodně a bude to náramně zajímavé!), budete mít o čem přemýšlet na další měsíc dopředu.

A přitom to není všechno. Ze samozřejmých pravd vystoupí i Ivan Hruška z ROI Hunters, díky němuž pochopíte, že se všem číslům uvnitř „black boxů“ globálních nástrojů nedá jen tak slepě věřit. ROI Hunters se chlubí, že jako vůbec první na světě dokázali porovnat atribuční modely Facebooku a Googlu, což může být parametr s potenciálem zvýšit efektivitu kampaní o nový stupeň.

S vytěžováním sociálních sítí naopak vůbec žádný problém nemá Kateřina Saint Germain (ještě donedávna Lustigová). Prorazila se svým kulinářským a zážitkovým blogem (včetně několika cen), ale především se na ni snesla doporučení, když jsem hledal někoho, kdo to opravdu umí s Instastories. Důkazem je jejích 105 tisíc sledujících na Instagramu. Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má? No, když už nic jiného, máte aspoň jedinečnou příležitost slyšet, jak se jí to podařilo, protože před takovým publikem bude vystupovat poprvé. :)

Ani médiím nezůstaneme nic dlužni. Robert Čásenský z magazínu Reportér vyzpovídá Libuši Šmuclerovou, která stojí v čele Czech News Center, jak se dá rozvíjet velké vydavatelství v mediálně rozkolísané době, Josef Šlerka promluví poprvé z pozice šéfa Fondu pro nezávislou žurnalistku o tom, jak moc rozkolísaná ta doba je, a já se pokusím vyzpovídat šéfredaktory velkých mediálních projektů vzniklých v poslední době, jaké si dávají šance. David Slížek pak s Bohdanem Škodou z Mimibazaru projdou jeho fascinující příběh korunovaný letošním prodejem. Bude to jistě inspirace uvařit něco dobrého pro manžu podle legendárních mimireceptů.

A závěrečná třešnička na dortu? Skutečně z těch nejzářivějších. Najít osobnost se zajímavějším trackrecordem firem v životopise totiž nebude v českém prostředí nejsnadnější. David Pavlík prošel Amazonem, Netflixem a v současné době působí u Elona Muska ve SpaceX. Slyšet jeho zkušenosti je zážitek, ať mluví o čemkoliv, tentokrát se zaměří na to, že inovace není náhoda, ale systematická práce. Nemůže být nic lepšího než odejít z konference s takovým poselstvím. Zvlášť když se přesunete na after party.

A to jsem nezmínil všechny položky programu, zbytek si už můžete prostudovat na webu sami. A některá překvapení budou až na místě. Nuda vyloučena! Takže se na vás už teď všichni moc těšíme.