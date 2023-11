Martin Jeřábek (Mapy.cz): Dávno už nejsme jen aplikací pro turisty

Aplikaci Mapy.cz vede Martin Jeřábek už téměř šest let. Během té doby z mapového portálu spadajícího pod Seznam vyrostla služba, po které čím dál víc sahají i zahraniční uživatelé.

„Ze začátku nás to překvapovalo, ale teď už jsme si zvykli, že nás využívají i v jiných státech. Asi tak čtvrtina uživatelů naší aplikace není z České republiky, jsou to Poláci, Slováci, Němci. Občas nám chodí od zahraničních uživatelů pozitivní zprávy. Píší nám, že dřív jiným za podobnou aplikaci platili a my ji nabízíme zdarma, a navíc v lepší kvalitě. Je to příjemné zjištění,“ říká Jeřábek v podcastu portálu Lupa.cz.

Celý podcast si můžete poslechnout zde:





V hlavní sezóně, tedy v období od července do září, využívá webovou verzi Map kolem jednoho a půl milionu lidí. U mobilní aplikace je to přes milion lidí denně. Aplikaci podle Jeřábka využívá aktivně čtyři miliony uživatelů.

Největší zájem je stále ještě o turistické cíle. Data Seznamu ukazují, že si lidé primárně na Mapách hledají informace o hradech, rozhlednách nebo turistické trasy. A plánují podle nich i výlety na kole. Postupně ale roste počet lidí, kteří Mapy.cz využívají pro navigaci v autě.

Největší zájem je o základní mapovou vrstvu, která se uživatelům defaultně nastavuje při startu mobilní či webové verze. Pro plánovaní lidé překlikávají do turistické a letecké mapy. „Využívají to pro přesnější nebo přesnější plánování nebo dohledání nějakého místa či informace o konkrétním místě místě,“ dodává Jeřábek.





Velký zájem vyvolalo lepší propojení Mapy.cz s údaji z katastrálního úřadu, což je funkce, kterou Seznam nedávno nastavil. Podle Jeřábka to využívají jak běžní uživatelé, tak i profesionálnější vrstva uživatelů, kteří data z katastru používají pro svoji práci. Seznam teď testuje, jak do své aplikace zapojí ortomapy od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který své podklady nedávno uvolnil pro volné využití.

O čem dalším Martin Jeřábek v podcastu mluví?

Jaké další vrstvy hodlají Mapy.cz přidat

Kolik datového prostoru nyní Mapy.cz zabírají

Jak hodlají Mapy.cz zlepšit spolupráci s uživateli

Velký rozhovor s Martinem Jeřábkem přineseme v listopadu v letošním vydání papírového časopisu Lupa 3.0. Stáhnout zdarma ve formátu PDF si můžete také předchozí vydání: Lupa 3.0 z roku 2022 a Lupa 3.0 z roku 2021.