Martin Kasa (Pilulka): Řada investorů na našich akciích zajímavě vydělala

Růžová společnost se sídlem v pražských Vysočanech spustila koncem května další úpis akcií. V první fázi, která probíhá do 6. června, je nabízí za nižší cenu stávajícím investorům. V druhém kole, které končí 22. června, se bude snažit nalákat investory nové. Vedení firmy uklidňuje, že peníze potřebuje na další rozvoj, ne jen na hašení problémů, jak napsal například deník E15.

O současné situaci Pilulky jsme mluvili s jedním ze zakladatelů společnosti Martinem Kasou. Ten nyní vlastní ve firmě 17 % akcií, stejně jako jeho bratr Petr Kasa.

Část rozhovoru si můžete přečíst přepsaný, celý je ve formě podcastu

V únoru jste oznámili, že jste dosáhli rekordních tržeb, činily skoro 2 a půl miliardy korun. Zároveň jste řekli, že jste rostli o 6 %, ale současně tam bylo i navýšení čisté ztráty. A když se dívám na vývoj kurzu akcií Pilulky, tak ty zažívají v poslední době postupný sešup. Co se tedy loni stalo a co se v Pilulce děje nyní?

To je několik otázek najednou, zkusím je rozbalit jednu po druhé. První věc je ten rekordní rok. Ano, ten rok byl rekordní, bylo to ale o trochu méně, než jsme očekávali. Je to dáno dvěma hlavními vlivy, které vnímáme. První je ten, že klesala celá e-commerce, podle Heureky to bylo o 12 až 13 %, pokud se nepletu. My jsme vlastně bojovali proti poklesu trhu a netýkalo se to jen České republiky. My jsme nejsilnější právě v České republice, druhým nejsilnějším je Slovensko, kde byl ten scénář velmi podobný, co se týká spotřebitelského chování.





A druhý důvod je, že jsme bojovali také proti předešlému roku. Už jsme o tom mluvili dříve, že jsme přišli o nějakých 170 milionů tržeb, které jsme měli v roce 2021 kvůli covidu, kdy se nakupovaly roušky nebo desinfekce. Covid skončil a přišla válka na Ukrajině. Za normální situace by náš růst byl asi vyšší, ale doháněli jsme tohle bezprecedentní manko a vlastně i ty předchozí bezprecedentní růsty, kdy jsme mezi roky 2020 a 2021 narostli o šedesát procent. Covid ale tehdy nahrál obecně celému internetovému trhu.

Meziročně jste tedy špatně neskončili. Druhá věc je ale ta navýšená ztráta. Čím to bylo způsobeno?

My tomu neříkáme interně ztráta, ale spíš investice. Někteří novináři to občas nazývají slovem, že jsme pálili peníze. Já na to reaguji tak, že když si pořídíte dům, tak si taky neřeknete, že jste v loňském roce spálili peníze, pokud to tedy není spálené na provoz. Velká část těch našich loňských investic byla spojená se zahraničím a další velká část s logistikou a vybudováním nových skladů v Olomouci, což také spolklo desítky milionů korun. To jsou všechno projekty, které běží třeba na rok až dva, a když už jsou nějakým způsobem rozběhlé, tak je nejde zastavovat.

My jsme samozřejmě už loni v březnu viděli, že se kvůli válce, inflaci nebo energetické krizi spotřebitelské chování mění. Ale ty zmíněné projekty jsou skutečně běh na dlouhé měsíce, a tak nejde kormidlem zatočit rychle. Nebo vlastně jde, ale v ten moment by člověk odepsal spoustu věcí. Navíc rozšíření o Maďarsko a Rakousko, jedno jsme spouštěli na konci října a druhé na přelomu listopadu a prosince, se ještě loni nemohlo v tržbách projevit. Jednoduše řečeno, náklady velké a tržby žádné. Ty se ukáží až v letošním roce.

Zůstaňme ještě u těch loňských čísel. Zmínil jsem, že akcie Pilulky výrazně loni klesly. Čím si to vysvětlujete?

Podle mě se tady potkává několik faktorů. Za prvé bych ale řekl, že vývoj akcií si netroufají odhadovat zkušenější burziáni než jsem já. Natož to dělat u společnosti, kde jsem významný akcionář. Nicméně ty faktory ale okomentuji. Zatímco od roku 2019 byla e-commerce vzývaná do nebe a všechny technologické a e-commerce akcie zažívaly po celém svět boom, tak v roce 2022 se změnou spotřebitelského chování letěly akcie rychle dolů. A týkalo se to opět celého světa.

Když vezmu naše konkurenty a sektorové hráče, tak ta naše křivka dost kopíruje to, co se děje ve světě. I velcí hráči mají mezi těmito léty minus šedesát sedmdesát procent na ceně akcií. Jak říkají zkušení burziáni – trh velmi rád přeceňuje a zase významně podceňuje, je prostě velmi senzitivní oběma směry. Emoce často akciemi hýbou. Myslím proto, že akcie Pilulky byla v určité fázi výrazně přehodnocená. Spousta investorů, kteří do Pilulky vstoupili v roce 2020 za 424 korun za akcii, na tom určitě zajímavě vydělala.

Vy nyní v rámci dalšího úpisu nabízíte stávajícím investorům nákup akcií za 450 korun a těm novým až za 550. Na trhu se nyní cena akcie Pilulky pohybuje kolem 465 korun. Bude vůbec ten úpis pro nové investory zajímavý?

My věříme, že jo. Samozřejmě nastavení těch cen nebylo z naší hlavy. My jsme predikovali určité pásmo, už když jsme se o novém úpisu začali bavit. Pak ale naše akcie začaly klesat k tomuto navrženému pásmu, tak se na valné hromadě rozhodlo, že představenstvo může rozhodnout o pásmu koruna až tisíc korun, abychom právě zabránili spekulacím. V rámci finálního prospektu jsme nakonec schválili právě pásmo od 450 do 550 korun, bylo to samozřejmě po debatě s poradci. Myslím, že to nyní odráží současnou realitu a věřím, že to pro spoustu investorů může být zajímavé. Stejně, jako to bylo před dvěma a půl lety v rámci IPO.

Troufnete si odhadnout, kolik peněz díky té emisi nakonec získáte?

Věřím, že se to upíše celé. My jsme jasně deklarovali, na co ty prostředky chceme využít. Je to na náš další rozvoj v zahraničí, akvizice nových klientů něco stojí, není to zadarmo. Prostředky chceme využít i na další rozvoj naší e-health platformy a pak také na případné akvizice, aktuálně se bavíme s několika různými subjekty. Pokud se nám nepodaří upsat všechny akcie, tak samozřejmě budeme některé plány škrtat, v první řadě by se to týkalo těch možných akvizic.