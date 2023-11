Martin Komora (Allegro): Prodává přes nás už kolem dvaceti tisíc obchodníků

Pro polského e-commerce obra nebylo květnové spuštění tržiště, chcete-li anglicky market place, prvním vstupem do Česka. Allegro tu již před dvěma roky koupilo společnost Mall Group, pod kterou spadají nákupní portály Mall.cz nebo CZC.cz, a logistické firmy WeDo. Přesto bylo spuštění market place od Allegra důkladně sledováno lidmi z e-commerce scény.

Krátce před Allegrem totiž spustila své tržiště i německá společnost Kaufland a čekalo se, jak nová nákupní „centra“ naruší situaci v tuzemském online nakupování. Kaufland koncem října oznámil, že se do jeho tržiště zapojilo přes čtyři tisíce online prodejců, Allegro jich má pětkrát více, jak říká v podcastu pro Lupu Martin Komora, marketingový šéf celé skupiny.

V podcastu mluví i novinkách, které Allegro chystá, nebo o službách pro zákazníky. Část jsme přepsali do textu, celý si ho můžete poslechnout na službách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo přímo zde:





Před pár dny jste oznámili, že máte kolem 800 tisíc aktivních uživatelů. Odpovídá to plánům, které Allegro mělo předtím, než na český trh vstoupilo?

Ano, odpovídá to plánům. Jsme s výsledky spokojeni.

Zeptám se na to ještě jinak. Tuzemská e-commerce není v posledních měsících v úplně dobré kondici. Nebyla na straně Allegra nějaká úvaha, že nástup na český trh kvůli tomu pozdržíte?

Ne. Tam už nebylo na co čekat. Byli jsme technologicky připravení a po roce a půl příprav jsme byli přichystaní i s nabídkou tak, abychom mohli na český trh silně vstoupit. A to se podařilo. Nebyly tam žádné plány, že bychom to pozdrželi.

Martin Komora Má za sebou téměř dvacet let zkušeností s vedením marketingových týmů různorodě zaměřených společností, působil např. v O2, ZOOTu či STRV. Více než tři roky byl marketingovým ředitelem Mall Group, která je dnes již součástí skupiny Allegro. Právě v Allegru nyní zastává pozici marketingového ředitele celé skupiny. Je zodpovědný za marketingové aktivity napříč všemi zeměmi, ve kterých společnost působí. Kromě toho vede také procesy spojené se vstupem skupiny na nové trhy, kde se stará především o tvorbu cen a šíře nabídky, marketing i další aktivity zacílené na kvalitu zákaznické zkušenosti.

Jak vůbec vnímáte situaci v tuzemské e-commerce? Podle srovnávače Heureka opět ve třetím čtvrtletí meziročně poklesl objem online obchodů.





Ano, o 11 procent. Ale vnímáme to tak, že se to dotýká každého z retailu, protože lidé nakupují prostě méně. Pro nás je to ale prostor, abychom byli připraveni zákazníkům nabídnout co nejlepší nabídku a vybrali si nás.

V několik dní staré zprávě finanční ředitel celé skupiny Allegro řekl, že jste extrémně spokojení, jak se vstup na český trh podařil. Zároveň ale ve stejné prezentaci zaznělo, že za poslední kvartál máte na českém trhu ztrátu 561 milionů korun a celkově dosáhla ztráta už 1,5 miliardy korun. Jak se to dá chápat? Tohle nevypadá na extrémně jasný úspěch.

Je třeba si uvědomit, že vstup takhle velkého hráče, který má vysoké ambice, je spojený s velkými investicemi. To je odpověď na vaší otázku. My jsme s takovými investicemi dopředu počítali, měli jsme na to připravené peníze. Důležité ale pro nás je, že se daří dosahovat cílů, jak jsme si je naplánovali. Růst společnosti v Čechách je takový, jaký jsme předpokládali.

Existuje nějaká vize, kdy se to zlomí? Chápu, že potřebujete investovat hlavně do inzerce, měli jste rozsáhlou kampaň. Určitě ale máte prognózu, jak se hospodaření firmy bude vyvíjet příští nebo přespříští rok.

Máme propočítané, kdy by ten break event měl přijít. Je to několik parametrů, které se samozřejmě musí dostat do takové konstelace, jakou jsme si představovali. V řádu několika roků to pochopitelně máme. Nemáme to tak, že bychom se na to dívali krátkodobě, je to dlouhodobá investice.

Vaše kampaň po vstupu na český trh byla nejdřív směřována na obchodníky, na e-shopy, abyste jich na Allegru měli zapojených co nejvíc. Kolik jich nyní je?

V tuhle chvíli na českém Allegru prodává kolem dvaceti tisíc obchodníků. V porovnání s polskou platformou je to výrazně méně. Ale kontinuálně hledáme další obchodníky, kteří by dokázali pokrýt nabídku, která je relevantní pro český trh. Je jedno, zda to jsou velcí obchodníci, nebo i startupy. Každý u nás může prodávat.

Dvacet tisíc obchodníků znamená dvacet tisíc českých e-shopů?

Ne, to je celkové číslo. Jsou tam i obchodníci z Polska. Přesný počet zastoupených českých obchodů vám říct nemůžu, jsme ale už okolo jednotek tisíc a je tam rostoucí trend.

Martin Komora, marketingový ředitel polské skupiny Allegro Autor: Allegro, publikováno se svolením

Je nějaký segment, který je tam v případě českých e-shopů zastoupený víc?

My to takhle nerozlišujeme. Samozřejmě jsou kategorie, které jsou víc žádané, a naopak ty, o které je menší zájem. Ale u nás má možnost zákazník si vybrat, jestli nakoupí u polského, nebo českého obchodníka. Polští obchodníci ale mají třeba větší podíl v segmentu auto-moto, dokáží mít fantastickou nabídku, které se dá v Česku těžko konkurovat.

O co mají největší zájem vaši čeští zákazníci?

Nejžádanější jsou určitě oblasti, jako jsou elektro, home nebo právě auto-moto.

Na začátku jsme zmiňovali, že máte osm set tisíc českých uživatelů, zároveň se ale na internetu dají najít kritické hlasy k tomu, jak Allegro funguje. Vy jste sice především zprostředkovatelem obchodu, ale kritika pak padá na vaší hlavu. Jak kritiku vnímáte?

Jsme sice spokojení s výsledky v oblasti prodeje a podobně, ale při takových objemech transakcí, které u nás probíhají, vidíme, že nejsme úplně všude dokonalí, což je úplně normální. Český zákazník byl zvyklý na jiný byznys model, než který má Allegro. Nás si můžete představit jako virtuální galerii, kde v jednu chvíli prodávají desetitisíce obchodníků. Na jedné straně se tomu dá těžko konkurovat, co se týká nabídky a ceny, na druhé straně chápeme, že máme slabší pozici v rámci některých aspektů, které zákazníci vyžadují. A je to naše kontinuální práce, abychom tyto věci adresovali.

Takže ano, jsou nějaké negativní reakce. Není jich hodně, díky bohu. Pokud jde o poměr, tak na Heurece je to v řádu deset až dvanáct procent negativnějších reakcí a všechny se snažíme podrobně řešit s naším customer care teamem. Pracujeme na tom, abychom tyto případné problémy správně vyřešili. Může se to týkat třeba dopravy. V případě, že si zákazník vybere zboží od obchodníka z Polska, tak tam skutečně může doprava trvat delší dobu. Ale pracujeme na tom, abychom to urychlili. Spustili jsme nyní třeba hybridní dopravu Allegro Delivery, kde se o každý úsek v dopravě stará jiný přepravce, a začíná to fungovat velmi dobře.

Co je ale nejdůležitější, zákazník je v případě jakýchkoli problémů stoprocentně krytý, protože na Allegro máme službu, která se jmenuje Allegro Protect a je dostupná úplně každému zákazníkovi, který nakoupil – bez ohledu na to, či je registrovaný. Znamená to, že v rámci dvou let od nákupu je zákazník krytý do výše sto tisíc korun, a pokud by měl jakýkoli problém, ať poškozené zboží, nebo třeba zboží, které neodpovídá popisu, tak v tu chvíli kontaktuje nejdříve daného obchodníka, a pokud není spokojen s tím, jak se obchodník k reklamaci postavil, zapojí přímo nás a v případě kladného vyřízení mu my do 48 hodin vrátíme peníze. Každý nákup je zkrátka chráněný.

Co dalšího v podcastu zaznělo?

Jak Allegro prověřuje kvalitu obchodníků

Co všechno si přichystalo na letošní Black Friday

Jaké novinky hodlá ještě v Česku zavést

Co bude dál s Mall.cz nebo CZC.cz

V podcastu portálu Lupa.cz zpovídáme zástupce české e-commerce, IT scény, mediálních domů i osobnosti z dalších souvisejících oborů. Naposledy jsme mluvili třeba se Sentou Čermákovou, novou výkonnou ředitelkou neziskové organizace Czechitas, nebo s Martinem Jeřábkem, který vede aplikaci Mapy.cz.