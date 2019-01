 »  Martin Medek, Filip Haering (Česká spořitelna): S úřady půjde komunikovat přes bankovní identitu

Digitální Portál občana měl přinést revoluci v komunikaci se státem, místo front na úřadě a hromady papírování si v něm měli lidé moci vyřídit veškerou úřední agendu z pohodlí domova. Reálné využívání – registrace do portálu – se nyní počítají na tisíce.

To by se ale mohlo změnit – a to skoro ze dne na den. Tuzemské banky přišly s plánem, že by se k přístupu ke službám e-governmentu mohly využívat autentizační prvky finančních ústavů. O projektu s názvem Sonia začátkem roku informoval časopis Euro.

O tom, co všechno bude potřeba, aby skutečně začal fungovat, ale nejen o tom, jsme mluvili s šéfem Otevřeného bankovnictví České spořitelny Martinem Medkem a productowner bank identity stejné banky Filipem Haeringem.

Jak vlastně nápad na Soniu (soukromoprávní bod pro identifikaci a autentizaci), coby univerzální bankovní identitu použitelnou například pro komunikaci se státem, vznikl?

MM: Nápad vznikl na základě reálné akutní potřeby zákazníka. Tím je nyní jednak stát a pak také komerční sféra, která je čím dál tím více zakotvená v digitálním světě, ale spoustu věcí musí kvůli legislativě stále řešit tradiční papírovou cestou. Jeden z impulzů byla poptávka státu po bankovní identitě pro účely připojení na Národní identitní autoritu.

Téma se začalo diskutovat v rámci České bankovní asociace a banky si uvědomily, že dnes v Česku chybí masová forma digitální identity, která by mohla například pomoci Portálu občana skokově zvýšit počet uživatelů z tisíců na milióny. Tato situace se netýká jen komunikace se státem, ale může výrazně usnadnit i komunikaci se soukromými společnostmi. Když si chcete uzavřít smlouvu například na finanční služby, musíte to často udělat osobně a čeká vás výlet na pobočku, protože finanční subjekty mají zákonnou povinnost vás ověřit.

Česká bankovní asociace proto iniciuje vytvoření jednotné služby, kterou budou moci vedle státu využívat i soukromé společnosti. Ze současné bankovní identity by se tak stal v digitálním světě uznávaný doklad totožnosti, podobně jako je jím dnes v běžném životě třeba pas nebo občanský průkaz. Nevymýšlíme nic nového, podobné projekty už mnoho let úspěšně usnadňují každodenní život lidem v mnoha nejen západních zemích (Německo, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Kanada, Indie, SAE a další).

Kde je v budování ověřené online identity hlavní výhoda bank? Je to množství klientů, nebo jiný faktor, jako třeba bezpečnost?

FH: Je to synergický efekt toho všeho dohromady. Banky jsou v tomto přísně hlídané (jsme vystaveni silně regulovanému prostředí), a proto ověřují identitu, mají na to povinně nastavené procesy. Mají s tím mraky zkušeností a dlouhou historii. To platí jak pro samotné ověření identity, tak i pro její bezpečné uložení a správu.

V neposlední řadě je zde ale i efekt už existujících milionů pravidelně ověřovaných klientů, v tom nám nikdo nemůže dnes konkurovat. Když už jednou tyto identity máme, máme je dokonce už digitalizované a zabezpečené, s čímž je spojena spousta dodatečných nákladů, dává naprosto smysl je využít i jinak než jen k přihlašování do internetového bankovnictví, obzvlášť pokud to významně usnadní život našim klientům.