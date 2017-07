 »  Martin Rehák (Cisco): Všichni nám říkali, že AI a kyberbezpečnost nejdou dohromady

Síťová společnost Cisco před několika lety koupila český startup Cognitive Security. Z jeho jádra v Praze vybudovala výzkumné a vývojové centrum pro kybernetickou bezpečnost, které z původních 25 lidí vyrostlo na více než čtyřnásobek a nadále se rozšiřuje.

„Stáváme se inteligentním mozkem na pozadí nových zařízení Cisca. Primárně se věnujeme pokročilé bezpečnosti a odhalování složitých pokročilých hrozeb,“ říká ve videorozhovoru Lupy spoluzakladatel Cognitive Security a šéf pražského výzkumu Martin Rehák.

Poslechnout (nebo stáhnout) si můžete také audioverzi rozhovoru.

Jeho společnost se v minulosti začala zabývat tím, jak do kybernetické bezpečnosti a síťového provozu nasadit umělou inteligenci, která by zvládla odhalovat hrozby. „Když jsme začínali, tak nám všichni říkali, že umělá inteligence a bezpečnost nejdou dohromady a že to nikdy nebude fungovat. Což je vtipné a je to indikátor toho, že děláte něco správně,“ říká dnes Rehák. „V dnešní době je to mainstream, ale my se díváme o krok dál.“

„Cisco oznámilo DNA architekturu a tým, který sedí v Praze, je ten, který napsal algoritmy strojového učení, které řeší bezpečnostní část architektury a které ji celou pohání. Dostali jsme se k tomu, že dnes komunikujeme s jedním z nejrozšířenějších zařízení v portfoliu Cisca,“ dodává dále.

Martin Rehák, Cisco from Internet Info on Vimeo.

Rehák v rozhovoru mluví rovněž o tom, jak by měly fungovat tuzemské univerzity. Cognitive totiž vznikla právě jako univerzitní spin-off.

„Ty nejbohatší univerzity fungují na bázi darů. Čím lepší univerzita, tím větší procento příjmů pochází z darů od absolventů nebo z darů od firem, které chtějí spolupracovat. Nebo z darů od firem, které byly založeny absolventy. Ty nejlepší univerzity v podstatě žijí z úroků peněz, které mají uloženy v bankách nebo investičních fondech. To je to, co jim dává nezávislost a samostatnost.“

„Já jsem studoval v Čechách a ve Francii a své francouzské škole dnes posílám několik set eur ročně jako dar. Jako každý absolvent. Není to povinnost, ale je to slušné a je to zvyklost. V Čechách nevím, že by nějaká univerzita měla program, který by to umožnil.“

