 »  Martin Rozhoň (Vivantis): Skupina Vivantis už celá patří Mall Group, já investuji do startupů

Český e-commerce trh roste a všichni věří v budoucnost. To ale nemůže pokračovat donekonečna, trh se musí vyčistit a zkonsolidovat, říká zakladatel a donedávna také majitel e-commerce skupiny Vivantis Martin Rozhoň.

Důkazem je i on sám. V loňském roce v tichosti dokončil prodej Vivantisu skupině Mall Group Jakuba Havrlanta, za kterou stojí peníze Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a skupiny PPF. „Vivantis potřeboval silného partnera, aby do budoucna mohl být na špičce. A po osmnácti letech ve firmě pro mě osobně nastal čas pro změnu,“ komentuje svůj krok.

Mall Group (tehdy ještě jako E-commerce Holding) do Vivantisu finančně vstoupil už v roce 2014. „Vstup investičního partnera jsem zvažoval několik let, ve hře byla i Alza a další subjekty, včetně zájemců ze zahraničí,“ popisuje Rozhoň. Sadu do té doby samostatných e-shopů (Krasa.cz, Parfemy.cz, Prozdravi.cz, Hodinky.cz, Sperky.cz a Modnidoplnky.cz) krátce po investici zastřešil jednou souhrnnou značkou Vivantis.

O obrovské konkurenci na českém e-commerce trhu, cenové válce a zmenšujícím se prostoru pro ziskovost, ale i o plánech po prodeji firmy a o svých investicích do startupů mluví ve videorozhovoru pro Lupu:

Videorozhovory vznikají ve spolupráci s Asociací pro elektronickou komerci (APEK).