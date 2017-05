 »  Martin Štětka (Veeam): Vývoj v Česku výrazně rozšíříme. A HPE nás kupovat nebude

Veeam Software je jedna z mála technologických společností, která za sebou nevláčí hromadu rizikového kapitálu a která svůj rozvoj financuje z vlastních příjmů. V roce 2016, zhruba po deseti letech existence, dosáhla na tržby 607 milionů dolarů. Letos se dostane na 700 milionů a v roce 2018 počítá s miliardou dolarů.

Za Veeamem stojí ruský podnikatel Ratmir Timashev. Ten po pádu Sovětského svazu odešel studovat do Ohia, kde vystudoval PhD. Tam se svým kolegou Andreiem Baronovem mimo jiné rozjeli společnost Aelita Software, kterou později za 115 milionů dolarů koupil Quest Software (později Dell a dnes opět Quest).

Timashev poté vložil šest milionů dolarů do rozjezdu Veeamu, který je od roku 2009 v zisku. Firma vyrostla na zálohování virtuálních strojů, zejména na VMwaru. Nyní má záběr větší a pomáhá řešit komplexní dostupnost dat včetně cloudů. V poslední době se začalo spekulovat o tom, že velký zájem o Veeam má Hewlett Packard Enterprise (HPE).

V Česku už se Veeam stal ve svém oboru číslem jedna na trhu. Šéf české, slovenské a maďarské pobočky Martin Štětka v rozhovoru pro Lupu mluví o aktuálních číslech nebo rozšiřování zdejší vývojářské centrály.

Bude vás tedy kupovat HPE?

Na to je myslím jednoduchá odpověď, kterou už jsme říkali skrze našeho výkonného ředitele. Nic takového se nechystá a je to šum.

I když to tedy může být šum, Veeam už je firma, která má na trhu sílící jméno. Jak byste její pozici popsal?

Máme stabilní produkt, hodně zákazníků a produkt jako takový je oblíbený. A daří se nám velice dobře meziročně růst. Když i po deseti letech stále meziročně držíte růst kolem třiceti procent, je to celkem unikátní a není to běžně vidět. Pozice Veeamu v Česku je taková, že podle poslední studie IDC ukazuje, že v oblasti zálohovacích řešení jsme od konce roku 2015 na českém trhu jedničkou. Kancelář jsme otevírali před šesti lety a nechali jsme za sebou všechny konkurenty. Z pohledu tržeb jsme přede všemi. Držíme si zhruba čtvrtinový podíl.

Martin Štětka, Veeam Software

Na jaký podíl lze reálně v Česku dosáhnout?

Když se podívám tři čtyři roky zpátky, byla na trhu dominance tehdejšího Symantecu nebo EMC. Ti si drželi kolem 30 procent každý. Takže k získání je zde ještě značná část. Otázkou samozřejmě je, zda je zdravé to, aby někdo měl 50 procent trhu.

Za poslední dva tři roky hodně přidáváme funkce, které míří na enterprise zákazníky. Co tam potřebují, to přidáváme. Dříve jsme měli většinu zákazníků menších, dnes už asi 55 procent přichází od těch velkých. Počet zákazníků permanentně roste, celosvětové je to asi 240 tisíc, v Česku jich je 2500. Za loňský rok jsme u nás přidali 400 až 500 nových zákazníků.

V Česku meziročně v tržbách rostete podobně jako globálně?

Mám v hlavě region Česka, Slovenska a Maďarska, který vedu, a to je meziročně růst 30 procent. Kopírujeme, co se daří globálně.

TIP: Jak se zálohují data v České televizi:

Veeam měl v loňském roce tržby 607 milionů dolarů. Do roku 2018 se chcete dostat na miliardu dolarů. Vidíte to reálně? Jde tempo nadále držet?

Myslím si, že ještě pořád jde. Ohlašujeme nové produkty, už nejsme jenom o zálohování. Řešíme dostupnost dat a z on-premise světa jdeme do cloudu a podobně. Rozšiřujeme portfolio. A druhou věcí je to, že máme velkou oblibu u zákazníků, to také znamená to, kolik zákazníků naše licence a produkty obnovuje.

Není to také tím, že zrovna v oblasti zálohování a podobně zákazníci s dodavatelem zůstávají dlouhou dobu a nemají tendence produkty měnit?

Ano, to tak také je.

Co vám v Česku vydělává nejvíce?

Prozatím tradiční on-premise, implementace našich licencí do datových center u zákazníků. Tržby, které u nás máme od cloudových providerů, jsou dnes do 10 procent. Jsme na tom úplně stejně jako region střední Evropy. Evropa jako celek dělá z cloudu o něco více, ve Skandinávii je to i 30 procent. Nové cloudové nástroje poženou růst, v oblasti rosteme. V cloudu máme růst téměř trojciferný, i když je číslo samozřejmě menší. Je cílem zde růst, takže budeme muset (smích). Vidím poslední dva kvartály a v nich je posun v cloudu již znatelný, je zde značný počet cloudových projektů.

Co je to za projekty?

Často běh původně on-premise řešení v cloudu. Přenos celého datového centra k poskytovatelům cloudu.



Autor: Gartner Pozice Veeamu pohledem Gartneru

Pozorujete efekt bumerangu, jak ho popisuje například Dell? Tedy že firmy zjišťují, že ne vždy je cloud levnější, a naopak mají tendence se mírně vracet k vlastní infrastruktuře, případně mít obojí?

To si myslím, že je klíčové. Hybridní cloud je řešení – něco on-premise, něco v cloudu. To je typické. Zůstávají věci, které chci mít doma a chci si je spravovat. Vidíme se jako hráč, který tyto dva světy umí spojovat. Umíme zátěže a data přesouvat tam a nazpět.

Veeam v Česku koncem roku 2015 otevřel vývojovou pobočku. Jak se rozběhla?

Kluci tam sedí, vše běží, vývoj funguje. Tým poroste. Na podzim bude nějaké oznámení. Dnes je tam kolem 30 lidí a počítá se s výrazným nárůstem.

Jaký byl důvod toho, že vývoj šel do Prahy?

Je to diverzifikace. Podobně jsme to udělali také s call centrem či technickou podporou. Měli jsme jeden jediný hub, a to byl Petrohrad. Abychom rozložili rizika, postavil se další v Dublinu, dnes je přesunutý do Bukurešti. Podobně je to také s vývojem, je třeba rozložit síly. Volba Prahy přišla přímo od lidí, kteří se chtěli z Petrohradu přesunout někam do Evropy. Měli i jiné možnosti, ale vybrali si Prahu. Některé možnosti nebyly úplně ekonomicky výhodné, Praha je každopádně vnímaná velice dobře, s výbornou infrastrukturou a dostupností, je to příjemné místo pro život.

Má zdejší vývoj vliv na vývoj a směřování produktů, rozhoduje se v něm o věcech?

Určitě má, není to jen levný vývoj. Praha má vliv na vývoj agentů, které přidáváme k produktům. Jsou to klíčové rozvojové produkty, agenti pro Linux, Windows. To se dělá v Praze.

Jaké teď máte v Česku vztahy s VMwarem?

Tradiční. Je to spolupracující partner.

Vy jste každopádně přešel právě z VMwaru, stejně jako další lidi ve Veeamu. Bylo zde kvůli tomu určité napětí. Stejně tak jste šli se zálohováním virtuálních strojů právě proti nástrojům VMwaru…

Ano, my jsme původně z VMwaru, ale spolupráce funguje dobře. VMware je velký globální partner a byznys musíme dělat společně. Jsme logickým krokem po VMwaru. Stejně tak VMware udělal to, že v prvním kroku jejich zálohování začal dodávat zdarma a vývoj nakonec zastavili. Takže jsme pro ně zajímavý hráč a doplňující prvek. Pokud budu mít datové centrum a nebudu mít vyřešeno jeho zálohování a dostupnost…



Autor: Jan Sedlák Ratmir Timashev, zakladatel Veeam Software

Veeam je celkem úkaz. Není tolik mladých IT firem, které dokážou z nuly tak rychle růst, navíc s vlastními tržbami, financováním a podobně. Jaká je vaše zkušenost s takovou firmou?

Moje šestiletá zkušenost je taková, že na začátku to byl skutečně startup. Byla tam velká chuť pracovat. S rostoucím podílem na trhu se samozřejmě společnost překlápí do velmi silného solidního hráče včetně procesů a tak dále. Stáváme se více korporací.

Myslíte si, že vedení Veeamu má ambice vybudovat silnou nezávislou společnost, nebo je případně ve hře nějaký větší prodej?

To je skutečně otázka na vedení. Já to vnímám tak, že Ratmirovi Timashevovi (zakladatel společnost – poznámka redakce) dělá skutečně dobře provozovat takto úspěšnou firmu. A chce splnit jeden veliký cíl, a to je ta miliarda dolarů ročně v tržbách. To je jeho osobní ambice, být v čele takto silné firmy. Nemá žádného investora, nechystá se prodávat a ani nemluví o vstupu na burzu. Pro Ratmira je to hodně osobní věc.

Ratmir Timashev je Rus, který ovšem dlouho žije a působí na západě. Veeam je oficiálně veden jako švýcarská společnost a Ratmir je poměrně háklivý na to, když se řekne, že je Veeam ruská společnost. Proč?

Pragmaticky je firma rozložená po celém světě. V top managementu jsou dávno lidi ze Spojených států, Francie, Německa a tak dále. Říct o Veeamu, že je ruská firma, je dnes nesmysl. Ani já to tak nevnímám, je to mezinárodní korporace. Už když se Veeam zakládal, nedalo se o něm mluvit jako o ruské firmě.

Motivuje Veeam lidi jako vy také nějakými akciovými opcemi?

Ano, je to podobný postup jako u firem na burze a podobně. Máte opce na akcie. Je to rozdělené na pět let a vždy se uvolňují kvóty. Můžete to nechat ležet, nebo si to nechat proplatit.