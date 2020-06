 »  Diváci si stěžují na pořad Máte slovo. Je to bulvární show, říká vysílací rada

Melodická, skoro až něžná znělka uvádí každý čtvrtek večer na ČT1 diskusní pořad Máte slovo. Realita ve studiu, která pak následuje, však bývá plná vyhrocených emocí, které se potom snaží uhlídat moderátorka Michaela Jílková. Po dvanácti letech vysílání už má za sebou přes 450 epizod a další budou následovat po letní pauze. Navzdory kritice Česká televize neplánuje, že by Máte slovo vyřadila ze schématu. Ostatně to není tak dlouho, co mu pořídila nové dekorace.

Princip této diskusní publicistiky je jednoduchý. V přímém přenosu z Kavčích hor debatuje celkem šest hlavních hostů, tři za každý názorový proud k tématu konkrétního dílu. Zpravidla jde o politiky, experty a zástupce veřejnosti. Ptát se mohou rovněž účastníci v publiku a na obrazovce se objevují názory televizních diváků zaslané formou SMS zpráv.

Výrobně tato diskuse spadá pod tvůrčí producentskou skupinu aktuální publicistiky v rámci redakce zpravodajství. Tradičně je Máte slovo usazené ve čtvrtečním pozdně večerním slotu. „Pořad má dlouhodobě značný divácký ohlas a sledovanost,“ konstatuje Česká televize ve své výroční zprávě. Poslední díl před prázdninovou přestávkou si minulý čtvrtek zapnulo 253 tisíc diváků a jeho share dosáhl 9,4 procenta. Týden předtím to bylo 11,6 procenta. Podobná čísla se objevují ve statistikách pořadu dlouhodobě. Zájem závisí na probíraném tématu, pak přiláká i přes půl milionu lidí.

„Česká televize se tak trošku potýká s tím, že jako celek a většina vysílání má (mezi diváky) převážně vysoce vzdělané lidi ze střední třídy, nebo prostě lidi, kteří mají určitý sociální status. Tohle je jeden z mála pořadů, kde máme diváky, kteří konzumují Českou televizi a mají základní vzdělání nebo jsou vyučení,“ vysvětloval při březnovém zasedání Rady České televize programový ředitel Milan Fridrich. „Ten pořad má specifické publikum. Já bych si ani nedovolil žádného diváka České televize nijak hodnotit,“ dodal k výtkám, že takto koncipovaný formát na veřejnoprávní obrazovku nepatří.

„Představa, že budeme mít diváky, kteří mají různé vzdělání, různý sociální status, mají různý věk a všichni budou mít pohled na svět skrz jednu estetiku, že takhle má vypadat diskusní pořad, si myslím, že není možná. Každý z nich bude ochoten přijímat informace různým způsobem. A tento pořad má určitou stylizaci, která možná je pro někoho nepříjemná, pro někoho jiného je to cesta, jak se něčemu otevře a něco se dozví. Pro někoho to může být šokující, ale pro někoho je to naopak naprosto přirozené,“ hájil podobu pořadu.

Setrvalým kritikem pojetí Máte slovo je především radní Zdeněk Šarapatka, k němuž se ale připojují i jiní členové Rady České televize. „Je to ukázka moderátorské mizérie. Nemůžu si pomoct, ten pořad z mého pohledu na veřejnoprávní obrazovku nepatří,“ polemizoval s programovým ředitelem. Zdůraznil, že mu jde o úroveň moderace, formát jako takový nezpochybňuje.

Celková atmosféra pořadu a názorové střety vedou k tomu, že ho už od prvního roku vysílání provázejí stížnosti adresované nejen Radě České televize, ale také Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta dohlíží na dodržování zákona napříč televizním a rozhlasovým trhem a typicky k ní proudí stížnosti na neobjektivitu nebo nevyváženost pořadů. Máte slovo si vysloužilo zvláštní odstavec ve výroční zprávě státního úřadu za loňský rok.

„Jde o živě vysílaný diskusní pořad, který je postaven především na osobnosti samotné moderátorky. Zpracovávaná témata jsou obvykle prezentována ve značně bulvarizované formě a podněcují emočně vypjaté výměny názorů,“ popisuje státní regulátor svůj pohled. „U pořadu tohoto typu je však velmi obtížné aplikovat standardní požadavky na dodržování zásad objektivity a vyváženosti, protože se jedná spíše o bulvární show než o seriózní publicistiku,“ dodává vysílací rada.

Z tohoto pohledu má úřad blízko k postojům už citovaného Zdeňka Šarapatky. Také on opakovaně popichuje management, aby přesunul Máte slovo z redakce publicistiky do zábavy. Reálně s tím však Rada České televize nemůže nic udělat, protože nesmí zasahovat do výroby ani vysílání pořadů. Výtky tedy zaznívají hlavně tehdy, když se na zasedání rady pravidelně hodnotí programová skladba jednotlivých kanálů.