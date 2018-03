 »  Matějka se po prodeji CZC vrhnul do dalších technologií. Investuje do VR, beaconů nebo AI

Mezi řadou českých návštěvníků letošního ročníku veletrhu Mobile World Congress (MWC) v Barceloně se prochází také Josef Matějka, zakladatel a dlouholetý šéf jednoho z největších českých e-shopů CZC.cz. Matějka zhruba před rokem prodal zbývající 65% podíl v CZC do rukou Mall Group, která tak obchod plně ovládla.

Matějka nadále v rámci Mall Group drží dluhopisy a je tak částečně ve firmě zainteresovaný. „Jsem motivovaný v rámci celé Mall Group. Chodím za Jakubem Havrlantem, občas něco konzultujeme, ale nejde o žádnou velkou interakci,“ popisuje pro Lupu na katalánském výstavišti s tím, že je spokojen s tím, jak se byznys kolem CZC vyvíjí.

Matějka se každopádně primárně přeorientoval na nové investorské a podnikatelské aktivity, z nichž většina je opět spojená s ICT. „Jsem fanoušek nových technologií a na MWC sonduji situaci, jak se technologie posunují a jakým směrem to jde,“ navazuje podnikatel (a mimochodem také majitel vozu Tesla).

Beacony a internet věcí

Během chůze po výstavišti se společně se svým synem Josefem, který rozjel vlastní projekt Pi Technology zaměřený na 3D tisk, každou chvilku dívají na displeje svých telefonů a zjišťují, jak často tady narazí na takzvané beacony. Jde o malé vysílače, které do zařízení dokáží vysílat a doručovat informace. Právě kolem beaconů se točí jedna z hlavních aktivit, na kterou Matějka nyní sází.

Jde o mladou společnost i-Smarties, kterou stoprocentně ovládá a které se věnuje více, nad rámec tradiční investice. Společnost se obecně zabývá internetem věcí (IoT), přičemž kolem toho tématu staví několik projektů. Tím hlavním je budování takzvaného „physical web“. Tento termín propaguje především Google a jde o to dostat prvky z virtuálního prostředí do fyzického světa.

Google konkrétně vyvíjí technologii Nearby, která umí do telefonů s Androidem na základě lokality posílat informace a notifikace. Zapojují se právě beacony. „Je to taková nadstavba klasického internetu,“ vysvětluje Matějka. Jeho i-Smarties konkrétně v rámci Nearby vyvíjí reklamní systém, který umí uživatelům doručovat obsah.

Když se například na výstavišti vyskytnete poblíž stánku, jeho provozovatel může pomocí platformy návštěvníkům poslat zprávu. Podobně technologii mohou využívat třeba obchody, letiště a podobně. Firma i-Smarties buduje cloudový systém s tím, že chce dodávat celkovou instalaci – beacony nakupuje v Číně. Matějka věří v potenciál Nearby i díky tomu, že není třeba si instalovat speciální aplikace.

Virtuální realita s Golemem

Matějka se vrhl do řady dalších investic, nyní jich má zhruba patnáct. „V podstatě vše, čím se nyní zabývám, jsou investice. Pouze některé ovlivňuji více a některé méně,“ popisuje. Do některých z nich vstupuje prostřednictvím vlastního fondu Nextech Ventures, ve kterém má další dva partnery – Daniela Hastíka a Jiřího Ondráka.

Firmy, do kterých doposud investoval Nextech Ventures: SatisMeter (Česko) – Platforma pro zpětnou vazbu od zákazníků. Investováno společně s Martinem Rozhoňem, bývalým ředitelem Vivantisu. Lafluence (Česko) – Online tržiště pro propojování „influencerů“ ze světa sociálních sítí s firmami ohledně spolupráce v marketingu a reklamě. DIVR Labs (Česko) – Vývojáři her a dalšího obsahu pro virtuální realitu. Roofstock (USA) – Služba pro investice do nemovitostí. Investováno v rámci kola „series C“ o hodnotě 35 milionů dolarů. Standard Cognition (USA) – Umělá inteligence, která pomocí kamer v obchodě pozná zboží a namarkuje ho. Něco podobného provozuje Amazon v rámci obchodu Amazon Go v Seattlu. Investování v rámci „seed“ kola o hodnotě 5 milionů dolarů. Osmo Systems (USA) – Senzory a práce s daty pro krmení živočichů ve vodě. Investováno v rámci „seed“ kola o hodnotě 3 milionů dolarů.

Fond prozatím vložil peníze do šesti firem a chce investovat především v raných fázích společností do částky milion dolarů. Nesoustředí se pouze na Česko a investováno už má i ve Spojených státech. „Teď máme připraveny dva miliony dolarů na období asi dva roky. Pak bychom případně navázali dalším fondem,“ přibližuje Matějka. „Záleží na lidech, nápadu, technologii. Nemáme nastaveny přesné směry, na které se díváme,“ dodává.

Nextech se například podílel na celkové investici milion dolarů do karlínské firmy DIVR Labs. Matějkův fond zde drží 10% podíl. DIVR pracují na vlastních hrách pro virtuální realitu (VR), chystají ale také údajně největší VR atrakci v Evropě. V pražském hračkářství Hamleys letos bude instalovaná plocha, kde si hráči nasadí backpack PC (počítač na zádech) napojený na VR brýle a v rámci Golem VR budou moci procházet a interagovat s prostředím staré Prahy.

„Konzumnímu VR na doma moc nevěřím. Věřím ale herně jako konceptu zábavy, jako alternativě ke kinu. Je to zcela nová úroveň, když můžete chodit po místnostech, mít interakci s prostorem,“ popisuje Matějka.

Golem VR ideálně nemá být jedinou atrakcí. „Kdyby chodilo hodně lidí, výdělečná by byla i jedna herna, tak je to spočítané. Na druhou stranu se to nedělá pouze kvůli jedné herně a vše je stavěné jako koncept pro další rozšiřování,“ navazuje investor s tím, proč se do DIVR Labs sypou miliony korun.

Influenceři a StartupYard

Nextech Ventures se zajímá i o další mladé oblasti. Fond je hlavním investorem do platformy Lafluence, která funguje jako tržiště propojující takzvané influencery (vlivné osobnosti ze sociálních sítí nebo YouTube) s firmami pro spolupráci v oblasti marketingu a reklamy. Spoluinvestorem Lafluence jsou vývojáři TopMonks, do kterých zase se svým Reflex Capital investoval Ondřej Fryc, zakladatel Mall.cz.

Matějka dále například dlouhodobě drží majoritní 55% podíl ve společnosti oXy Online, která se zaměřuje na vývoj e-shopů a nadále pohání CZC.

Matějku je také možné vidět v rámci akcelerátoru StartupYard, do kterého vstoupil před čtyřmi lety a investoval také ve dvou akceleračních bězích. „Pár úspěšných firem StartupYard má, ale zatím žádný velký exit neproběhl. Investice se prozatím nevrátily, pro mě je to dlouhodobý projekt. Vedle toho ze StartupYardu vznikají dobré kontakty,“ navazuje Matějka s tím, že se přes StartupYard seznámil například s Danielem Hastíkem, svým společníkem v Nextechu.

Brzy je podle něj i na zhodnocování nových investic, protože se aktivity rozběhly jen asi před tři čtvrtě rokem, po prodeji CZC. Matějka se každopádně těmto aktivitám chce věnovat dlouhodobě. Díky prodeji úspěšného e-shopu je finančně zajištěn a má volnost (odhaduje se, že se CZC prodal za stovky milionů korun). „To, do čeho investuji, jsou i věci, kterými se z části i bavím. Musím se o ně zajímat a musí mi dávat smysl do budoucna,“ popisuje Matějka.

„Samozřejmě, když si vzpomenu na CZC, tam jsem měl pocit, že jsem u něčeho velkého. Současné projekty jsou prozatím malé a je to něco jiného,“ zakončuje investor. „Když jsem měl CZC, měl jsem velkou firmu, armádu, velkou hru. Na druhou stranu bylo nutné řídit velký tým a management, což někdy bylo složité. V současné době mohu věci ovlivňovat rychle a poměrně dobře, zase to ale přináší nové problémy.“