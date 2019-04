 »  Mazání teroristického obsahu do hodiny od nahlášení. Co má přinést nové nařízení EU?

Jedna hodina od nahlášení příslušným úřadem. To má být lhůta, do které by měly firmy hostující internetový obsah odstranit nebo zablokovat teroristické materiály. Předpokládá to návrh nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online, který ve středu prošel prvním čtením v Evropském parlamentu (EP). Pro bylo 308, proti 204 a zdrželo se 70 europoslanců.

Nařízení zavádí novinku: příkaz k odstranění teroristického obsahu. Pravomoc vydat takový příkaz mají podle návrhu dostat soudy nebo nějaké jiné správní úřady. Provozovatelé tzv. hostingových služeb, které nabízejí veřejné služby na území EU (i když samy sídlí mimo Unii), pak mají mít povinnost nahlášený obsah smazat nebo zablokovat do jedné hodiny od chvíle, kdy příkaz přijali, a to pro uživatele v celé EU. Součástí příkazu přitom může být i rozhodnutí, že firma nesmí zveřejnit informaci o tom, že takový obsah smazala nebo zablokovala.

Ony poskytovatele hostingových služeb návrh definuje velmi široce. V podstatě má jít o všechny online služby, kde mohou uživatelé nahrávat a zveřejňovat svůj obsah. Podle odůvodnění má jít o:

… služby informační společnosti, které uchovávají informace poskytované příjemcem služby na jeho žádost a které takové uchovávané informace zpřístupňují veřejnosti bez ohledu na to, zda je taková činnost pouze technické, automatické a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé služeb informační společnosti například zahrnují platformy sociálních médií, služby audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetu (tzv. video streaming), služby sdílení videa, obrazového a zvukového materiálu, služby sdílení souborů a jiné cloudové služby v rozsahu, ve kterém zpřístupňují informace veřejnosti a webům, kde mohou uživatelé vkládat komentáře nebo recenze.

Podle přijatého pozměňovacího návrhu se ale má regulace týkat jen služeb poskytovaných veřejnosti „na aplikační úrovni“:

Poskytovatelé cloudové infrastruktury a poskytovatelé cloudových služeb nejsou považováni za poskytovatele hostingových služeb. Rovněž se nevztahuje na služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972.

PŘEČTETE SI celý text přijatého návrhu (PDF)

Poskytovatelé hostingových služeb (tedy „poskytovatelé služeb informační společnosti spočívajících v uchovávání informací poskytovaných poskytovatelem obsahu a na jeho žádost a ve zpřístupňování informací veřejnosti“) také mají mít povinnost smazání či zablokování obsahu oznámit dotyčnému úřadu a uvést přesný čas, kdy se tak stalo.

Smazaný či zablokovaný obsah mají interně uchovávat dalších šest měsíců s tím, že soud může pro účely správního nebo soudního vyšetřování tuto lhůtu v odůvodněných případech prodloužit.

Pokud by provozovatel služby nové povinnosti systematicky a dlouhodobě nedodržoval, počítá návrh s velmi citelnými sankcemi až do výše 4 % z jeho celkového celosvětového obratu.

Aktivní hlídání

V původním návrhu byla zakotvena také povinnost předcházet šíření teroristického obsahu a přijímat proaktivní opatření proti jeho šíření – služby tedy vlastně měly monitorovat, jestli na ně někdo nějaký teroristický obsah nenahrává, a aktivně to zjišťovat. Tuto povinnost evropští poslanci z návrhu vypustili:

Tyto povinnosti náležité péče nepředstavují pro poskytovatele hostingových služeb obecnou povinnost dohlížet na informace, které předávají nebo ukládají, ani obecnou povinnost hledat aktivně fakta nebo okolnosti naznačující protiprávní činnost.

Pokud nicméně poskytovatelé hostingových služeb sami zjistí, že hostují teroristický obsah, nebo je o něm někdo informuje, musí o něm podle návrhu informovat příslušné orgány a urychleně jej smazat.

Parlament přijal i další pozměňovací návrh, který má o něco zmírnit zátěž menších poskytovatelů hostingových služeb. Pokud služba dosud nikdy žádný příkaz k odstranění nedostala, mají mít úřady povinnost kontaktovat ji s vysvětlením jejích povinností nejméně 12 hodin před vydáním prvního příkazu.