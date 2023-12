Média 2023: Prodej Mafry, změny v ČT, boj o sportovní práva a záhadná A11

Byla to zpráva, na kterou se čekalo od začátku roku. Mediální dům Mafra změní majitele. Oficiálně ho od Agrofertu kupuje miliardář Karel Pražák, dostal ho ale v balíku s chemičkou Synthesia, o kterou mu jde hlavně. Očekává se, že proto Mafru a rádio Impuls přeprodá dál, podle serveru Neovlivní.cz nejspíš Renátě Kellnerové a její skupině PPF. Karel Pražák uzavřel dohodu o odkoupení Mafry v září, jejím majitelem ale zatím není. Stále se čeká na potvrzení podmínek transakce ze strany antimonopolního úřadu.

Velkou pozornost přitahovala také volba generálního ředitele České televize. Petr Dvořák po jistém váhání oznámil, že se bude ucházet o třetí funkční období. V červnu ho ale ve vícekolové volbě porazil jeho podřízený: největší počet hlasů od Rady ČT dostal šéf brněnského studia Jan Souček.

Nový ředitel televize se ujal funkce od října a částečně si přivedl nové spolupracovníky. Po letech se rozhodl odejít šéf zpravodajství ČT Zdeněk Šámal, jehož nahradil Petr Mrzena. Vyměnil se také tým komunikace a vznikly nové manažerské pozice, protože své šéfy dostaly stanice ČT1 a ČT2. Šéfem ČT1 je Jiří Kokmotos, ČT2 řídí Jan Štern. Ředitelkou divize Obsah se stala Tereza Polachová, která dříve působila v HBO Europe. Co dalšího Jan Souček plánuje, jsme popsali v samostatném textu.

Po průtazích se v parlamentu podařilo vládě prosadit malou mediální novelu, která do výběru členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu zapojuje Senát. Senátoři poprvé hlasovali o nových členech televizní rady na konci listopadu, vybrali šest jmen.





Letos také Ministerstvo kultury představilo velkou mediální novelu. Nejzásadnější změnou, kterou přináší, je zvýšení televizních a rozhlasových poplatků, a také změna definice poplatníka. U domácností už nebude rozhodující vlastnictví televizního přijímače, stačit bude i mobil nebo počítač s připojením k internetu. Firmy by měly hradit paušální poplatky na základě počtu zaměstnanců. Jak se dalo čekat, nová povinnost se jim nelíbí.

Soukromým médiím se pro změnu nelíbí, že by veřejnoprávní televize a rozhlas měly dostat víc peněz, aniž by bylo jasné, jak má vypadat veřejná služba ve 21. století. Nova a Prima mluví o narušení rovnováhy na trhu. Komerční televize, rádia a vydavatelé volali po odborné diskusi, Ministerstvo kultury reagovalo tím, že uspořádalo seminář a v lednu pozve soukromníky do pracovních skupin o úkolech České televize a Českého rozhlasu.

Celoplošné televizní vysílání zahájila (staro)nová stanice A11. Vznikla přerodem z původní RegionálníTelevize.cz. Regionální reportáže v ní zůstaly, ale noví majitelé přihodili do programu různorodý obsah, který posbírali na trhu – od staršího netflixového seriálu Narcos po dokumenty o horolezectví. Později angažovali Zuzanu Bubílkovou a další tváře z 90. let.

Dramaturgie je tedy poněkud nesourodá, divácký dojem rozpačitý. I po několika měsících vysílání je záhadou, pro jakou cílovou skupinu A11 vlastně vysílá. Při zahájení přitom mluvila o snaze oslovit „co nejmladší“ publikum, ale v dospělém segmentu. Na jednu stranu majitelé velkolepě ohlašují zájem o práva na fotbalovou ligu, na druhou stranu uzavírají smlouvy s městy na výrobu regionálních magazínů.

Značku A11 měly podle původních plánů nést ještě další dvě stanice, to se ale zatím nestalo. Nejblíž je sportovní program, ten začne v lednu pod názvem Sporty TV. O třetím programu ani vidu, ani slechu.





Do televize Barrandov v říjnu vstoupil nový spolumajitel – brněnský specialista na pohledávky Jan Čermák se svou společností Servis-24. Specializace není náhodná, televizi tíží velké zadlužení. Hrozilo jí vypnutí distribuce v terestrické televizní síti, protože nezaplatila značnou sumu Českým Radiokomunikacím. Operátor o svých nárocích dal vědět mimo jiné tím, že na jeden den vypnul šíření stanice Barrandov Krimi.

Dluhy tíží i jiné firmy Jaromíra Soukupa, zkraje roku dokonce ČT a Prima podaly insolvenční návrh na jeho agenturu Médea kvůli nezaplaceným fakturám za odvysílané reklamy. Po dohodě o narovnání sporu návrh stáhly.

Česká finanční skupina PPF začala skupovat akcie německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 a stala se jejím druhým největším akcionářem. Členkou dozorčí rady se stala Klára Brachtlová, bývalá generální ředitelka Novy. „Proč je pro nás tahle investice důležitá? Jde o obor, který známe, na nových trzích. Ve společnostech, které mají potenciál dál růst. Vidíme v současnosti příležitosti v Evropě, tak si pro ně jdeme. A to ProSieben přesně splňuje,“ vysvětlila svou expanzi PPF.

Nova získala práva na vysílání Formule 1. O2 TV bude vysílat hokejovou extraligu i první fotbalovou ligu. Canal+ si pojistila vysílání anglické Premier League až do roku 2028. Tenisoví fanoušci, kteří rádi sledují ženské turnaje WTA, musí od ledna naladit Canal+ Sport 2, vybrané turnaje budou na Sport1 a Sport2. Telly získala práva na tenisové turnaje ATP, budou na Premier Sport 3 (tuto stanici nabízí rovněž O2 TV). Okno pro získání práv na atraktivní přenosy chtěla využít televize Prima, která by kvůli tomu spustila vlastní sportovní kanál, ale nakonec byl termín pro spuštění tak šibeniční, že to raději vzdala.

Kutilská stanice Spektrum Home se rozhodla expandovat mimo placené nabídky operátorů a začala vysílat v DVB-T2. Od 28. února mohou fanoušci akčních filmů v České republice a na Slovensku sledovat program Canal+ Action.

Naopak stanice Canal+ Domo úplně ukončila vysílání. Bez rozloučení zmizela z éteru také stanice Sport 5, která prostě ze dne na den přestala vysílat. Nejdřív to vypadalo na technické problémy, ale nakonec se ukázalo, že majitel poslal provozující firmu do likvidace.





Český telekomunikační úřad spustil dražbu kmitočtů na komerční rozhlasové sítě DAB+. Mají vzniknout dvě celoplošné a řada regionálních sítí. Výsledky aukce bychom se měli dozvědět už brzy.

Nejvyšší stavba v České republice, vysílač Liblice, se nebude bourat. Historické stožáry našly nové využití, když je pro šíření signálu začala využívat soukromá stanice Country Radio.

Generálním ředitelem agentury ČTK byl zvolen Jaroslav Kábele. Bývalá programová šéfka Novy Alex Ruzek změnila barvu dresu a nastoupila na stejnou pozici do konkurenční Primy. CME zřídila společnou redakci svých stanic v Bruselu. Šéfredaktorem zpravodajství na Nově se stává Vladimír Rosol, zatímco ten současný, Michal Kratochvíl, bude řídit zpravodajství na Markíze. Ředitelem zpravodajství Primy se stal Martin Švehlák a šéfredaktorem Tomáš Vojáček. Na místo šéfredaktora webu Aktuálně.cz nastoupil Pavel Švec. Nové vedení má od letoška také iDnes.cz, vede ho Matyáš Kaiser.

