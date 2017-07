 »  Média má zachránit video, sex neprodává a Mageo stále existuje

Média stále v něco zoufale doufají. Teď jim má záchranu přinést produkování záplavy videí. Paradoxně to vede k tomu, že likvidují novinářské týmy zaměřené na psaní. Což nakonec povede i k tomu, že pro novinařinu ve video podobě nebudou mít nejpodstatnější základ. Celé to zakládají na tom, že to prý „čtenáři chtějí“, ale skutečnost je taková, že tohle čtenáři nechtějí, je to další umělé vytváření poptávky. Která, opět, nemá ekonomický model. Za videa nikdo platit nebude a sami sledující reklamu okolo nich nenávidí ještě více, než tu klasickou. Viz MTV NEWS—AND OTHER SITES—ARE FRANTICALLY PIVOTING TO VIDEO. IT WON’T WORK a hlavně Video news isn’t growing as fast as you’d think, and other surprising findings from a new global survey.

Pár, který nejí a stačí mu „vesmírná energie“, je učebnicovým příkladem fake news. Viz How An Obviously Fake Story About A Couple Who Never Eat Went Viral podrobněji, ale v zásadě jde o klasiku. Zcela vymyšlená hloupost (z The Sun, jak jinak) se dostala do několika velkých novin a webů (Yahoo, The New York Post, The Independent, Daily Mail, Metro a další). A nabrala desítky tisíc sdílení. Jak už to tak bývá, tak se tohle dokonce dá vystopovat až k agentuře, která vytváří podobně koniny (News Dog Media). V Česku se, jak jinak, napálila Nova i Blesk (ten neváhá v titulku použít i nejabsurdnější výmysl o těhotenství), Tento pár přežívá z vesmírné energie: Během těhotenství jsem žila jen ze světla, říká žena). Refresher.cz je jeden z mála, který se do nesmyslu strefuje.

Stanice CNN našla autora videa s Donaldem Trumpem útočícím na postavu s hlavou překrytou logem CNN a celé to má takovou zvláštní pachuť. Autor videa používající přezdívku HanAssholeSolo se totiž ukázal jako autor protižidovského a xenofobního obsahu. A jakmile na něj CNN upozornila, začal vše v panice mazat a sáhodlouze se omlouvat. Na což CNN zareagovala tím, že zjistila jeho skutečno identitu a vlastně mu teď tak trochu vyhrožuje, že pokud nebude hodný, tak ji zveřejní. Podivná angažovaná žurnalistika. Viz CNN will expose Reddit user if he ever trolls again.

TELEgraficky

Oats Studios – Volume 1 – Firebase ■ Linux Mint 18.2 je venku ■ Výborné: Inspirobot ■ RIP Zenbanx ■ Lunchtime is coming ■ Playing Soviet ■ RIP Jawbone

WEBDESIGN, INTERNET

Možná je čas vypnout podporu pro AMP od Googlu. Alespoň při čtení I decided to disable AMP on my site k tomu nejspíš dojdete. AMP je pekelná záležitost vytvářející duplicitní verze vašeho obsahu, nad kterými nemáte kontrolu. Google je ukládá do cache a velmi málo ho zajímá, jestli jste něco změnili či smazali. Celé to navíc dodává z nové domény, kterou používá v URL adresy z vašeho webu a znemožňuje sdílení. Případné čtenáře navíc udržuje ve svém prostoru a vy z toho nic nemáte. Twitter se navíc v poslední době zbláznil a vynucuje AMP i tam, kde to dělat nemá.

Yelp bojuje proti Googlu, bohužel pouze na poli antimonopolního tažení. Osobně bych řekl, že by Yelpu prospělo, kdyby úsilí věnoval tomu, aby to byla použitelná aplikace s kvalitními daty a podporou ve více než pár částech světa. Zánik Gowally, dělení Foursquare a pár dalších příležitostí Yelp nedokázal využít a zatím úspěšně směřuje do propadliště dějin. Což podporuje i rušením týmů v řadě zemí a zásadním omezováním podpory týmů v zemích, kde ještě něco zůstalo. Není divu, podle Yelp’s Six-Year Grudge Against Google firma posledních šest let věnuje boji proti Googlu na poli antimonopolních řízení. K neuvěření.

Mageo stále existuje. Nejstarší český diskuzní server funguje od roku 1995 a můžete se na něm skvěle poučit o tom, jak tehdy vypadaly weby. A také jak to bylo s předchůdci dnešních sociálních sítí. Původně nesl jméno MaMedia (a mamedia II). Kouzelný výlet do historie.

Google (možná) od 25. června zásadně upravil algoritmy vyhledávání. Píše to Search Engine Land v Google algorithm update may be rolling out since June 25.

Infogalactic je kopie Wikipedie spuštěná proto, že originál je pomůcka Demokratů provozovaná „levicovou myšlenkovou policií, který ji spravuje“. A proto Vox Day vytvořil kopii a vyzval své sledující, aby ji dali do pořádku. Vox Day je autor sci-fi, ale taky „alt-right“ osobnost. No a to už by vám mohlo stačit. Viz WELCOME TO THE WIKIPEDIA OF THE ALT-RIGHT.

SOFTWARE

Beyond Good and Evil 2:

Microsoft nutí uživatele OneDrive k přechodu na NTFS disky. Neznámo proč OneDrive čerstvě nepodporuje FAT32 ani ReFS a jediná možnost je přejít na NTFS. Tedy samozřejmě je tu ještě státe možnost, že přejdete třeba na Dropbox. Viz Microsoft Forces OneDrive Users to Start Using NTFS či OneDrive suddenly wants NTFS a proč to Microsoft dělá, není známo.

Secret World Legends je návrat Secret World v novém. MMO/RPG, otevřený svět, příběhy, moc příběhů. Krátce vyzkoušeno a rozhodně doporučuju:

HARDWARE

PornHub má videa, která se synchronizují s připojenými sexuálními pomůckami. Vážně. Viz PornHub now has videos that synchronize with connected sex toys a pokud nevíte o jakých pomůckách může být řeč, tak mrkněte na Fleshlight a Kiiroo (samozřejmě mírně NSFW).

Kauza čínského autobusu, pod kterým projíždějí auta, končí skandálem a zatýkáním. Zatčených je přitom 32 a vše je označováno za „podvod od samého počátku“. Viz China’s Vision for a Straddling Bus Dissolves in Scandal and Arrests.

MARKETING A KOMUNIKACE

Sex neprodává, ukazuje čerstvá studie. Reklamu založenou na sexu si sice zapamatujete lépe, ale již méně si zapamatujete značku či produkt. Viz A new study shows sex doesn’t actually sell a pokud stále nestačí, tak sexualizované inzeráty nevedou k prodeji či většímu prodeji více, než ty bez sexu. Ženám se navíc nelíbí, mužům ano, ale efekt to nemá. V Česku je ke studiu vhodný web Sexistické prasátečko.

Umírá retargeting? Konec cookies by tomu napovídal, ale jak píše Is retargeting dying?, uživatelé se moc radovat nemohou. Cookies už dávno mají náhradu a všudypřítomné přihlášení do Googlu či Facebooku je také dokáže velmi spolehlivě nahradit. Nakonec i GDPR, které dorazí příští rok, se naučí všichni spolehlivě obcházet. Pardon, řešit. Jedna podstatná věc je ale na konci článku, říká, že se retargeting zásadně změní až ve chvíli, kdy sami prodejci pochopí, že jim zásadně škodí.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Evernote nasadili 3. července nová Pravidla ochrany soukromí. Oznamují to v Updates to Evernote’s Privacy Policy, kde ale nějak nepovažují za podstatné vůbec informovat o tom, co se změnilo a nic neříkající přehled změn vám nepomůže. Začněte studovat.

Weby uchovávají data z formulářů, aniž byste je odeslali. Poměrně dost zásadní bezpečnostní problém je popsaný v Before You Hit ‚Submit,‘ This Company Has Already Logged Your Personal Data a funguje to tak, že jakmile vyplníte nějaký formulář, JavaScript se postará o odeslání údajů ještě předtím, než vy sami kliknete na Odeslat. Je to dost podobné tomu, jak Facebook odesílá vše, co píšete do komentářů a příspěvků, na vlastní servery, aniž byste ještě komentář či příspěvek vytvořili a vložili. V tomto případě jde ale o „službu“ společnosti NaviStone. Je ale dost jisté, že tohle nebude jediný příklad.

WP Statistics plugin pro WordPress má díru přes SQL Injection. Což je dost vážně a zásadní důvod proč aktualizovat. Viz SQL Injection Vulnerability in WP Statistics a jako vždy je čas připomenout, že čím méně pluginů si do Wordpressu přidáte, tím lépe uděláte. Většina těch, co používají WordPress, si dokáže web zaplavit zcela zbytečnými věcmi.

Extrémní užívání internetu dětmi má spojení s duševními poruchami. Sice není jasné, zda první způsobuje druhé či opačně, ale je tu zjistitelná souvislost. Viz Extreme internet use linked to mental illness in teens. Zajímavé je i to, že ve Velké Británii je nejvyšší míra extrémního užívání internetu dětmi (37,8 % patnáctiletých, například). Extrémní znamená, že jsou online více než šest hodin mimoškolního času. Samotná studie viz Social media and children's mental health: a review of the evidence (PDF).

Autoři Petya/NotPetya chtějí 250 000 dolarů výměnou za dešifrovací klíč a zhruba 10 000 dolarů od obětí útoků už odsunuli pryč. Odstranit Petya z napadených počítačů ale nebude snadné, instalace Windows je nenávratně poškozena a bude se tedy nutné dostat k zašifrovaným souborům. Není pochopitelně jisté, že tahle nová hra je opravdu řízena autory viru. Je velmi pravděpodobné, že jde pouze o další vrtění psem. Viz Hackers Connected to NotPetya Ransomware Surface Online, Empty Bitcoin Wallet.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Pokud budete na Facebook příliš přispívat, tak vás Facebook bude brát jako zdroj fake news. Pokud vám to připadá poněkud absurdní, tak máte pravdu. Ale to je prostě Facebook. Boj proti fake news je nyní priorita číslo jedna. A proto pokud budete sdílet příliš, tak vás Facebook postihne omezením dosahu vašich příspěvků. Otázka je, jestli ještě je co omezovat a co znamená „příliš“. Podle Recode jde prý o počet nad 50 příspěvků denně. Aktuálně se toto týká osobních profilů, ale on si Facebook určitě brzy došlápne i na stránky. A ještě něco zábavného, Facebooku je jedno co příspěvky obsahují, prostě jsou si jisti, že jak je toho víc jak padesát, tak jste fake news spammer.

Instagram se vydal do boje proti „falešným influencerům“. Byť tedy správnější by bylo psát, že se tam vydal Facebook, protože starý Instagram je už definitivně v propadlišti dějin. Každopádně i tady jde o boj proti fake komentářům, srdíčkům a vůbec dalším nepříjemnostem, které generují umělý engagament. Součástí je i likvidace aplikací jako Instagress, InstaPlus a PeerBoost. A také omezování vyhledatelnosti účtů, které Instagram shledá jako nevhodné ukazovat, tzv. shadowban. Viz Instagram is cracking down on fake influencers.

Celebrity prý opouštějí Twitter, píše Mashable ve Why celebrities leave Twitter a důvodem je prý to, že na Twitteru lidé píší nepěkné věci. Což, nutno dodat, píší i na Facebooku, Instagramu a prostě všude. Celé to má naví jednoduché řešení: stačí ty věcí nečíst, což je ještě jednodušší, pokud jste celebrita,než když žádná nejste. Na druhou stranu, za tohle si dost může Twitter sám, protože dlouhé roky ignoruje rasistické a sexistické útoky. Nutno dodat, že pokud @edsheeran přestane tweetovat, tak se asi nic nestane. Jeho účet je zrovna jeden z těch, co spíš nechápou Twitter, ale tenhle dojem je asi daný tím, že se Sheeran nejspíš přemístil na Instagram a Twitter jen zaplavuje odkazy na něj. Což, jak víme, nefunguje.

Instagram je zaplavený falešnými fotkami cestovatelů se stany ve zcela fantastických místech. Bloggeři cestovatelé se přemístili na Instagram a moc necestují, s pomocí Photoshopu prostě upravují fotografie exotických destinací. Viz @youdidnotsleepthere.

Instagram odhlásil uživatele a jejich účet se tváří jako smazaný. Po klasickém mlčení a hraní mrtvého brouka se The Verge podařilo z Instagramu dostat vyjádření, že „jsou si vědomi chyby, která odhlašuje některé uživatele“ a že „pracují na nápravě, jak rychle to jenom jde“. Některým uživatelům navíc ukazuje hlášku o zablokování účtu pro porušování pravidel. Celé to vypadá, jako když se Instagramu něco hodně nepovedlo v honu na fake účty. Viz Instagram bug makes user accounts appear to be deleted.

MOBILNÍ APLIKACE

Android Excellence ukazuje ty nejlépe zpracované aplikace pro Android. Z hlediska uživatelské použitelnosti, designu, výkonnosti, lokalizace a optimalizace. Viz Recognizing Android Excellence on Google Play kde najdete i aktuální žebříček.

Proč přechází z Apple Music na Spotify, řeší Marc Lagace ve Why I'm switching from Apple Music to Spotify a nějak se mu nelze divit, Apple je prostě v této pohnuté době vším, jenom ne tím, čím byl za Steva Jobse. Osobně dodám, že Spotify má jednu zásadní podstatnou výhodu, kterou Marc nezmiňuje. Dá se používat zadarmo.

Vaše kognitivní schopnosti jsou omezeny už jenom tím, že máte nedaleko váš mobil. Jinými slovy, pokud chcete něco řešit či dokázat, tak lidem prostě seberte mobilní telefony. Ukazuje to studie The mere presence of your smartphone reduces brain power, study shows, která navíc upozorňuje že je jedno, jestli je telefon zapnutý či vypnutý.

Ztorg je opět v Google Play v řadě nesmyslných aplikací. Magic Browser či Noise Detector obsahovaly Ztorg, trojského koně, schopného získat root přístup k telefonu. Ale také klasicky posílat premiové SMS. Viz Ztorg: from rooting to SMS.

Google na Filipínách testuje Triangle, aplikaci omezující přístup na mobilní internet. U každé z aplikací v mobilu vám umožní nastavit, zda mají mít přístup k mobilnímu internetu, případně jak dlouho (nebo vůbec). Užitečné to může být v rozvojových zemích, kde operátoři mají zábavné představy o mobilním internetu a FUP. Byť tedy, pardon, ono by se to dost hodilo i v Česku. Viz Google’s new experiment, Triangle, lets you block individual apps from using mobile data.

STARTUPY A EKONOMIKA

Chyba v datech prý stála za cenou 123,47 USD za akcie na Nasdaq u Applu, Amazonu či Microsoftu. Viz Trading Glitch Briefly Sets Apple, Amazon and Microsoft Stock Prices at $123.47 a obchodování se to prý nedotklo, jen někdo „omylem“ vypustil testovací data.

Jaké je složení nákladů pro cloudové úložiště? Backblaze se na tuhle věc dívá v The Cost of Cloud Storage a musím dodat, že je to pohled docela zajímavý.

Photobucket změnil podmínky a z uživatelů udělal tak trochu rukojmí. Zavedl poplatek za fotografie zobrazované na jiných webech a ze dne na den je nahradil požadavkem na „odemčení“. Za to chce 400 dolarů měsíčně. Běžný plán je přitom 6 USD měsíčně. Aby toho nebylo málo, uživatelům zablokoval možnost stáhnout jejich vlastní fotografie. Viz Photobucket phail, or How to ruin a hosting site a Amazon and eBay images broken by Photobucket's ‚ransom demand‘. Mimochodem, celá tahle věc, kdy si lidé neznámo proč dávají obrázky a fotky na nějakou službu, aby je poté umisťovali do blogu či do e-shopu, je hodně zvláštní nápad. Ale ne tak zvláštní, jako to, co Photobucket uživatelům provedl.

Microsoft propustí tisíce lidí v rámci zásadní reorganizace globálních prodejů hlavně v oblasti velkých firem a malých a středních firem. Viz Microsoft is laying off ‘thousands’ of staff in a major global sales reorganization.

SoundCloud je v problémech a propustí 40 % zaměstnanců, aby přežil. Jde o 173 propuštěných a součástí změn je i rušení kanceláří (zůstane pouze v Berlíně a New Yorku). Viz SoundCloud will lay off 40 percent of its staff to stay afloat a též viz A note from Alex Ljung.

Apple už není nejziskovější technologická firma na světě. Na první příčku se dostal Samsung (kvartální provozní zisk 12,1 miliardy dolarů, 72% meziroční růst). Viz The World’s Most Profitable Tech Company? Not Apple a nutno dodat, že 60 % provozního zisku Samsungu jde z polovodičů a pomoci měl i Galaxy S8.

INFOGRAFIKY

Zakladatele internetu můžete poznat v infografice FOUNDERS OF THE INTERNET. Najdete tam Billa Gatese, ale také Alana Turinga. Nechybí Larry Page, Sergey Brin, Steve Jobs, Bob Kahn, Vint Cerf, Jeff Bezos, Jimmy Waled, Chad Hurley, Pierre Omidyar, Jerry Yang, Bill Gross ani Tim Berners-Lee. A schválně, než začnete infografiku zkoumat, víte co všichni jmenovaní udělali? A kam patří?

Facebook Master plan aneb co na nás chystá Facebook v příštích deseti letech.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.