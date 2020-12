Média v roce 2020: konec DVB-T, start české CNN, dluhy Šlágru a nástup PPF na Novu

Leden

V novém roce nás uvítala Alena Zárybnická s předpovědí rozvoje DVB-T2. Přípitek vidělo 1,6 milionu lidí. Na Nově se Tomáš Matonoha snažil přesvědčit diváky, ať zahodí klasické antény a pořídí si satelit. Zároveň se ale dohodla na šíření svého signálu v DVB-T2 Multiplexu 24. Skončilo DVB-T vysílání na vysílačích Žižkov a Cukrák. Česká televize také ukončila DVB-T na Černé hoře, na což si začali stěžovat diváci ve Vrchlabí. Firma RTI zvýšila pokrytí své digitální rozhlasové sítě díky třem novým vysílačům. Další provozovatel rozhlasových digitálních sítí, Teleko, přejmenoval multiplexy na DAB1 a DAB2. Český rozhlas rozdělil digitální síť na dva bloky pro Čechy a Moravu.

Česká televize musela na základě pravomocného rozhodnutí soudu odstranit z iVysílání dvě reportáže o CS Fondech a Pavlu Tykačovi. Jaromír Soukup se ve zlém rozešel s Pražským hradem a televize Barrandov tedy přestala vysílat pravidelný pořad Týden s prezidentem. 14. ledna 2020 nastal historický okamžik, kdy televize Prima poprvé po 15 letech položila na lopatky dosud neotřesitelnou úterní programovou jistotu konkurenční Novy, Ordinaci v růžové zahradě. Seriál Slunečná se zařadil mezi fenomény roku.

Michaela Jílková, Jaromír Soukup a Luboš Xaver Veselý dostali anticenu za moderování.

Poslankyně ANO Barbora Kořanová začala usilovat o odvolání člena Rady ČT Zdeňka Šarapatky za jeho tweet, v němž ke společné fotografii zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery a prezidenta Miloše Zemana připsal, že je smrt popleta, když dobří odcházejí. CNN Prima News pustila do digitálních sítí upoutávku, že už brzy začne vysílat (a toto „brzy“ se nakonec protáhlo až do května). Zároveň se pochlubila, že moderátorem jejího ranního bloku bude Libor Bouček. Eurosport získal práva na přenosy Wimbledonu v České a Slovenské republice až do roku 2023. A moc se těšil, jak se v létě stane domovskou stanicí olympijských her v Tokiu. Podlicenci na vysílání olympiády získala až do roku 2024 Česká televize, která se chystala do Tokia poslat početný štáb. Koronavirus se tomu hlasitě zasmál. A neméně se pobavil u plánu televizí NBC a Sky na společný zpravodajský kanál, který měl odstartovat už v létě…

Únor

Evropská komise schválila kompenzace pro provozovatele vysílačů kvůli přechodu na DVB-T2, dovolila ovšem proplatit jen nezbytné technické náklady. „Nejprotřelejší kreativci“ připravili reklamní kampaň pro českou CNN se sloganem Buďte u toho, poprvé jsme rovněž slyšeli znělky budoucí stanice. Český rozhlas se připravoval na start digitální stanice Radiožurnál Sport. Digitálně začalo vysílat i rádio Classic Praha.

Česká televize získala práva na biatlon až do roku 2026, s opcí do roku 2030. Eurosport naopak získal exkluzivitu na Tour de France do roku 2025. Jaromír Soukup poprvé vyhrál soud s vysílací radou kvůli pokutě za své pořady. Televize Prima představila klíčové taháky jarního schématu: seriál Einstein a estrádu Zlatá maska. Seriál doteď diváci neviděli a Zlatá maska se kvůli koronaviru přesunula na podzim, načež u diváků propadla. Rada České televize ještě ve starém složení napotřetí schválila rozpočet veřejnoprávní televize na letošní rok. Piráti kvůli prodeji Novy Petru Kellnerovi napsali americkým politikům. Báli se, že televize začne prosazovat čínské zájmy PPF. Valná hromada CME takové obavy neměla a obchod s PPF bez problémů schválila.

V Poslanecké sněmovně se představili zájemci o volná místa v Radě České televize a v Radě Českého rozhlasu. Byly to vyčerpávající tři dny, do finále pak postoupili Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská, Pavel Matocha, Pavel Kysilka, Roman Bradáč nebo Jiří Šlégr. Poslanci také schválili, aby na hospodaření České televize a Českého rozhlasu mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad, ovšem potřebná legislativa dosud nebyla kvůli dění v následujících měsících dotáhnuta do konce.

Firma Ambit Media získala licenci na vysílání kabelového programu Terapie, ten ovšem dosud nezačal vysílat. Ve Vrchlabí se jako nejlepší řešení problémů s DVB-T2 ukázala výstavba nového dokrývače.

Březen

Na český trh vstoupila Vodafone TV. Skylink zvýšil servisní poplatek na 119 Kč měsíčně. Televize Seznam představila změny v programu, protože její sledovanost byla jen 0,35 %. Změny zabraly, na konci roku už měla 0,5 %. Poslanec ANO Stanislav Berkovec v dnes už slavném e-mailu doporučil kolegům, koho podpořit do Rady ČT, aby to vyhovovalo zájmům hnutí Andreje Babiše. Když dokument vyšel veřejně najevo, nabídl rezignaci na pozici předsedy mediálního výboru, nakonec si ale funkci díky podpoře stranických kolegů udržel. Skončila také kuriózní úplatková kauza v Českém rozhlase, kde byli všichni aktéři osvobozeni.

Lyžování českých celebrit v italských horských střediscích, kde se ve velkém šířil koronavirus, začalo mít dopady na televizní výrobu. Nova musela přechodně zastavit natáčení Ulice, na Primě si dal vynucenou pauzu ve Velkých zprávách Roman Šebrle. Potom už to šlo ráz na ráz, protože začal růst počet infikovaných a vláda vyhlásila nouzová opatření omezující kontakty. Zastaveno bylo natáčení pořadů s diváky, potom veškerá výroba, nemohlo se ani dabovat a moderátoři na všech stanicích začali nosit roušky a štíty. Česká televize od 16. března 2020 spustila vzdělávací pásmo UčíTelka, 23. března začal vysílat program ČT3 pro seniory, sledovanost ČT24 lámala rekordy. S mimořádnými projevy vystoupili prezident i předseda vlády. Nova a Prima zařadily speciální publicistické pořady, díky čemuž se na obrazovkách poprvé objevilo studio budoucí CNN. O2 TV ulehčovala zákazníkům karanténu bezplatným zpřístupněním PornHubu, ovšem zákazníci znovu hlásili potíže s dostupností služby. Skylink zdarma zpřístupnil 32 stanic, freeSAT dokonce 51, další operátoři odemkli například dětské programy.

Vláda rozhodla o odložení vypínání DVB-T s výjimkou Jihlavy. DAB+ síť Českých Radiokomunikací se rozšířila do Ostravy a Plzně. A jako by koronavirus nestačil, zablokoval systémy měření sledovanosti ransomware, kterého se podařilo zbavit až po několika dnech.

Duben

Skončila éra UPC na českém trhu, nahradily ji služby pod značkou Vodafone. Digi TV se přejmenovala na Telly. Koronavirovou krizi nepřežila stanice Rebel 2 Slušnej kanál. K UčíTelce přibyl vzdělávací portál ČT Edu a veřejnoprávní televize také natočila za bezpečnostních opatření koronavirový sitcom Láska v čase korony. Nova zkusila vysílat zábavný pořad z obýváků Adély Gondíkové, Ondřeje Sokola a Jakuba Koháka, ale žádný hit to nebyl. Prima se pokusila o zábavu ve spolupráci se Studiem DVA, ale mnohem lepším krokem se ukázalo přebírat internetovou talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Vedení ostravského studia ČT se ujal Miroslav Karas. CNN Prima News se pochlubila reklamním heslem Kde jste byli, když… a oznámila, že zahájí vysílání 3. května 2020.

Čínští akcionáři se stáhli z TV Barrandov a vydavatelství Empresa Media, stoprocentním majitelem obou firem se stal Jaromír Soukup. Číňané naopak zvýšili svůj podíl ve skupině Médea, a to na 57 procent.

Samsung řešil problém s DVB-T2 na svých televizorech. Televize Šlágr ukončila volné vysílání na satelitu a uzavřela dohodu se Skylinkem. Teleko v Brně odpojilo „zřejmě poslední vysílač L-bandu na světě“. Rádio Zet se přejmenovalo na Rádio Z.

Květen

Přestalo vysílat brněnské Rádio Petrov a nahradil ho program Rádia Blaník. Vláda zmírnila opatření pro moderátory a rozhodla, že v prázdném studiu už nemusí nosit roušky. ČT24 oslavila 2. května 2020 krásných 15 let vysílání, stejné výročí si připomněla také digitální stanice Českého rozhlasu D-dur. O den později začala vysílat CNN Prima News a konkurenční Nova jí tento start osladila zařazením mimořádného rozhovoru s premiérem. Start české CNN sledovalo v průměru 83 tisíc diváků, podíl na sledovanosti se v prvních dnech pohyboval kolem 0,6 %. Čísla se pak zhoršovala.

Vláda postupně uvolňovala další omezení, a tak se v polovině května znovu začaly natáčet seriály. Finále SuperStar ovšem proběhlo netypicky jen ve dvou živých přenosech bez publika. Novu však sledovanost potěšila tak moc, že rovnou ohlásila další řadu.

Hana Lipovská, Pavel Matocha a Luboš Xaver Veselý se stali členy Rady České televize. Ekonomka Lipovská vzápětí oznámila, že se bude radit s Janou Bobošíkovou.

Vláda schválila prodloužení přechodu na DVB-T2 o čtyři měsíce. ČTÚ stanovil, které regionální DVB-T sítě mohou pokračovat i po ukončení celoplošného DVB-T vysílání. Skylink přestal na konci měsíce šířit Eurosport a další programy skupiny Discovery.

Červen

V DVB-T2 Multiplexu 23 odstartovalo Ultra HD vysílání stanice NASA TV. S koncem první vlny koronavirové epidemie se začal do normálu vracet i televizní program. 19. června skončilo vzdělávací pásmo UčíTelka. Nova přerušila vysílání oblíbené kuchařské reality show MasterChef a její finále odvysílala až na podzim.

Online televize DVTV vybrala od svých fanoušků rekordních 9,7 milionu Kč. Polský vysílač Sněžné jámy rušil DVB-T2 vysílání Přechodové sítě 13 ve východních Čechách, muselo se tedy rychle přelaďovat. V DAB+ síti Českých Radiokomunikací se objevilo Radio Beat.

Hnutí ANO se nepodařilo prosadit jednání o odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady ČT. Poslancům oproti tomu přišla žádost o odvolání Luboše Xavera Veselého. Moderátorka Světlana Witowská se z rodinných důvodů rozhodla opustit hlavní zpravodajskou relaci Události a vrátila se do pořadu Interview ČT24. Průzkum pro Český rozhlas a Českou televizi zjistil, že přes 80 % Čechů považuje televizní a rozhlasové poplatky za přiměřené či nízké. Předsedou Rady ČT se stal René Kühn, místopředsednických pozic se ujali Pavel Matocha a Daniel Váňa, kteří doplnili stávajícího místopředsedu Jaroslava Dědiče. Televizní rada v obměněném složení seškrtala bonus generálního ředitele Petra Dvořáka o třetinu.

Červenec

České Radiokomunikace 8. července 2020 obnovily přechod na DVB-T2, první přeladěné vysílače byly Cheb – Zelená hora a Jáchymov–Klínovec. DVTV odměnila své příznivce spuštěním nového webu bez reklam a s možností předplatného. ČT se dohodla s O2 TV na vysílání pátečních zápasů nejvyšší české fotbalové ligy. Rada Českého rozhlasu odsouhlasila zvýšení mzdy generálního ředitele Reného Zavorala na 192 000 Kč měsíčně. Nový vysílač na Třebouňském vrchu zvýšil počet DAB+ vysílačů firmy RTI na celkových deset. V polovině měsíce přestala fungovat služba Zapni.TV, která sotva pokrývala náklady na provoz.

Srpen

Rádio Pigy opustilo DAB+ síť firmy Teleko. Nova zatroubila na ústup před Slunečnou a rozhodla se úterní prime time od podzimu věnovat soutěži MasterChef, zatímco ve čtvrtek zdvojnásobila počet dílů Ordinace. Nespokojenost s průběžnými výsledky CNN Prima News dovedla Primu k tomu, že postupně zrušila prime time talk show Markéty Fialové Silný hlas, vyřadila přebíraný pořad novinářky Christiane Amanpour, a dokonce oznámila, že zruší souběžné vysílání Hlavních zpráv, které ponechá jen na hlavní Primě. Poslední programové rozhodnutí ale později změnil nový šéfredaktor CNN Prima News Pavel Štrunc. Ve Švýcarsku mezitím tamní verze CNN úplně skončila.

České radiokomunikace a jejich dceřiná firma Czech Digital Group ve čtvrtek 27. srpna 2020 ukončily distribuci lidové hudební stanice Šlágr. Její signál kvůli dluhům vypnuly v DVB-T multiplexu 3 a také v DVB-T2 multiplexech 12/22 a 23. Už 29. srpna 2020 se ale stanice do pozemního vysílání vrátila, když jí pomocnou ruku podala společnost Digital Broadcasting.

Filmový producent Pavel Pásek přerušil přípravu tří nových televizních programů. Česká televize, Nova a Prima uložily k ledu projekt společné internetové videotéky. Zdeněk Duspiva obhájil pozici ředitele ČRo České Budějovice a Vysočina. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dostal maximální pololetní odměnu. Poklidné prázdninové dny zpestřila letní aféra se sběrnými dvory, které odmítaly přijímat k recyklaci televizory Samsung. Vodafone TV se dohodla s Netflixem a umožňuje platit obě služby na jedné faktuře.

Září

Česká CNN pokračovala v personálních změnách, mimo jiné zrušila původně zvažovaný nástup moderátora Michaela Rozsypala a oznámila návrat Romana Šebrleho a Evy Perkausové do Hlavních zpráv. Na obrazovky se přechodně vrátila UčíTelka, vysílání skončilo 29. září. Televize Seznam se představila v nové grafice. Šest z deseti DAB+ vysílačů RTI se potýkalo s technickými problémy, výpadek zažila také služba SledováníTV. Pokrytí DAB+ sítě Českého rozhlasu vzrostlo po spuštění deseti nových vysílačů na 95 % obyvatel. Hudební televizní stanice Óčko Expres a Óčko Black začaly vysílat v Regionální DVB-T síti 12.

Začala se rozvíjet druhá vlna koronaviru a médiím opět zkomplikovala život. Kvůli infikované hlavní hygieničce, u které se prokázal COVID-19, musela do karantény řada novinářů, kteří s ní dělali rozhovory nebo byli na její tiskové konferenci. Týkalo se to třeba moderátora Václava Moravce.

Novými členy Rady Českého rozhlasu se stali Ondřej Matouš a Josef Nerušil. Do Událostí, komentářů na ČT24 nastoupily Jana Peroutková a Linda Bartošová. 30. září definitivně skončila éra DVB-T vysílání České televize, za celou dobu přechodu na DVB-T2 dostala od diváků 23 tisíc dotazů. Počet klientů O2 TV na konci třetího čtvrtletí překonal půl milionu, u konkurenční T-Mobile TV to bylo 184 tisíc.

Říjen

Skylink zprovoznil v Praze a okolí placenou DVB-T2 nabídku pod názvem Anténa+. Předsedou Rady Českého rozhlasu se stal Miroslav Dittrich. Rozhlasová rada konstatovala, že moderátor Luboš Xaver Veselý neporušil žádná pravidla, když se nechal v létě vyfotit s předsedou Dělnické strany Tomášem Vandasem. Hudební stanice Óčko zpestřila svůj program nahou seznamkou, což se ukázalo jako dobrý tah z pohledu sledovanosti. Česká CNN se pochlubila, že její moderátorský tým rozšíří biatlonistka Gabriela Koukalová.

Evropská komise souhlasila, aby skupina PPF bez dalších podmínek převzala CME. To se stalo ke 13. říjnu 2020. Jediné dvě ohlášené personální změny se týkají vedení CME jako celku, kde se nejvyšší pozice ujal Didier Stoessel, a mediálních aktivit v Bulharsku, na něž dohlíží Luboš Jetmar. Vedení TV Nova zůstalo stejné.

T-Mobile se omluvil za problémy se set-top boxy a nabídl zákazníkům Videotéku na tři měsíce zdarma. Vodafone TV začala nabízet obsah v Ultra HD. Služba SledováníTV se rozšířila na další platformy. Generální ředitel ČT Petr Dvořák byl zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie. Česká televize rozhodla, že ČT3 bude vysílat až do jara příštího roku.

Přísná krizová opatření vlády znovu přivedla diváky ke zpravodajským stanicím. ČT24 vykázala podíl na sledovanosti 12 %, česká CNN dosáhla dosud svého nejlepšího výsledku 0,96 %. Krátkodobý ministr zdravotnictví Roman Prymula přednesl projev o tom, jak je důležité dodržovat všechna opatření. Na čtyřech stanicích ho viděly skoro tři miliony lidí. A dost lidí vidělo také Televizní noviny, v nichž se moderátor Petr Suchoň důrazně pustil do prezidenta lékařské komory, za což si od TV Nova vysloužil trest v podobě dočasného stažení z obrazovky.

Vypnutím DVB-T vysílání Multiplexu 3 na vysílači Valašské Klobouky – Ploštiny skončil přechod na DVB-T2 i u komerčních stanic. Prima zvýšila rozlišení svých stanic v DVB-T2 na 1440×1080p.

Listopad

Americké volby posunuly sledovanost české CNN k jejímu novému rekordu: 1,15 % v cílové skupině 15–69 let (4. listopadu 2020). Vysílání ČT3 se na konci měsíce rozšířilo o ranní blok. Skylink zařadil několik nových programů. Televize Nova oznámila, že po 15 letech ukončí Ordinaci v růžové zahradě.

Vláda odmítla komunistický návrh na volitelné placení televizních poplatků. Novou členkou vysílací rady se stala Hana Dohnálková. V DVB-T2 Multiplexu 23 začal vysílat program Naživo, společný projekt Cirku La Putyka, Jatek78 a firmy Heaven's Gate režiséra Viktora Tauše. V Multiplexu 22 přibyla Retro Music TV. Český seriál #martyisdead z produkce internetové televize Mall.TV získal jako první tuzemský seriál v historii televizní cenu Emmy.

Rada České televize odvolala svou dozorčí komisi, což navzdory nouzovému stavu vyvolalo demonstraci na Kavčích horách, kritiku poslanců a protesty novinářských organizací. Kvůli způsobu, jakým odvolání proběhlo, rezignovali na své funkce předseda Rady ČT René Kühn a místopředseda Jaroslav Dědič. Ještě v listopadu ale přesto Rada ČT zvolila novou dozorčí komisi.

Czech Digital Group podala insolvenční návrh na televizi Šlágr, podle provozovatele vysílačů mu dluží desítky milionů korun za šíření signálu. TV Šlágr ovšem tyto dluhy neuznává.

Ostravské Rádio Helax skončilo s vysíláním na FM a je k dispozici už jen přes internet. Na vysílačích ho nahradil program Rádia Blaník, který vystřídal také Rádio Rubi. V Multiplexu 24 začaly vysílat stanice Rádio Dálnice, Radio Čas a Radio Čas Rock.

Prosinec

Skončilo vysílání stanice Barrandov News. Skylink zařadil program Canal+ Domo HD v češtině. Prima Comedy Central oznámila, že se po novém roce přejmenuje na Paramount Network. CNN Prima News asi začne natáčet regionální zprávy ve spolupráci s MF Dnes. Netflix poprvé zveřejnil statistiku nejsledovanějších pořadů v České republice: u diváků vedou seriály jako je Ratchedová, Lucifer nebo Papírový dům.

Manželka prezidentova kancléře začala moderovat svůj pořad na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Radní České televize Hana Lipovská se obrátila na evropské instituce, aby zasáhly proti českým politikům, kteří pochybují o legálnosti postupů Rady ČT. Podle poslaneckého mediálního výboru by o Radě České televize měla jednat celá sněmovna. Novým předsedou Rady ČT se stal Pavel Matocha, do místopředsednických funkcí byli zvoleni Jiří Šlégr a Pavel Kysilka. Radní také schválili rozpočet České televize na rok 2021.

Do čela rozhlasové sekce EBU byla poprvé v historii zvolena Češka, Edita Kudláčová. Moderátorka Událostí Daniela Písařovicová oznámila svůj odchod z České televize. Vrchní soud zrušil rozsudek, podle kterého by se měl Jaromír Soukup omluvit České televizi, a tento spor tedy pokračuje dalším kolem. Veřejnoprávní televize vypsala tendr na hloubkový audit svých nákladů.

Televize Šlágr přišla s tím, že kvůli srpnovému vypnutí vysílání bude vymáhat škodu na Czech Digital Group. Operátor to označil za úplně absurdní požadavek. Soud udělil Šlágru mimořádnou ochranu před věřiteli kvůli koronaviru.

Českou republiku zahalilo inverzní počasí, takže si diváci ve velkém začali stěžovat na špatnou kvalitu signálu DVB-T2. Telly se dohodla se skupinou Discovery a nadále bude svým zákazníkům nabízet Eurosport i další stanice. Osobní vozy prodávané od prosince 2020 musí být vybaveny autorádiem s podporou DAB+.

Na Vánoce se všechno zklidnilo a národ začal ve velkém sledovat pohádky na ČT1. Ta se tak stala lídrem sledovanosti. S koncem roku 2020 přestane v Multiplexu 23 vysílat NASA TV.

Děkujeme vám za pozornost v letošním roce a přejeme hodně pohody a pevné zdraví v tom příštím!