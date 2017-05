 »  Michael Dell: Jsem černá ovce rodiny, měl jsem být doktorem

Michael Dell zhruba před dvěma lety rozjel obří transformaci své společnosti, když Dell oznámil koupi EMC za 67 miliard dolarů. Tento krok následoval dřívější stažení Dellu z burzy. Jeden z nejbohatších mužů planety i ve svém věku hodně zariskoval a jak říká, riskování se mu vyplácí. Na setkání na konferenci v Las Vegas mluví i o tom, že digitální transformace dopadne na všechny a že riskování bude nutné.

Kdybyste nedělal do technologií, co byste místo toho dělal?

Měl jsem se stát doktorem. To je to, co mi naši říkali, abych dělal. Můj táta je doktor, bratr je doktor, bratranec je doktor, dokonce i můj tchán je doktor. V podstatě jsem černá ovce rodiny. Naštěstí je teď v medicíně velice zajímavá doba, a to díky technologiím. Pracuje se s genetickými informacemi, genomy, sekvencemi. Technologie stojí za tím, jak postupuje vývoj ve výzkumech a reálných výstupech z nich. Takže nejsem doktor, ale děláme hodně „cool“ věcí, abychom doktorům a vědcům pomohli.

Takže i proto teď hodně mluvíte o digitální transformaci s dopadem na vše?

Je zajímavé vidět, jak se digitální transformace projevuje v nečekaných oblastech – firmách vyrábějících nápoje, farmacii, samozřejmě automobilkách, leteckém průmyslu, finančnictví, retailu a tak dále. Všichni se to snaží řešit. A to je jenom začátek. Počet přístrojů, které u sebe nosíme a které se postupně připojují, se mnohonásobně zvýší. To se projeví v mnoha dalších oblastech. ARM například licencuje už ke sto milionům jader. Náklady na to udělat z nějaké věci věc „inteligentní“ se blíží k nule. To znamená, že takových zařízení bude stále více. A z nich bude proudit obrovské množství dat a na ně se bude aplikovat umělá inteligence, deep learning a další postupy. Pak to všechno vylepšíte dalšími novými možnostmi hardwaru a celý proces zopakujete. Jestliže posledních třicet let v IT bylo zábavných, vzrušujících a kompletně se změnil svět, v dalších třiceti letech to bude mnohem, mnohem větší.

A jaké dopady to bude mít?

Největší výzvou pro firmy a organizace je to, že budou muset přizpůsobit svůj byznys kontextu všech nových technologií. Každá firma musí jít krok za krokem a v každé oblasti bude postup trochu jiný. Každopádně nevidím žádnou součást světa, která by měla být z technologické transformace vyjmuta.



Autor: Jan Sedlák Michael Dell

Věřím, že neexistuje nic jako „technologie versus lidé“, ale existuje „technologie a lidé“. Vždy to tak bylo, už – dejme tomu – od vynálezu kola. Technologie vytváří nová pracovní místa a zcela nové oblasti průmyslu a samozřejmě zároveň některé zase ničí. Všechny technologie jsou v různých formách takové. Mám optimistický pohled na svět, kde technologie vylepšují lidské schopnosti a kapacity. Technologické změny přináší i výzvy, například jak rychle měnit dovednosti lidí, jak získávat prostředky a vědomosti a jak se adaptovat. Ale v rámci technologií nevidím žádné katastrofické sci-fi scénáře, vidím hezké věci, ke kterým technologie pomohou.

Technologie už ve skutečnosti nejsou nějakou funkcí IT. Je jedno, jestli jste velká či malá firma, vláda, kdokoliv. Bez technologií už nic nelze dělat skutečně dobře. Všichni budou muset vyřešit, jak technologické nástroje využít. Pokud nepřemýšlíte, jak pomocí technologií vylepšovat všechny součásti byznysu, děláte to špatně. Největší radou, kterou pro ostatní mám, je riskovat. Risk jde ruku v ruce dohromady s inovacemi a růstem. Mnoho lidí se bojí selhání, nepodstupují risk a nevyužívají svůj potenciál. Mně riskování velice dobře funguje a budu v tom pokračovat.

Digitální transformace není IT projekt, je to projekt výkonného ředitele, celé firmy. Je to přesně v epicentru vývoje společnosti.



Autor: Jan Sedlák Michael Dell

Dell se už delší dobu více orientuje na věci kolem datacenter, dat, Internetu věcí a tak dále. Na přednášce jste se nicméně zmínil, že počítače jsou stále jádrem Dellu. Co to přesně znamená?

To, co Dell dělá, jde mnohem dál za PC. Co jsem chtěl říci, že PC je stále důležité pro nás a zákazníky. Průměrná prodejní cena za naše počítače jde postupně nahoru, ne dolů. Tržby z tohoto byznysu jdou nahoru, ne dolů. A náš tržní podíl jde rovněž nahoru. Už 17 kvartálů za sebou na trhu rosteme. Teď jsme uprostřed osmnáctého kvartálu a opět porosteme. Když přemýšlíte o Internetu věci, jakýmisi rodiči Internetu věcí jsou počítače. O distribuovaném computingu jsme se hodně naučili díky tomu, kolik práce jsme udělali v oblasti počítačů. Navíc si firmy začaly uvědomovat, že nedává smysl kupovat zaměstnancům levné stroje. Potřebují získat lidi a chtějí je mít produktivní. To je jeden z důvodů, proč průměrná prodejní cena roste. Na počítačovém trhu probíhá konsolidace a my nadále budeme získávat větší podíl. Tento trh má velikosti 170 miliard dolarů a my máme velice dobrou pozici. Jsme největší v tržbách a zisku. Nejsme největší v počtu prodaných kusů, ale stroje, které prodáme, mají větší hodnotu než stroje konkurentů.

Zapojíte se také do vlny virtuální a rozšířené reality?

Díky videu a vizualizaci můžete informace přijímat mnohem rychleji než jakoukoliv jinou cestou. Nemůžete cítit, slyšet, dotýkat se tak rychle jako vidět. VR a AR, které máme dnes, jsou svým způsobem něco jako hračka. Není zde příliš vysoké rozlišení a tak dále. Ale jakmile se dostaneme k vysokým rozlišením, 360stupňovému obsahu, výborným počtům snímků za vteřinu a podobně, pak zde v podstatě mámou takovou teleportaci (smích). Od toho jsme ale ještě poměrně dost daleko. Budou potřeba i data, chystáme se na 5G konektivitu, rozšiřujeme distribuovaný computing. Ve VR/AR vidíme obří potenciál, ne pouze v zábavě, ale také ve vzdělávání, byznysových aplikacích. Má žena a já jsme zapojeni do Dell Medical School v Texasu a tam se VR/AR používá pro trénování doktorů. Jsme na začátku, chce to čas, ale rychlost inovací je obrovská.

Vaše servery jsou tradičně osazovány čipy od Intelu. Postupně je ale možné vídat nové trendy jako jsou grafické karty v datacentrech, FPGA čipy a tak dále. Jak na to budete reagovat?

V oblasti procesorů a pamětí bude vidět mnoho velkých inovací. Paměti a storage jdou čím dál blíže k procesoru. Také je pravda, že se stále více objevují nové, specializované formy výpočetní architektury. Každý zná CPU a GPU, jsou zde ale nové třídy procesorů, které rychle akcelerují a využívají se v deep learningu a strojové inteligenci. Prostřednictvím našeho fondu Dell Technologies Capital do řady společností tohoto typu investujeme. Objevuje se čím dál více výpočetní paralelizace. Některé architektury ještě před pár lety skoro nic neznamenaly a dnes získávají na síle. Nemám pochyby o tom, že v této oblasti budou inovace rychle pokračovat. Naší prací bude všem těmto novinkách porozumět a zjistit, co s nimi zákazníci dělají a čeho se snaží dosáhnout. Díky tomu pak budeme moci přinášet vhodná řešení, která nabídnou průniky těchto nových technologií.

