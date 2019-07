 »  Michal Jakob, Martin Schaefer (ČVUT): O umělou inteligenci v dopravě se zajímají už i automobilky

Když se řekne umělá inteligence v dopravě, bavíme se jen o strojovém učení, nebo o nějaké širší kategorii?

Martin Schaefer (MS): Samozřejmě se vedou diskuze, zdali je například optimalizace nějaké techniky, algoritmické přístupy, aplikování matematických modelů součástí AI, ale za mne určitě ano.

Michal Jakob (MJ): Z mého pohledu je strojové učení i přes jeho současnou dominanci (někdy se dokonce uvádí AI/ML) jen jednou z kategorií AI. Když to vztáhneme konkrétněji k našemu tématu, umělá inteligence v dopravě rozhodně nepředstavuje pouze strojové učení. Patří sem například také techniky automatického plánování, tedy schopnost řadit za sebe nějaké úkony tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Jde o techniku AI, která se používá například v plánování kosmických misí nebo ve výrobě, ale dalším velkým use casem je právě doprava (automatické plánování cesty).

Jaké jsou tedy hlavní způsoby aplikace AI právě v dopravě?

MJ: Když to vezmu trochu od Adama, AI se obecně snaží tam, kde to dává smysl, lidskou inteligenci překonat a nahradit ji tou strojovou. V dopravě se lidská inteligence objevuje na celé řadě míst, takže je těch aplikací poměrně hodně. Lidé nejčastěji znají autonomní vozidla a autonomní řízení (snaha nahradit inteligenci řidiče), ale to je jen jeden z příkladů, a dokonce ani ne hlavní. Dalším způsobem využití je řízení samotné dopravy, tedy snaha vytvořit umělou inteligenci schopnou reagovat na to, jak se dynamicky vyvíjí situace ve městě, a zasahovat do tohoto systému (například inteligentní řízení semaforů), až po plánování dopravy do budoucna.

K tomu bych měl možná trochu filosofickou otázku, dají se vůbec efektivně řídit komplexní systémy?

MJ: Komplexní adaptivní systémy (mají velké množství vazeb mezi jednotlivými formami chování jejich aktérů) je obecně velmi těžké řídit a musíme přiznat, že se nám to zatím daří jen velmi omezeně – v obecné rovině spíše nedaří. Přestože existují nějaké meze toho, jak dalece jsme schopni odhadnout zamýšlený důsledek našeho zásahu do komplexního systému, tak má ale cenu se o to pokoušet. Čím lépe jsme totiž schopni tyto změny odhadnout, tím lépe se dokážeme přiblížit našemu cíli a nevadí, že výsledek nebude nikdy 100%, úplně stačí, když budeme pomocí AI schopni situaci vyhodnotit lépe, než by to zvládl člověk.

Kde přesně podle vás leží největší omezení takové snahy?

MS: Já bych k tomu dodal například to, že jedna z našich hlavních potíží spočívá v naší omezené schopnosti predikovat lidské chování. Když plánujeme nějaký řídící systém, tak jsme nuceni předpokládat, jak budou lidé reagovat na nějaké zvýšení či snížení ceny, poskytnutí nové autobusové linky, komerční dopravní služby atd. V počítačové vědě máme trochu tendenci modelovat člověka jako striktně racionálně se rozhodující bytost, ale poté často vidíme, že to tak jednoduše v praxi nefunguje.

MJ: Komplexní sytém se skládá z autonomních bytostí, které nejsme schopni ovládat, ale pouze ovlivňovat, a takové ovládání má své meze. V praxi si pomáháme datovou analytikou a velkými daty, které jsou nám schopné na základě minulých scénářů říci, jak by se měl takový systém chovat v budoucnu. Míra neurčitosti je zde ale stále velmi vysoká.