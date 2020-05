 »  Michal Menšík (DoDo): Čísla, na která jsme mířili pro letošní rok, jsme překročili v dubnu

Ono to z médií může působit jako něco, co přišlo jako rána z čistého nebe, ale realita byly mnohem prozaičtější. My jsme pro Tesco ve skutečnosti jezdili již mnohem dříve, jen jsme o tom nemluvili. Loni se nám ale podařilo kompletně jejich dosavadní logistiku přebrat a to už byla věc, kterou stálo za to se pochlubit. Celé to vznikalo velmi organicky. Když to vezmu popořadě, tak první jednání sahají až do roku 2017, na jeho konci se nám dokonce podařilo provést první pilot. Od roku 2018 jsme již pro ně začali jezdit na nějaké pravidelnější bázi.

Je to samozřejmě úplně nesrovnatelná situace, tím, že velké množství zaměstnanců gastro segmentu ztratilo práci a hledalo jiné uplatnění, tak na jednou byl na trhu dočasně naopak lidí přebytek a situace se úplně otočila. Nám se dařilo tyto lidi podchytit a nabírat. Když vezmu v potaz náš růst před covidem a po něm, tak jsme personálně vyrostli zhruba o 30 %. To znamená, že dnes můžeme hovořit již zhruba o tisícovce kurýrů.

Pokud to vezmu z perspektivy dynamiky růstu, tak letos rosteme ještě rychleji než v roce 2019. Neznamená to ale, že by nás koronvirová situace nijak nezasáhla. Museli jsme spoustu zažitých věcí a procesů přepracovat a v rychlém sledu jsme přibírali množství nových lidí. Hodně nám pomohl fakt, že jsme převážně digitální firma, například nábor dnes umíme kompletně udělat právě na dálku včetně následného zaškolení, čehož se masivně využívalo právě v době koronavirové situace.

Česká startupová kurýrní služba DoDo , která s vozovým parkem o 350 autech s pohonem na LPG rozváží zboží pro Mall.cz či Datart a o níž se opírá logistika hlavní trojice českých potravinových e-shopů (Košík, Rohlík a iTESCO), měla jen za březen nárůst rozvozů v segmentu potravin o padesát procent. Služba se také rozšířila do Polska a na Slovensko. Jak dále se firmy dotkla současná krize a co má DoDo v plánu stihnout ještě v letošním roce? Mluvili jsme s výkonným ředitelem firmy Michalem Menšíkem.

Myslím, že hlavní roli hrálo to, že jsme jim ukázali nějakou vizi, která dávala dlouhodobě smysl, a také, že viděli, že se tyhle věci dají dělat levněji, aniž by tím nutně utrpěla kvalita nebo spolehlivost. Nebudu ale zakrývat, že primární důvod rozhodnutí byla pro ně hlavně cena.

Těsně před vládními opatřeními vůči epidemii DoDo plánovalo oznámení nějakých novinek, pak ale přišly na řadu jiné věci. Co se přesně pro vás změnilo?

Tou nejviditelnější změnou, která pro nás nastala, bylo výrazné zrychlení naší naplánované plánované expanze, což je asi věc, na kterou primárně směřovala vaše otázka. Chtěli jsme v průběhu letošního léta vstoupit na maďarský trh, což jsme díky koronaviru nakonec urychlili a udělali již teď v květnu, a zrychlilo se nám také pokrývání nových měst na Slovensku.

Nemohu ale říci, že by se pro nás něco změnilo, respektive celá ta změna byl spíše jeden neuvěřitelný velký boost. Čísla, na která jsme mířili pro celý letošní rok, jsme překročili už v dubnu.

O jakých hodnotách se zde bavíme?

Pokud budeme hovořit o obratu, tak jsme nyní zhruba o 30 % výše, než jsme pro toto období čekali. Můj skromný odhad je, že obrat za celý loňský rok bychom mohli letos dosáhnout již na konci června, nejpozději ale určitě v létě. Pro letošní rok máme v plánu se dostat na obrat 500–550 milionů korun.

Zastavme se ještě u té expanze, je to už konečná, nebo zvažujte pokrýt ještě další země?

Určitě se po nich rozhlížíme, láká nás Rumunsko, Bulharsko, ale díváme se i na západ, v nějakém dlouhodobém plánu je především Rakousko a Německo. Ve všech případech máme z těchto oblastí reálnou poptávku. Nikdy se ostatně nepouštíme na trh, kde nemáme partnery, dá se i říci, že rosteme s nimi.

Abych to ale uvedl ještě více na pravou míru, v našem případě nejsou země až tak zásadním ukazatelem, pro nás jsou důležitá konkrétní města. Když někam expandujeme, tak řešíme konkrétní velká města. Samozřejmě, pokud tento trh kompletně obsáhnete, tak se pak postupně začínáte zabývat i tím zbytkem. Tak se to nyní děje v České republice nebo na Slovensku, kde nyní postupně otevíráme i menší města, jako je třeba Trenčín, Trnava a další. Jinak rozvážíme také v Polsku.

Během epidemie předpokládám rostla především Fresh divize, jak se ale dařilo zbytku firmy?

Je pravda, že DoDo Fresh dostalo asi největší boost, ale myslím, že celá e-commerce rostla v meziročním srovnání zcela mimořádně (byť se hovoří o propadu módy, ale ani tam to není úplně černobílé). Když se ještě zastavím u potravin a food segmentu, spousta věcí nebyla úplně intuitivní. Například v okamžiku, kdy všichni prakticky ze dne na den zrušili možnost kontaktních plateb, tak odpadla spousta zákazníků, kteří si objednávali hotové jídlo. Pro tento typ zákazníků totiž byla platba kartou předem problém, nebo byli třeba zvyklí platit stravenkami. V důsledku zde tak došlo k dočasnému poklesu, který se vrací zpátky až nyní. Abych ale odpověděl na otázku, e-commerce, kterou obsluhujeme, vyrostla během covidového období zhruba o deset procent a to se odrazilo i na nás. Otázka je, jak budou samozřejmě vypadat následující měsíce, uvidíme, jaká bude nezaměstnanost a další faktory, které nákupní chování ovlivňují.



Autor: Karel Wolf

Předpokládáte nějaké výraznější zpomalení?

Bylo by krásné, kdybychom v nastoleném tempu pokračovali i po zbytek roku, ale to se spíš asi nestane. I kdyby ostatní faktory hrály pro e-commerce, tak v létě nastává pravidelné sezónní zpomalení a zejména u potravinových e-shopů, jako je Košík nebo iTesco, lze předpokládat pokles.

Zajímavější otázka by ale byla, co by se stalo, pokud by dorazila i druhá covidová vlna a strefila se zrovna do vánoční špičky, jak některé epidemiologické předpovědi naznačují. Již současný vánoční peak je zcela šílený, i když se s ním česká e-commerce scéna naučila pracovat a logistika se každý rok škáluje, pokud byste ale v tomto období zavřel velká nákupní centra, která v tomto období obslouží velkou část retailových zákazníků, tak ten systém zahltíte a pak bych tu e-commerce logistiku raději nechtěl vidět.

Posilovali jste během prvního čtvrtletí nějak výrazněji vozový park?

Posilovali, ale možná by bylo dobré zde připomenout, že to, na co se DoDo zaměřuje, je primárně budování pokročilé technologické platformy, která logistiku řídí. Jednou z jejích částí je i trh, který umožňuje zapojit a využívat další volné kapacity, které se na trhu momentálně nalézají. Pro vykrytí peaku jsme tedy sáhli hlavně po výpůjčkách vozů a otestovali jsme například i využití uvolněných taxikářských kapacit.

Vedle toho již nějaký čas experimentujeme s modelem franchisingu, kdy si řidiče a vozový park obsluhuje partner a my mu dodáváme objednávky, vozy jsou v ideálním případě přes nás, ale starají se o ně přímo partneři.

Jak se díváte na snahy alternativních taxislužeb ukousnout si část vašeho primárního trhu?

Myslím si, že si nějakou niku na trhu časem najít mohou, ale upřímně příliš nevěřím, že mohou s úspěchem dlouhodobě vozit některé specializované segmenty, jako jsou právě potraviny (třeba už kvůli zachování teplotního řetězce).

Právě současná krize pěkně ukázala, že tento model úplně nefunguje, víme to z našich vlastních testů i na základě zkušeností některých firem, které sledujeme. Taxikář není člověk, který chce někomu doručovat tašky do pátého patra a udržovat po celou dobu proces, který u tohoto segmentu není úplně triviální. Myslím si, že taxikáři chtějí primárně vozit lidi, a ne doručovat balíky.

Jaké máte další plány s platformou DoDo One?

My jsme se až dosud hodně věnovali digitalizaci procesů a tomu, aby bylo prostřednictvím platformy možné měřit opravdu téměř cokoli, na co ukážete (včetně třeba poruchovosti vozů nebo kolik má který kurýr u sebe peněz). Protože jsou již ale všechny core funkce hotové, tak teď máme mnohem více času si hrát s prvky, jako jsou dynamické sloty nebo dynamické ceny. Díky tomu, že perfektně víme, kdy máme, nebo budeme mít volné časy, tak je můžeme dále nabízet. Nad nimi tak vzniká aukční systém, kde si je mohou zákazníci rezervovat. To nám pomáhá jednak oslovovat nové klienty, ale může to být také zajímavé pro ty stávající. Když například míří náš vůz do Mallu a je z pětiny nevytížený, tak je můžeme dopředu na tento fakt upozornit a nabídnout jim za vyplnění kapacity slevu, kterou naopak oni mohou následně přenést na svého zákazníka.

Zatím se stále nalézáme ve fázi testování, ale je to produkt, který bychom určitě chtěli spustit ještě letos.