 »  Michal Pěchouček (Avast): AI zlevnila výrobu malwaru, útočníci si tak mohou dovolit špičkové zbraně

Studiem umělé inteligence (AI) se Michal Pěchouček zabývá přes dvacet let. Profesor pražské ČVUT patří v tomto ohledu mezi přední vizionáře nejen v České republice. V září loňského roku se stal technickým ředitelem antivirové společnosti Avast, dál ale působí i v akademické sféře. Vede stále centrum umělé inteligence AI Center a stojí také za iniciativou Prg.ai.

Výkonný ředitel Avastu Ondřej Vlček už loni řekl, že Michal Pěchouček má pomoci firmě především rozšířit výzkum umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Pěchouček v rozhovoru pro Lupa.cz dodává, že si kvůli tomu přivedl do firmy i čtyři kolegy z ČVUT.

Videorozhovor si můžete pustit zde:

„Stavíme technologii umělé inteligence pro kybernetickou bezpečnost budoucnosti. Zabýváme se dvěmi fundamentálními otázkami při použití umělé inteligence pro cybersecurity. Jedna je vysvětlitelnost. Velmi výkonná umělá inteligence má tu vlastnost, že má nízkou míru transparentrosti a vy vlastně nevíte, proč se ta neuronová síť rozhodla zahnout doprava, nebo doleva,“ vysvětluje v rozhovoru.

„A my vidíme, že je to úzké hrdlo v použití umělé inteligence v cybersecurity. Proto vytváříme technologie, které tuto vysvětlitelnost poskytují,“ dodává.

Druhou silnou oblastí, kterou se jeho tým zabývá, je podle Pěchoučka posilování jádra antivirového programu proti útokům generovaným umělou inteligencí. „Teď ještě není úplně jednoduché najít malwarovou kampaň, která by byla od A do Z úplně celá automatická, postavená umělou inteligencí. To jsme ještě neviděli. Ale vlastně se jen připravujeme na válku AI proti AI,“ dodává Pěchouček.

V rozhovoru zároveň říká, že velká část útoků již nyní používá v určitých částech prvky umělé inteligence. Ta pomáhá především v lepším zacílení, útočníci ji využívají, aby pochopili lépe chování toho, na kterého chtějí útok vést.

„Když vás dobře znám a vím, na co klikáte, tak vám vygeneruji phishing-mail, na který vždycky kliknete,“ konstatuje Pěchouček.

Podcast si můžete pustit zde: