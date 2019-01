 »  Michel Van Bellinghen (BIPT): Chceme čtvrtého operátora, protože čtyři jsou lepší než tři

Obojí je důvodem. Zvýšení využívání dat a snížení cen spolu logicky souvisí. Když budou ceny vysoké, nikdo ty služby nebude využívat. Chceme se přiblížit ostatním zemím, na druhou stranu ale víme, že v tomto ohledu nikdy nebudeme jako například severské státy. Jsme menší a hustěji osídlená země s kvalitní fixní sítí. Přesto tu je prostor pro zlepšení. Na základě zkušeností z jiných evropských zemí vidíme, že ceny mobilních služeb s příchodem čtvrtého hráče klesají, a to už v počáteční fázi. Někdy i před vstupem nováčka na trh. Následkem toho se určitě pohneme nahoru i ve spotřebě, která v současnosti činí v průměru na uživatele 1 GB měsíčně.

Vystudoval právo na univerzitě v Lovani, kde následně působil jako výzkumník v centru trestního práva. V roce 1992 se stal poradcem ministerstva spravedlnosti. Do telekomunikačního regulátora BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) poprvé nastoupil v roce 1997, v letech 1999 až 2003 působil jako poradce ministra pro telekomunikace Rika Daemse. První funkční období v radě BIPT absolvoval mezi roky 2003 a 2009. Pak byl na úřadě šéfem právního oddělení, aby se do rady v roce 2013 vrátil. V lednu 2017 byl zvolen předsedou.

Před rokem a půl jsme měli veřejnou konzultaci nad podmínkami aukce a přihlásil se nám jeden subjekt, který projevil zájem o belgický trh. Popravdě, něco takového jsme nečekali. Myšlenku, jak nového hráče opravdu dostat na trh, jsme ale okamžitě začali rozvíjet. Samozřejmě to nešlo hladce. Současní operátoři jsou k diskusi a spolupráci hodně neochotní. O novém hráči nechtějí vůbec slyšet.

Michel Van Bellinghen v rozhovoru pro Lupu vysvětluje, proč regulátor o dalšího hráče usiluje, o kolik by se díky jeho vstupu mohly snížit ceny nebo co je pro případný vstup nového hráče důležité.

Český a belgický trh jsou si v řadě aspektů podobné – ať už jde o velikost, trojici zavedených operátorů, nebo ceny služeb, které se pohybují na chvostu evropských statistik. I v Belgii právě vrcholí přípravy aukce na kmitočty, která by teoreticky mohla čtvrtého hráče do země přilákat.

Na základě zkušeností z jiných evropských zemí víme, že ceny mobilních služeb s příchodem čtvrtého hráče klesají, říká šéf belgického telekomunikačního regulátora Belgian Institute for Postal services and Telecommunications (BIPT) .

Ve Francii to bylo od roku 2012, kdy přišel čtvrtý hráč, o 27 procent. Největší meziroční pokles nastal hned v prvním roce, pak se ceny stabilizovaly. V Nizozemí to bylo mezi lety 2012 a 2018 dokonce o 51 procent.

Myslíte si, že na trhu chybí konkurence?

Máme tři hráče. To je konkurenční prostředí. Když ale přidáme čtvrtého, bude konkurenční ještě víc.

Jak jste se tedy ocitli na chvostu evropských statistik?

Belgie začala s rozvojem mobilních dat velmi pozdě. Máme totiž velmi kvalitní fixní síť a všude Wi-Fi. Navíc bylo dlouho zákonem zakázané dotovat mobilní zařízení, takže obměna telefonů trvá déle.



Finální podmínky aukce ještě nemáte schválené. S čím se, kromě námitek operátorů, ještě potýkáte?

Musíme jednat s regiony a provinciemi. Ty jsou k našemu plánu trochu zdrženlivější, protože se obávají, že operátoři začnou kvůli nové konkurenci investovat jen v těch nejlukrativnějších oblastech, a nejsou si jisti, jak to ovlivní jejich lokální ekonomiku. Tato jednání vyvrcholí v příštích týdnech a měsících, ale věřím, že náš záměr posvětí. Jestli pak čtyřka opravdu přijde, je druhá věc.

Neobáváte se, že jste příliš malý trh?

Jestli je počet čtyř operátorů na trhu s 11 miliony lidí udržitelný, to v tuto chvíli nejsem schopen říct. Existuje mnoho protichůdných studií, které tvrdí, že čtvrtý hráč má, nebo nemá šanci přežít. Řekl bych, že hodně záleží na byznysplánu samotného operátora. Máme opravdu soutěži nakloněné prostředí a pro zatraktivnění našeho trhu uděláme maximum.

Co takové maximum zahrnuje? Co je podle vás pro vstup nového operátora nutné?

Jde o celý vstupní balíček, bez kterého můžete na čtvrtého operátora zapomenout. V něm je část spektra, národní roaming po dobu dokončení výstavby vlastní sítě, rozumně nastavená rozvojová kritéria, jako například dočasné vyjmutí z pokrytí železničních koridorů. Rezervované spektrum však nebude 800 MHz a 2,6 GHz, jako je tomu v jiných zemích. Naše současná nabídka je vůbec nejširší v historii. Máme celkem šest pěti- až patnáctimegahertzových bloků v pásmech 700, 900, 1,4, 1,8, 2,1 a 3,6. Myslíme si, že je to dost lákavé.

Zákazníci ale dnes chtějí nejen mobilní služby.

Jistě, i my vidíme trend balíčků. Zákazníci chtějí kompletní služby. Nečekáme, že by nový hráč stavěl i pevnou infrastrukturu. Díky existující regulaci bude mít nováček přístup i do pevné sítě, konkrétně na optiku a VDSL, aby mohl nabízet pevnou linku, televizi i pevné připojení k internetu.

Po aukci se počítá s rozvojem 5G. Není to na nováčka příliš velký nápor? Hledat zákazníky a ještě zkoušet nové technologie?

Naopak si myslím, že 5G, které umožňuje postavit zcela novou produktovou nabídku, novému hráči na trhu vytvoří obrovský prostor pro inovace, které přilákají koncové uživatele.

Neobáváte se souvisejících negativních jevů, jako je pokles příjmů operátorů a z toho plynoucí pokles investic?

Zde je situace stejná, jako když byla řeč o udržitelnosti čtvrtého operátora. Jsou studie, které říkají, že průměrný objem investic na operátora klesá se stoupajícím počtem hráčů na trhu, především na symetrických trzích. V krátkodobém horizontu sice stoupnou, v dlouhodobém ale klesají. Na druhou stranu jsou studie ukazující, že neexistuje přímé spojení mezi koncentrací trhu a nárůstem investic. A ani v případech, kdy počet hráčů klesá a dochází k růstu výše investic na operátora, neznamená to, že to bude v součtu za celý trh víc než před tím. Zastávám názor, že rozhodnutí v mobilním segmentu přichází v investičních cyklech spjatých s technologickým pokrokem. To komplikuje předpovědi vlivu počtu operátorů na investice. Třeba na zmiňovaném francouzském trhu od vstupu operátora Free objem investic vzrostl z 6,3 miliardy na 9,6 miliardy eur v roce 2017.

Mohou čtvrtého operátora suplovat virtuálové?

Vlastně jsme jednoho takového v Belgii měli, těžko se to ale bude opakovat. Měli jsme tři operátory, ale jen jednoho vertikálně integrovaného. Dva byli čistě mobilní. Kabelová společnost Liberty Group měla však prostřednictvím své značky Telenet velký kontrakt s Orangem a byla opravdu agresivní. Tento virtuální operátor měl velmi pozitivní vliv na mobilní trh, ale Telenet pak koupil operátora Base a tak to samozřejmě skončilo.