Microsoft asi předělá nabídku Start, Steam končí se staršími Windows, databází roku je PostgreSQL

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft chce prosadit nové tlačítko na klávesnice. Jeho hardwaroví partneři mají představit notebooky s čudlíkem pro spuštění Copilota. Bude také obsahovat jeho logo. Jde o podobný případ jako tlačítko s logem Windows. A také jde o další náznak toho, jak moc Microsoft chce tlačit a integrovat funkce AI, na což vsadil mnoho miliard dolarů skrze OpenAI.

Je také možné, že se ve Windows opět bude předělávat nabídka Start. Šéf Windows na síti X naznačil, že je nutné „make Start great again“. Start je kritizován společně s příchodem Windows 11, řadě uživatelů nové pojetí nesedlo.

USA udělaly další velmi významný krok k poškození čínského čipového průmyslu. Nizozemská společnost ASML se podvolila novým sankcím a do asijské země už nebude vyvážet ani stroje pro DUV litografii. Doposud se omezení týkala zejména modernější EUV litografie. Číňané ale i bez ní a jen za pomocí DUV dokázali vyrobit 7nm čipy a zřejmě se dostanou až na 5nm proces. USA mohou nizozemský export omezovat díky tomu, že ASML ve svých strojích pro výrobu čipů používá některé americké součástky. Čína po postupném zaváděním embarg začala skupovat mašiny všude možně a ve třetím kvartálu loňského roku u ASML dělala 46 procent všech prodejů. Vedení ASML dlouhodobě říká, že toto není dobrá strategie a že to pouze Čínu nutí osamostatnit se. Pokroky lze vidět výrazné, a to jak díky vlastnímu výzkumu, tak skrze masivní průmyslovou špionáž. I ASML hlásila krádeže technologií z čínské strany. Cílem USA je Čínu zpomalit jako hrozbu a rivala západu.





Čína letos zvýší svůj podíl na globální čipové produkci. Odhaduje to mezinárodní polovodičová organizace SEMI. Celková produkce má letos přidat 6,4 procenta na 30 milionů waferů měsíčně. Významně se na tom bude podílet poptávka po čipech na zpracování AI.

Čínští vědci zveřejnili zajímavou práci týkající se takzvaného Big Chipu. Na webu The Next Platform k tomu mají analýzu.

Britský operátor BT nestihl v termínu ze své sítě odstranit prvky od Huawei. V core části sítě se tak mělo stát do konce roku, čínský dodavatel ale u 2G a 3G je stále přítomen. Podle bývalého státního operátora jde ale o velice malou část a méně než jedno procento provozu. Británie je jedna z evropských zemí, která Huawei z důvodu bezpečnosti a závislosti omezuje. Britská ambasáda v Praze občas pořádá sezení, kde se na toto téma (a rozvoj 6G) debatuje. Na tahu je nyní Česko, NÚKIB před Vánoci na legislativní radu vlády i přes rozpory odeslal návrh nového zákona o kyberbezpečnosti obsahující mechanismus pro posuzování rizikových dodavatelů.

Předseda představenstva Huawei Ken Hu zveřejnil novoroční blog. Firma dle jeho slov přežila sankce a další omezení a nyní bude prosperovat. Jde o velmi státnický vzkaz, realita je pro Huawei zejména na západě mnohem složitější. Zdá se, že v Evropě si podnik slibuje hodně hlavně od storage zařízení, Huawei se zde začala hodně zaměřovat na menší a střední podniky.

Hardwarové bilancování Steamu na konec roku 2023. Nejvíce lidí používá grafiku Nvidia GeForce RTX 3060, šestijádrové procesory, 16 GB RAM, rozlišení 1080p a Windows 10. Nejčastěji připojovaným VR headsetem je Quest 2.





Steam také ukončil podporu operačních systémů Windows 7, 8 a 8.1. Nadále bude možné používat již nainstalované verze, díky čemuž by zákazníci neměli přijít o funkčnost svých her (klasický problém digitální distribuce, kdy služba může kdykoliv skončit či zavést omezení a o zakoupené tituly přijdete), ale již nebudou dostávat aktualizace a podobně. Steam mimo jiné používá Chrome, který také starší systémy zařezává.

Intel rozjíždí společnost zaměřenou na generativní AI, název dostala Articul8. Intel vyčleňuje část svých aktiv, připojil se k tomu fond DigitalBridge společně s několika dalšími. Primárně bude nabízet softwarovou platformu. Firmu lze mimo jiné vnímat jako snahu Intelu prodat své Xeony a akcelerátory Gaudi.

Operátor Orange ve Španělsku byl hodinu a půl odpojený od internetu. Útočníkovi se podařilo dostat do účtu RIPE, změnil číslo AS přiřazené k IP adresám a povolil na nich neplatnou konfiguraci RPKI.

Databází roku 2023 se stala PostgreSQL. Alespoň podle DB-Engines. Loni technologie rozvíjená od osmdesátých let zabodovala také u uživatelů Stack Overflow.

Trh s VR a AR v roce 2023 zřejmě klesl o 8,3 procenta. Je to hlavně kvůli VR, AR vyrostla, uvádí IDC. Společnost předpovídá, že do dalších let lze počítat s růstem. Aktuálně trhu dominuje Meta a její Quest.

Qualcomm oznámil nový AR/VR čip Snapdragon XR2+ Gen 2. Má umožnit rozlišení 4,3K na každé oko, a to s 90 snímky za sekundu. Výkon CPU vzrostl o 20 procent, u GPU je to 15 procent.

Britská vláda chce do roku 2040 výrazně nafouknout město Cambridge. To je klíčovým technologickým centrem postaveným mimo jiné na kvalitě tamní univerzity nebo sídle firmy ARM. Obří plány na více než zdvojnásobení města a vytvoření evropského Silicon Valley ale naráží, rozebírá Politico.

Investice do startupů v USA loni klesly o třicet procent na 170,6 miliardy dolarů. Jde o odhad PitchBooku a nejnižší číslo od roku 2019. Celosvětový pokles činí 37 procent, částka je 345,7 miliardy dolarů. V Evropě byl propad z 85 na 45 miliard dolarů. Mezi důvody patří postcovidová korekce, inflace nebo obavy z ekonomického vývoje.

Honda a Mitsubishi začnou testovat napájení datového centra pomocí palivových vodíkových článků. Projekt v japonském městě Shunan odstartuje koncem března.

Airbus udělal další krok v možném odkupu části Atosu, nezávazně nabídl až 1,8 miliardy eur. Airbus chce koupit sekci BDS zaměřenou mimo jiné na kyberbezpečnost a superpočítače. O další část Tech Foundation má nadále zájem Daniel Křetínský. Není však jasné, zda dojde k dohodě. Ve Francii se objevují hlasy, aby podnik zůstal ve francouzských rukou. Atos prochází změnami, rozdělil se na Atos a Eviden.

Španělská Telefónica do roku 2025 propustí více než 3400 lidí z celkových 103 tisíc. Firma chce zvýšit ziskovost snížením kapitálových výdajů. Španělé dříve v Česku vlastnili O2 a CETIN.

Zemřel tvůrce Pascalu a držitel Turingovy ceny Niklaus Wirth. Bylo mu 89 let. Kromě jiného byl autorem Wirthova zákona.

ComfyUI je pěkné grafické rozhraní, API a back-end pro Stable Diffusion. Rozjet tuto technologii vyžaduje řadu klikání a nastavování, každé zjednodušení je tedy vítané.

MIPS se chce více vrhnout na otevřený standard RISC-V. Firma, která vyvíjí stejnojmennou procesorovou architekturu, přetáhla dva manažery ze SiFive, která patří k hlavním hráčům v RISC-V. MIPS dokonce získala hlavního CPU architekta.

Jihokorejský SK hynix posiluje ve vývoji NAND čipů ve Spojených státech. Rozjel tam novou sekci, kam v poslední době přetáhl tři veterány z Intelu.

