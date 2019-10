 »  Microsoft dělá telefon s Androidem, Docker v problémech, většina webů jde přes HTTPS

Z mobilního hraní se stává obrovský trh a s rostoucím výkonem a většími displeji na tato zařízení míří i tradiční velké tituly, které zároveň sklízí úspěch. Vedle například PUBG a Fortnite nyní vychází Call of Duty: Mobile ( Android a iOS ). Nabízí tradiční mapy a módy jako battle royale a team deathmatch. Hra je zdarma a plná mikrotransakcí. Pro Activision ji vyvinul čínský Tencent. Americký vydavatel s Číňany pracuje také na mobilním Diablu.

Vychází kniha Tech Titans of China . Zaměřuje se na popis toho, jak v Číně vypadá technologický sektor, jak funguje, v čem je silný či jaké jsou největší tamní firmy. Je to dobré pro pochopení toho, jak a proč Čína dokáže v některých oblastech inovovat. Podobně lze doporučit knížku AI Superpowers .

Microsoft chce webový prohlížeč Edge postavený na jádru Chromium přinést také na Linux . Zájemce proto žádá o vyplnění dotazníku , aby na této verzi mohl dále pracovat. Redmond původní Edge „zahazuje“ a soustředí se na jeho Chromium odnož, kterou chce přinést na co nejvíce systémů.

Představen byl rovněž notebook Surface Laptop 3 , který má nově kromě 13" verze také 15" model. Zajímavé je, že tyto stroje pohání AMD Ryzen, a to konkrétně Surface Edition, na které spolupracoval Redmond. Ceny startují na 999, respektive 1199 dolarech, dostupnost bude od 22. října.

Microsoft tento týden představoval své hardwarové novinky , které mají – podobně jako Pixely a další u Googlu – sloužit jako referenční kousky plně využívající operační software, aplikace a služby. Největším překvapením je chytrý telefon Surface Duo . Ten má dva displeje (po 5,6“), jde složit a běží na něm Android. Microsoft prozatím nesdělil více detailů, stroj má jít do prodeje až koncem příštího roku. Podobnou novinkou je Surface Neo – rovněž skládací zařízení se dvěma displeji (po 9"), na kterém poběží Windows 10X, tedy „desítky“ upravené právě pro dvě obrazovky. Připojit lze hardwarovou klávesnici a využít stylus. Redmond také začne nabízet vlastní bezdrátová sluchátka Surface Earbuds za 249 dolarů.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

ZDNet rozebírá, že Docker má nadále finanční problémy a potřebuje další hotovost. Na investicích už nabral 272,9 milionu dolarů, ovšem stále se nedostává do černých čísel. Docker je pionýrem v širším nasazování softwarových kontejnerů, ale například u orchestrace ho zastínilo Kubernetes.

Objevují se informace, že Samsung zavřel pobočku v Austinu, která vyvíjela procesorová jádra do vlastních čipů Exynos. Do budoucna tak už zřejmě bude využívat pouze ARM. V novém Exynosu 980 už ostatně jsou jádra Cortex-A77 a Cortex-A55. Samsung zároveň zavírá poslední čínskou továrnu na výrobu telefonů. Sestavovat je chce kvůli nákladům primárně v Indii a Vietnamu.

Lets Encrypt říká, že celosvětově už se přes HTTPS načítá přes 80 procent webových stránek. Ve Spojených státech je to přes 88 procent.

Amazon spouští službu AWS IQ. Tento program dokáže zájemce propojit s certifikovanými partnery cloudu Amazon Web Services, kteří pak zajistí další služby.

Logitech za 89 milionů dolarů získává Streamlabs. To je nástroj, který streamerům umožňuje přes hru umisťovat různé informace, jako jsou obrázky sponzorů, donations a další. Streamlabs používá 1,6 milionu streamerů. Logitech postupně buduje portfolio hardwaru, které mohou streameři využívat (třeba kamery), takže mu tato akvizice zapadá do portfolia.

Tesla si zase pořídila startup DeepScale, píše CNBC. DeepScale se soustředí na to, aby malé procesory integrované do automobilů zvládaly zpracovávat operace s počítačovým viděním. Tesla toto začlení do Autopilota.

Oracle kupuje firmu CrowdTwist vyvíjející software pro customer loyalty. Proběhne integrace s nástroji Responsys, Eloqua a CX Unity.