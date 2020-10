Microsoft Edge pro Linux, údajný hack Trumpova Twitteru a Mozilla ve virtuální realitě

Na internetu se objevilo více než 100 tisíc falešných nahých ženských fotek. Jsou vytvořeny z reálných fotografií posbíraných na sociálních sítích, ale oblečení z nich bylo odstraněno pomocí AI. Snímky se šíří přes Telegram, některé z nich jsou i fotky nezletilých. Bot na Telegramu navíc komukoliv umožňuje poslat fotku a zpět ji za pár minut vrátí „svlečenou“. Viz Fake naked photos of thousands of women shared online a Automating Image Abuse: deepfake bots on Telegram.

Eric Schmidt, bývalý šéf Googlu, v rozhovoru označil sociální sítě za „zesilovač pro idioty“. Viz Former Google CEO Calls Social Networks ‘Amplifiers for Idiots’.

Facebook manipuloval s newsfeedem ve prospěch republikánů. Vše vzniklo v době, kdy Facebook zkoumal, jak změny v newsfeedu „ve prospěch přátel a rodiny“ ovlivní vydavatele. Zjistil tehdy, že dopady budou drastické, a došlo ke změně algoritmu. Ta byla nasazena v lednu 2018 a záměrně zvýhodňovala média naladěná ve prospěch republikánů. V době, kdy jsou USA v panice z toho, že by snad TikTok mohl ovlivňovat občany a politiku, je to ještě pikantnější. Čtěte ve Facebook Manipulated the News You See to Appease Republicans, Insiders Say.

Facebook bude v USA v antimonopolním řízení šetřen nejspíš už v listopadu. Rok 2021 bude napínavý, vedle Facebooku má stejný problém i Google. Via U.S. may file antitrust charges against Facebook as soon as November: newspaper.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Google má 92% podíl ve webovém a 95% v mobilním vyhledáváním. Z tohoto pohledu se samozřejmě tak nějak dá chápat, proč ministerstvo spravedlnosti USA vyvolalo antimonopolní šetření. To, které zneužívání dominance Googlu označilo za hluboce vadné. Zkoumejte v The Businesses Where Google Is Biggest (And the Ones Where It Isn’t) a A deeply flawed lawsuit that would do nothing to help consumers.

WordPress nově umí tweetnout kompletní příspěvek. Udělá to jako sérií tweetů a je to nová funkčnost v Jetpacku. Nepřekvapí, že vyvolává velké emoce, protože něco takového je poněkud za hranou vhodnosti. Jde také o ukázku toho, že tvůrci WordPressu mají čas vymýšlet nesmysly. Čtěte v New WordPress Feature Gets Tough Response a oznámení v A New Way to Publish Your Blog Posts Simultaneously as Twitter Threads.

HARDWARE

Nest Secure končí. Pro ty, kdo ho mají, ale fungovat nepřestane. Šlo o zabezpečení objektů v podobě základnové stanice pro aktivaci/deaktivaci, klíčenky s NFC a pohybových čidel.

Nabíjení přes Apple MagSafe je dvakrát pomalejší než přes 20 W USB-C adaptér. Což je logické, bezdrátové nabíjení je pomalejší než přímé. Tak na to pamatujte.

A14 Bionic od Apple neobstálo, už existuje hack. Otevřela se tak cesta k jailbreaku nového iPhonu 12. Via A14 Bionic already pwned by talented hacker iBSparkes.

SOFTWARE

Facebook oznámil AI schopnou překládat přímo mezi jazyky, bez tradičního překládání skrz angličtinu. M2M-100 zvládá stovku jazyků. Vše uvolněno jako open source. Detaily ve Facebook's new AI can translate languages directly into one another.

Firma Adobe vypustila Aero Desktop, nástroj pro vytváření AR v nástroji Aero. Ten je dostupný jako veřejná beta.

Prohlížeč Microsoft Edge je dostupný pro Linux. V „Preview“ podobě. Via Microsoft releases Microsoft Edge Preview for Linux.

Windows 10 dorazily na Chromebooky. Ne tedy přímo, ale ve virtuálním stroji od Parallels. Bohužel pouze pro firemní zákazníky.

Apple znemožňuje sledovat síťovou komunikaci některých aplikací v macOS 11 Big Sur. Jde přitom o více než 50 aplikací a procesů od Applu, které nejen není možné monitorovat, ale na aplikační úrovni obcházejí i firewall. Je to dost nepříjemné, protože macOS se mění ještě více v černou skříňku, kde není možné ani zjistit, co vám požírá síťovou komunikaci ani kam všude Apple něco odesílá. Takovéto aplikace ani nebude možné blokovat. Objevitelem novinky je autor TripMode, dost užitečná aplikace, která bude hodně omezena v možnostech. Detaily v Apple Hides Traffic of Some Its Own Apps in Big Sur a Apple started hiding the traffic of its own Mac apps.

Mozilla se pouští do virtuální reality. Hubs umožní vytvořit virtuální místnosti a sdílet je s přáteli. Lze použít i bez VR brýlí.

Dokáže AI vyřešit jednu z nejstarších záhad lingvistiky? Komplikuje to samozřejmě hlavně to, že překladatelská AI jsou založena na velké zásobě materiálu, zejména takového, který umožní srovnávat varianty ve dvou jazycích. Tzv. paralelní korpus pak umožní překlad mezi dvěma jazyky a pro ty, kde není dostatečná zásoba, se využívá překlad přes jiný jazyk. Samozřejmě nejčastěji angličtinu. V Can A.I. solve one of the oldest mysteries of linguistics? najdete zajímavé čtení o snaze přeložit jazyk označovaný jako Linear A.

OneDrive (konečně) doplnil podporu pro Live Photos z iOSu. Ty jsou ve skutečnosti záznamem 1,5 sekundy před a po vlastní fotografií. Nově ve OneDrive o video nepřijdete. Má to ale pořád háček, fungovat to bude jenom na iOSu a stále jen v Apple Photos. OneDrive kdekoliv jinde pořád bude ukazovat Live Photo jako statickou fotku. Zvláštní podpora.

MARKETING A KOMUNIKACE

V USA inzerenti utratili na Facebooku skoro stejně jako v rádiích a tisku dohromady. Čtěte v Advertisers Reportedly Spent As Much on Facebook as on Radio and Print Combined in Q2.

Palo Alto Networks vyhrožuje žalobou bezpečnostnímu startupu za srovnávací recenze. Zní to zábavně a onen startup (Orca Security) má trochu problém v tom, že recenzuje vlastní výrobky vůči těm od Palo Alto Networks. Via Palo Alto Networks threatens to sue security startup for comparison review, says it breaks software EULA a The Cybersecurity Community Demands Transparency, Not Legal Threats.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Myslel si, že na Zoomu vypnul kameru. Teď se omlouvá za masturbaci a byl suspendován. Řeč je o novináři The New Yorker a celé se to tak nějak těžko chápe. Via New Yorker Suspends Jeffrey Toobin for Masturbating on Zoom Call.

LinkedIn prohledává váš prohlížeč s cílem zjistit, jaká rozšíření máte nainstalovaná. Specificky vyhledává i rozšíření určená ke „zlepšení“ práce s LinkedIn (a také porušující Podmínky užívání). Co to udělá s vaším účtem, zůstává otázkou. Via A look at how LinkedIn exfiltrates browser extension data from your browser a corey / nefarious-linkedin.

Účet amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteru měl být údajně hacknut za pomocí uhodnutí hesla. Twitter i Bílý dům ale tvrdí, že nic takového neproběhlo, a už vůbec ne, že by Trump měl nějaké směšné heslo (mělo to být „maga2020“), a navíc, že pro podobné účty mají dodatečný systém ochrany. Ten, kdo heslo údajně uhádl (Victor Gevers), to měl dokázat už v roce 2016 (tehdy mělo jít o „yourefired“). Podle Geverse Trump neměl dvoufaktor, pár dní po „hacku“ už ano. První část najdete v How Trump’s Twitter account was hacked – again a druhou v Twitter says ‚no evidence‘ Trump's account was hacked with laughably bad password.

BBC upozorňuje, že Spotify, Apple Music, Deezer a YouTube obsahují rasistickou, anti-židovskou a homofobní hudbu. Části projevů Hitlera, volání po árijském restartu, oslavování holokaustu. Via Spotify, Apple Music, Deezer and YouTube found recently hosting racist music.

RIAA vyzvala Github k odstranění zdrojového kód youtube-dl. Ten slouží ke stahování videí z YouTube (a dalších služeb) a podle RIAA porušuje několik zákonů.

BazarBackdoor je malware od operátorů TrickBotu. Šíří se přes služby na sdílení souborů, phishingové e-maily a další cesty. Včetně Google Docs s využitím falešných e-mailů různého druhu, kde se útočný kód skrýval v PDF a využíval neexistující doménu .bazar a alternativní OpenNIC DNS.

Analytici finančních podvodů postrádají data z Dark Webu. Nesbírají je a chybí jim tedy poměrně dost značná část informací. Čtěte ve Fraud Analysts Miss Dark Web Data a Authentic8’s 2020 Global Financial Crime Investigations Survey.

Příběh o kamarádce z Facebooku, která umírala na vážnou nemoc, vyvolal velkou odezvu lidí. Až na to, že se ukázalo, že ve skutečnosti neumírá. Celý příběh je popsaný v I Watched My Friend Dying on Facebook. But It Was All a GoFundMe Scam a zahrnuje Facebook a fundraisingovou platformu GoFundMe. Vše bylo perfektně zpracované, srdcervoucí, budující online komunitu a neustále stupňující napětí. Včetně oslepnutí a řady dalších aktivit. Až do momentu, než nemohoucí, slepá a na lůžko a vozík upoutaná žena byla spatřena, jak opouští vlastní byt. Což o něco později vedlo k zatčení za podvod s neurologickým onemocněním s cílem získat přes 5000 kanadských dolarů. Mimochodem, pár podobných případů už se objevilo i na českém Facebooku či Twitteru.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Snaha Twitteru blokovat šíření dezinformací o Joeu Bidenovi skoro zdvojnásobila zájem o ně. V Twitter’s ban almost doubled attention for Biden misinformation samozřejmě zmiňují starý známý Efekt Sreisandové, tedy princip toho, že pokud chcete něco na internetu (a v médiích) potlačit, tak tomu tím obvykle zajistíte ještě větší zviditelnění. Twitter to posílil ještě tím, že nejdříve zakázal sdílet odkaz na New York Post, aby poté změnil pravidla a sdílení umožnil.

Twitter nasadil změnu retweetování. Novinka souvisí s blížícími se volbami v USA. Místo prostého retweetu nově vyvoláte komentovaný retweet. Twitter si představuje, že to retweetující (sdílející) přiměje k zamyšlení a přestanou šířit dezinformace. Velmi zábavná představa. Via Twitter is temporarily changing how you retweet a nutno dodat, že nic nutně psát nemusíte, stačí prostě kliknout na Retweet a dopadne to jako dříve.

Facebook v Evropě spustil Seznamku (Dating), vlastní seznamku schovávající se v aplikaci Facebooku. Pokud ji nemůžete najít, nezoufejte, nejspíš vám ji ještě Facebook nezpřístupnil (hledejte v menu a nečekejte, že by snad byla sama snadno k nalezení). Ve webovém rozhraní facebooková Seznamka není a nebude dostupná. Nezapomeňte, že používáním této funkce předáte Facebooku další množství informací, které by o vás spíš neměl vědět. Viz Facebook Seznamka dorazila i do Česka, dostupná je jen v mobilních aplikacích nebo Facebook launches dating service in Europe a Find love through what you like.

Soudce v San Franciscu zamezil dalšímu pokusu amerického ministerstva spravedlnosti o zákaz WeChatu v App Store a Google Play. Snaha Donalda Trumpa se tak už druhý měsíc opakovaně nedaří. WeChat přitom v USA používá pouze zhruba 19 milionů denních aktivních uživatelů. Via U.S. judge denies new government bid to remove China's WeChat from U.S. app stores.

Moderátoři Facebooku v Dublinu jsou nucení pracovat v kanceláři bez ohledu na lockdown. Facebook je označil za nezbytné zaměstnance a nutí je docházet do práce bez ohledu na jejich zdraví a bezpečnost. Jejich práce by přitom mohla být vykonávána vzdáleně. Via Facebook moderators in Dublin reportedly forced to work in office despite lockdown.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple spustil Apple Music TV, 24hodinový hudební videostream. Dostupný je pouze v USA a je zdarma. Něco málo detailů najdete v Apple Launches ‘Apple Music TV,’ a 24-Hour Music Video Livestream.

Gowalla se vrací. Tedy tak trochu. Není to konkurent pro Foursquare, protože toho před mnoha lety (březen 2012) koupil Facebook a bezprostředně po koupi službu zrušil. Nově jde o sociální hru odehrávající se v reálném světě. Samozřejmě s pomocí augmentované reality. Na Česko ale prozatím nemyslí, a tak se můžete jen zapsat a čekat (nebo zaplatit 49 či 99 USD za členství). Spuštění očekávají někdy v roce 2021. Vice případně i v Gowalla is being resurrected as an augmented reality social app.

Apple konečně umožní stahovat aktualizace přes mobilní připojení. Musíte ale mít iPhone 12 s 5G. Všude jinde musíte stále jenom přes Wi-Fi. Ale i na iPhonu 12 to musíte nejdřív povolit v Nastavení. Via Apple Introduces Option to Download iOS Updates Over 5G on iPhone 12 Models.

Google kvůli porušování pravidel ohledně shromažďování dat odstranil tři aplikace pro děti s více než 20 miliony stažení. Šlo o Princess Salon​, Number Coloring a ​Cats & Cosplay. Detaily v Google removes 3 Android apps for children, with 20M+ downloads between them, over data collection violations.

STARTUPY A EKONOMIKA

Intel prodal výrobu NAND čipů SK Hynixu za 9 miliard dolarů.

Airbnb si najalo legendu z Apple. Jony Ive bude pro Airbnb několik let pracovat na designu nových produktů a služeb.

Quibi končí. Dost brzy po startu a po spálení peněz investorů. Úspěch téhle službě nepředvídal prakticky nikdo a poté, co ji nikdo nechce koupit, nezbývá než ji zavřít.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.