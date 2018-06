 »  Microsoft překonal Google, Rusové mají vlastní Alexu, nejlepší kopie iPhonu X

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft tento týden v tržní hodnotě překonal Alphabet, pod který spadá i Google. Microsoft se dostal na hodnotu kolem 760 miliard dolarů, Alphabet pak na 745 miliard. Ze Softies je tak třetí nejhodnotnější firma světa. První je Apple, druhý Amazon, který stejně jako Microsoft sídlí v Seattlu. Investoři věří v postupnou proměnu Microsoftu a v jeho rostoucí cloudový byznys. Pátý je pak Facebook a technologické firmy tak jasně vládnou.

AdDuplex přichází se zprávou, že se letošní April Update pro Windows 10 velice rychle dostal na 50 procent zařízení s tímto systémem. Jde prozatím o nejrychlejší nástup aktualizace a ukazuje i na to, že Microsoft chce doručovat Windows jako službu a spolupracuje na tom i s výrobci hardwaru a dalšími partnery.

Ruský Yandex vydal vlastní přístroj, který lze přirovnat k chytrým reproduktorům typu Amazon Echo, Apple HomePod a podobně. Jmenuje se Yandex.Station a vyjde na 160 dolarů. Pohání ho AI systém Alice, který Yandex představil už dříve. Station podporuje například streamování hudby z Yandex.Music a další funkce, které si Yandex buduje v rámci lokálního a rusky mluvícího ekosystému inspirovaného západními firmami.

Zatím asi nejpřesnější kopií iPhonu X se stává Xiaomi Mi 8, tento týden představená vlajková loď této čínské firmy. Má samozřejmě vykousnutý „notch“, který letos okopírovali snad všichni výrobci, i velmi podobné tělo. Nokia, respektive HMD Global, zase obnovila produktové řady a představila verze chytrých telefonů 5.1, 3.1 a 2.1.



Autor: AdDuplex Podíl jednotlivých verzí Windows 10

Apple vypustil iOS 11.4, který je k dispozici pro iPhony od verze 5S výše a pro iPady od verze mini 2 výše. Nově lze konečně ukládat iMessage v cloudu a přichází také podpora AirPlay 2. Už čtvrtého června má Apple velkou keynote, kde má ukázat nové iPhony a také iOS 12.

Graphová databáze Neptune od Amazonu je nyní v ostré verzi dostupná v cloudu Amazon Web Services. Amazon ji sám využívá u Alexy a databázi už nasadily také firmy Siemens, Samsung nebo Reuters.

Nvidia vydává cloudový server HGX-2. Je to moc pěkná mašinka, ve které je připraveno 16 grafik Tesla V100. 512 GB GPU paměti a téměř 82 tisíc CUDA jader. Dostat se lze na dvě petaflops. Technické detaily jsou zde.

Qualcomm vypustil chipset Snapdragon XR1. Je určený pro samostatně fungující headsety pro virtuální a rozšířenou realitu (VR a AR, tedy XR). Čip slibuje podporu streamování 4K videa ve 30 FPS a další funkce. K výrobcům, kteří chtějí XR1 podporovat, se hlásí HTC Vive, Vuzix, Meta nebo Pico.

Asus zase přichází se základní deskou H370 Mining Master určenou pro těžbu kryptoměn. Připojit do ní lze až dvacet grafických karet.

IDC uvádí, že v prvním kvartálu 2018 meziročně rostly tržby ze serverů o velice pěkných 38,6 procenta. Z tradičních výrobců nejvíce vyhrál Dell, který se stal číslem jedna. IDC ale také zdůrazňuje, že je stále více vidět trend, kdy si velcí cloudoví hráči pořizují „custom“ řešení.

Obr BMC Software opět mění majitele. Novým majitelem jsou investoři KKR & Co., kteří firmu měli získat za cenu kolem deseti miliard dolarů. BMC v roce 2013 stáhla z burzy skupina investičních podniků kolem Bain Capital za cenu 6,9 miliardy dolarů. Zdá se tedy, že jde o dobré zhodnocení. BMC rovněž zvažoval vstup na burzu a také sloučení s CA Technologies.

Z čínské firmy SenseTime se před pár týdny díky investici 600 milionů dolarů stal nejhodnotnější AI startup světa. Nyní se ukazuje, že firma získala dalších 620 milionů dolarů a hodnotu už má 4,5 miliardy. SenseTime umí rozpoznávat obličeje. Více o kamerách a AI v Číně v naší reportáži.

TechCrunch rozebírá, jak Google potichu buduje a realizuje novou strategii pro čínský trh, odkud kvůli cenzuře a podobně odešel.

Zakladatel čínského giganta Tencent Pony Ma tento týden na konferenci v Šen-čenu reagoval na kauzu kolem ZTE a embarga ze strany Spojených států. Podle ZDNetu například vypíchl, že situace jasně ukázala, jak je Čína slabá v oblasti čipů a že je třeba zde zabrat a osamostatnit se. Vláda už chystá fond s desítkami miliard dolarů.

Jedna z nových čínských firem, která už v oblasti čipů začíná být vidět, je pekingský Bitmain. Známý je především v komunitě krypto těžařů, dodává totiž ASIC minery. Podle odhadů už firma v roce 2017 vygenerovala tržby až čtyři miliardy dolarů. Na Intel nebo Qualcomm je to stále málo, už je to ale rovný boj třeba s Nvidií. Firma navíc údajně operuje s marží někde kolem 70 procent. Bitmain nyní chce rozšířit působnost a své technologie aplikovat i na AI. Míří do segmentu, kde funguje třeba TPU od Googlu. To skrze Google Cloud není v Číně dostupné a Bitmain tak má volnou startovací pozici.