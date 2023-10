Microsoft to s Windows Phone vzdal moc brzy, velmi špatné zprávy pro Intel, Alan Wake vyždíme váš hardware

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tento týden byl plný nedobrých oznámení pro Intel. Apple už dříve ukázal, že jeho procesory postavené na architektuře x86 lze velmi dobře nahradit v osobních počítačích architekturou ARM. Čipy M1 a M2 jsou velmi výkonné a úsporné, někdy i bez aktivního chlazení. Teď se toho chytly firmy Nvidia, AMD a Qualcomm. Nvidia podle Reuters do roku 2025 uvede na trh ARMový procesor pro běžné počítače. I to naznačuje, proč Nvidia chtěla ARM koupit. Do dvou let se s ARMem má přidat i AMD, soupeř Intelu v x86. A Qualcomm už představil čip Snapdragon X Elite postavený na ARMu, který má výkonem v noteboocích porazit Intel i AMD a podobně jako Apple Silicon přinést nízkou spotřebu, a tedy i vysokou výdrž na baterii. Čip je vyráběný 4nm technologií u TSMC a má dvanáct jader Oryon. Do ARMové budoucnosti šlape i Microsoft, který už nějakou dobu upravuje Windows pro tuto architekturu, včetně vývoje v Česku. A Fujitsu zase chystá ARM procesory se 150 jádry, čiplety a 3D cache.

Remedy vydává hru Alan Wake 2, která se zřejmě stane novým hardwarovým benchmarkem. Podobně, jako to bylo u předchozích her studia jako Max Payne nebo Control. Studio ambiciózně tvrdí, že chce posouvat hranice. Požadavky tomu odpovídají. Například na hraní v rozlišení 1080p při 60 FPS, středními detaily a zapnutým upscalingem DLSS/FSR 2 (tedy nikoliv nativní a náročnější rendering) bude potřeba alespoň Nvidia GeForce RTX 3070 s procesorem AMD Ryzen 7 3700X. Ve 4K už jde o 4070 a zapnutý ray tracing míří ještě dále.

Video od Digital Foundry naznačuje, že se upscaling stane hlavní formou renderování a měření výkonu grafických karet. Klíčovou roli na kartách začnou hrát tensorová jádra spojená právě s DLSS a spol. Nvidia ostatně už nějakou dobu prezentuje grafy výkonu využívající DLSS.





Flipper Zero je velmi dobrá a invazivní hackovací mašinka. Teď se ukazuje, že před ní nejsou v bezpečí ani přístroje s Androidem a počítače s Windows.

Bývalý zaměstnanec nizozemské ASML, který byl obviněn z krádeže technických dat, začal pracovat pro Huawei. ASML vyvíjí nejpokročilejší stroje na produkci čipů. Vedení firmy na čínskou špionáž upozornilo nedávno. Čína včetně Huawei se pod tíhou amerických sankcí snaží vybudovat vlastní polovodičový průmysl (už zvládá 7nm výrobu), a to jak vlastním výzkumem, tak získáváním duševního vlastnictví jinde. Čínská vláda se chystá vložit 40 miliard dolarů do vzniku alternativ k ASML. Šéf ASML nadále trvá na tom, že sankce vůči Číně spíše škodí a nutí zemi stavět se na vlastní nohy, což povede k vytvoření konkurence a zmizení západních firem z čínského trhu.

Huawei zřejmě do budoucna může mít problém s čipy do vybavení pro 5G a 6G sítě. Alespoň podle analýzy k Číně kritické firmy Strand Consult. I v BTS a spol. budou potřeba nižší a nižší nanometry. Zdá se, že se Huawei ještě před platností sankcí zvládlo zásobit masivní výrobou u TSMC, ale jak to bude dále, těžko odhadovat. Huawei už nějakou dobu buduje vlastní polovodičový dodavatelský řetězec.

Čínský výrobce (nejenom) telefonů Xiaomi přejde na vlastní operační systém HyperOS. Nahradí tím androidí nadstavbu MIUI. Není ale moc jasné, o co skutečně jde. Firma mluví o kompletně přepsané architektuře, ale moc z toho nejde pochopit, zda jde o velmi přepsaný Android, nebo něco výrazně vlastního (náznaky o hybridu jsou zde). Vlastní systém chystá také Huawei. HarmonyOS NEXT nahradí současné HarmonyOS postavené na Androidu. NEXT už bude napsaný od základu v Číně.

Šéf Microsoftu si myslí, že to firma s Windows Phone vzdala příliš brzy. Satya Nadella v rozhovoru pro Insider řekl, že mohly být způsoby, jak na telefonech ještě uspět.





Europol rozkryl ransomwarovou skupinu Ragnar Locker. Na akci spolupracovala i česká policie. Vývojář ransomwaru má mít domov v Česku, ale zadržený byl ve Francii.

Bývalý technik NSA byl odsouzen za špionáž, protože prodával americká státní tajemství do rukou Ruska. Krtci jsou všude. Tento by si měl odsedět dvaadvacet let.

Francouzská IT ikona Atos už nějakou dobu prochází složitou restrukturalizací. Kolem firmy se také motá Daniel Křetínský. Ve Francii nyní padají nápady na zestátnění firmy.

Lenovo představilo koncept zařízení s ohebným či adaptivním displejem. Postavený je na pOLED. Telefon lze ohnout přes zápěstí a nadále používat dotykovou obrazovku. Přístroj má úhlopříčku 6,9", ale žádné další technické detaily neznáme.

Čína reaguje na americké čipové sankce a začne omezovat vývoz grafitu. To je důležitý materiál zejména pro baterie v elektroautech. Vývozci budou muset žádat o povolení. Podle Reuters to může mít značný dopad na globální trh s elektrovozy, kterému Čína vládne, stejně jako bateriím. Čína už v minulosti omezila vývoj některých cenných materiálů.

Qualcomm představil nový mobilní čip Snapdragon 8 Gen 3, tedy nový high-end. Oproti dvojce má mít o třicet procent vyšší výkon a o dvacet procent vylepšit energetickou efektivitu. Má jádro Cortex-X4, pět výkonných jader na 3,2 GHz a dvě úsporná jádra na 2,3 GHz. Součástí je Wi-Fi 7 či modem s podporou 6 GHz a mmWave. Čip podporuje 240Hz displeje.

Jsou zde nové procesory Threadripper 7000 od AMD. Využívají jádra Zen 4. Nejnižší model má 12 jader a 24 vláken s frekvencí 4,7 GHz (turbo 5,3 GHz) a 64MB cache. Nejvyšší model disponuje 96 jádry a 192 vlákny (2,5, respektive 5,1 GHz) a 384MB cache. Všechny cílí na TDP 350 wattů.

TSMC v posledním kvartálu meziročně klesl zisk o 25 procent na asi 152 miliard korun. Jde o největší pokles za posledních pět let. Je to reakce na slabou poptávku po spotřební elektronice, která používá čipy. Trvá tedy slabota po covidovém nasycení trhu.

Nvidia a Foxconn začnou budovat společná datová centra na provoz umělé inteligence. Nvidia tedy nechce pouze dodávat své AI čipy firmám jako Microsoft, ale rozjíždět na nich vlastní služby.

Společnost SiFive propustí každého pátého zaměstnance. SiFive je jedním z hlavních představitelů RISC-V a konkurentem pro brněnský Codasip. Firma uvádí, že žádné produktové změny nejsou a že se prostě dělají optimalizace.

