Microsoft varuje před Chromem, nový Poznámkový blok, Apple uzavřel dohodu s Čínou

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Prohlížeč Microsoft Edge ve Windows začal varovat uživatele před stahováním Google Chrome. Neowin informuje, že při stahování vyskakují hlášky o tom, že Edge je důvěryhodnější nebo že běží na stejné technologii jako konkurence (Chromium).

Microsoft vydává předělaný Poznámkový blok (Notepad). Prozatím ho mohou zkoušet členové programu Insider, a to ve verzi pro Windows 11. Největší novinkou je podpora tmavého vzhledu.

Šéf Applu Tim Cook před lety uzavřel dohodu s Čínou, jejíž hodnota má být 275 miliard dolarů. Zjistil to web The Information. Cook jednal s čínskými představiteli, aby Applu nekladli překážky. Čínští kapitalističtí komunisté byli toho názoru, že Apple dostatečně nepřispívá k rozvoji tamní ekonomiky. Cook uvádí, že je nutné dosáhnout světového míru skrze obchod. Apple je jednou z mála amerických technologických firem, které se v Číně daří kličkovat. Fungují zde i služby jako iMessage.

Rusko začíná blokovat Tor, a to na pokyn tamního telco regulátora Roskomnadzor. Blokování ještě není plošné, naskakují ale první provideři. Podle Toru je Rusko zemí s druhým největším počtem uživatelů této sítě, je jich 300 tisíc denně. Země tvrdí, že důvodem zákazu je využívání Toru k darknetovým aktivitám.

Cloud Amazon Web Services měl tento týden výpadek. Problémy měly například Netflix, PUBG nebo League of Legends. Postiženy byly i sklady Amazonu. Ze strany British Telecomu na to konto zaznělo, že přesouvat 5G core do cloudu je pro „suckers“.

Spojení firem Nvidia a ARM naráží na velký problém. Americká komise FTC na transakci za 40 miliard dolarů podala žalobu a snaží se ji zablokovat. FTC se obává dominance Nvidie. Podobně to zřejmě budou vidět ve Velké Británii, Evropské unii a Číně. Británie a Čína navíc mají další důvody, a sice další prodej lokální čipové firmy, respektive strategická obava z předání dalšího polovodičového podniku do rukou USA.

TSMC spouští pilotní výrobu čipů pomocí 3nm technologie. Očekává se, že jako první se dočká Apple, největší zákazník TSMC, který obsadil i značnou část kapacit pro 5 nm. Proces s 3 nm chce využít i Intel, jeho představitelé na Tchaj-wan zamířili na návštěvu. Chtějí navýšit kapacity.

Tržby zakázkových výrobců čipů ve třetím kvartálu meziročně vyrostly o 12 procent, počítá TrendForce. Jasně vládne TSMC, které opět navýšilo podíl, a to na 53 procent. Následují Samsung (17), UMC (sedm), GlobalFoundries (šest) a čínský SMIC (pět procent).

Nejvýkonnějším RISC-V jádrem je P650 od SiFive. Má se vyrovnat jádru ARM Cortex-A77. Frekvenci mají být až 2,7 GHz při použití 5nm procesu. Novince se více věnuje Cnews.cz. SiFive má také rack se čtyřmi deskami HiFive Unmatched. Do RISC-V se přidává také Imagination Technologies. Pod značkou Catapult přichází s několika verzemi CPU postavenými na tomto standardu.

Nvidia vypustila na trh grafiky GeForce RTX 2060 ze starší generace Turing. Jen to poukazuje na krizi, která kolem GPU nadále je. Tato verze 2060 oproti té předchozí disponuje 12 GB paměti a více jádry CUDA. Dostupnost na běžném trhu je nejasná.

Microsoft do DirectX 12 přidal API Video Encode. Lze tak využít GPU akceleraci. Podporovány jsou H.264 a H.265.

Intel pošle divizi Mobileye na burzu. Jde o sekci soustředící se na systémy pro autonomní vozy. Intel koupil Mobileye v roce 2017 za 15,3 miliardy dolarů. Po IPO si chce nechat majoritní podíl. Hodnota Mobileye může dosáhnout na 50 miliard dolarů. Intel chce výnos z emise akcií využít na stavbu továren na čipy.

Amerického telekomunikačního regulátora FCC poprvé povede žena. Do křesla usedne Jessica Rossenworcel, senát potvrdil její finální jmenování. Rossenworcel je dosazená prezidentem Bidenem, její předchůdce Ajit Pai byl koněm Trumpa. Více rozebírá ZDNet.

Nadšení kolem OpenRAN v Evropě brzdí. Light Reading přináší dvě zajímavá čtení: britská vláda střízliví a zjišťuje, že technologie ještě není tak daleko. Německo je zase toho názoru, že OpenRAN nakonec nemusí být tak bezpečný, jak se obecně myslí.

Pure Storage, který má vývoj v Praze, vydává nové high-end úložiště FlashArray//XL. Propustnost je až 36 GB/s.

Samsung slučuje divize chytrých telefonů a spotřební elektroniky. Došlo také ke značným posunům ve vedení.

Twitter kupuje firmu Quill. Šlo o jistou alternativu Slacku. Twitter službu zruší a zaměstnance Quillu nasadí na vlastní funkce kolem posílání zpráv.