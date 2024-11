Microsoft výrazně zdražuje své služby a software. Je to i kvůli nákladům na vývoj Copilota a AI

Microsoft oznámil postupné zdražení svých služeb, které proběhne již letos a bude pokračovat i v novém roce. Společnost nedávno zveřejnila výrazné změny cen svých klíčových licencí a služeb, tyto úpravy mají zahrnovat jak nové možnosti plateb, tak zdražení některých produktů, včetně Copilotu. Pro firmy, které využívají služby Microsoftu prostřednictvím modelu CSP (Cloud Solution Provider), to znamená zásadní navýšení nákladů.

Od 1. prosince 2024 bude například možné platit za Microsoft 365 Copilot měsíčně, ovšem pouze v rámci ročního závazku, kde měsíční platby budou o pět procent dražší než jednorázová roční platba. Možnost čistě měsíčního závazku zůstává nedostupná.

Stejný model se bude od 1. dubna 2025 aplikovat také na další CSP služby, kde roční závazek s jednorázovou platbou zůstává beze změny, ale měsíční platby budou o pět procent vyšší. U měsíčního závazku v CSP bude cena navýšena o 20 procent oproti roční platbě.

Zásadní zdražení čeká i další klíčové produkty. Od 1. dubna 2025 se zvýší cena například za:





Power BI Pro – 14 dolarů za uživatele měsíčně (+40 procent),

Power BI Premium Per User – 24 dolarů za uživatele měsíčně (+20 procent),

Microsoft Teams Phone Standard – 10 dolarů za uživatele měsíčně (+25 procent).

Od 1. dubna 2025 dojde k úpravě cen měsíčních plateb v ročním závazku CSP NCE u všech produktů napříč všemi prodejními kanály. Nově bude u možnosti měsíčních plateb cena navýšena o pět procent oproti ceně jednorázové platby za celý rok. Cenová struktura bude tedy následující:

roční závazek v CSP NCE s jednorázovou platbou na celý rok – cena zůstává stejná,

roční závazek v CSP NCE s možností měsíčních plateb – cena se navyšuje o pět procent oproti jednorázové platbě,

měsíční závazek v CSP NCE s měsíční platbou – cena zůstává navýšena o 20 procent oproti ročnímu závazku s jednorázovou platbou na celý rok.

Windows Server i Office

Další navýšení se dotkne Windows Serveru a Office on-premise, které od 1. ledna 2025 zdraží o 10 procent. Tyto změny jsou ze strany Microsoftu vysvětlovány potřebou pokrýt rostoucí náklady na vývoj a poskytování služeb, zejména v oblasti pokročilých nástrojů jako Microsoft 365 Copilot.

Zdražení o 10 procent postihne i všechny samostatné položky v Office jako Excel, Word, Outlook a podobně. Licence Windows Server RDS CAL zdražovat nebude.

Ke změnám cen nedochází pouze v rámci programu SPLA, ale Windows Server, System Center a Office zdraží i v rámci ostatních prodejních kanálů, jako je CSP nebo OPEN.

Změna cen se nepromítla do Microsoft 365 Apps a balíčků, které tuto službu obsahují. A zatím stále čekáme, zda bude pro Windows Server uveden nový platební model PAYG a jaké budou jeho cenové podmínky. Pokud by kopíroval stejný platební model pro SQL Server PAYG, pak existuje možnost, že zde bude Windows Server cenově výhodnější, stejně jako je tomu u SQL Serveru.

Finální ceny budeme jako vždy znát až s novým ceníkem na rok 2025, který bude vydán začátkem prosince 2024. Zároveň je třeba mít na paměti, že finální ceny může ještě ovlivnit úprava cen v rámci FX Rate, tedy úpravy ceníků v eurech vůči ceníkům v dolarech.

Z mého pohledu je nastávající situace způsobená i nedostatečně rychlou adopcí nástroje Copilot, což je spojeno s vysokými náklady na trénování velkých jazykových modelů. Zejména nárůst o 40 procent u Power BI Pro považuji za extrémní. Ve výsledku to opět zaplatí zákazník.

Optimalizace a včasné prodloužení licencí

Očekávám, že zdražení oznámené Microsoftem je natolik signifikantní, že jeho dopad pocítí mnoho firem, zejména menších a středních. Zvyšování cen v této míře vyvolá potřebu výraznější optimalizace nákladů na IT služby.

My v ČMIS na to jako poskytovatel služeb Microsoftu reagujeme výzvou k firmám, aby se obrátily na své partnery a minimalizovaly dopady těchto změn. V praxi to znamená provedení důkladné analýzy využívaných služeb, optimalizace licencí a včasné prodloužení stávajících smluv za aktuálních podmínek. Zároveň již třetím rokem poskytujeme coby Microsoft direct partner licence Microsoft 365 bez marže. Podobně přistupujeme k nabídce licencí MS SQL.

Navzdory tomu, že cenová politika Microsoftu přináší mnoha firmám zvýšené výdaje, věřím, že se dá situace zvládnout, pokud budou firmy postupovat strategicky – vždy je lepší být připraven než překvapen. Z mého pohledu to znamená především vědět, za co všechno firma reálně platí, zda své IT využívá efektivně na úrovni infrastruktury i využívání jednotlivých produktů.

