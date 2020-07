Microsoft zavírá kamenné obchody, Facebook zas mění algoritmy a New York Times odchází z Apple News

Co je špatně s WhatsApp? Proč je to semeniště konspirací, dezinformací a hoaxů? Jakou roli v tom hraje to, že šifrování znemožňuje obsah sledovat a hlídat? Hodně otázek ve What's wrong with WhatsApp zůstane nezodpovězeno, místy je ale důvodem i nepochopení. WhatsApp není nic než komunikační nástroj, jen dynamičtější verze e-mailu. Jeden z mnoha. Nakonec ani to šifrování nebrání Facebooku sledovat, co se děje v „uzavřených“ skupinách. Facebook vlastní šifrovací klíče a jeho aplikace má přístup ke všemu, co někdo odesílá. Čtení je to ale dlouhé a hodně dobré.

Špionáž, lži a obstrukce. Jaké to je, když novináři píší o Facebooku. Místy neuvěřitelný příběh v Spies, Lies, and Stonewalling: What It’s Like to Report on Facebook ukazuje to, co musí vědět každý novinář. Druhé straně nesmí nikdy věřit. U Facebooku je to doplněné o enormní finanční a lidské prostředky a snahu dosáhnout cíle za každou cenu. Ale také tím, jak je rok od roku přístup Facebooku horší a horší. Pokud tedy nejde o práci spočívající v přímém ovlivňování novinářů a médií až do podoby vydávání článků a rozhovorů, které jdou Facebooku vyloženě na ruku.

Indie zakázala 59 čínských aplikací. Včetně (opět) TikToku a Helo, WeChatu, UCBrowser, Baidu Map a dalších. Indická vláda tvrdí, že tyto aplikace vykrádají data a posílají je na servery mimo Indii. Viz Here’s the list of all 59 Chinese apps banned by India a nutno dodat, že pro pochopení je potřeba kontext napětí mezí Indií a Čínou.

Co se stane, když Facebook zablokuje vaši doménu, zjistíte ve Facebook’s community standards censorship has far-reaching consequences . Nebudete moci nic sdílet na Facebooku, ani vaši zákazníci ne. Nepůjde poslat ani odkaz v Messengeru a firma vám zablokuje i odkaz uvedený na profilu v Instagramu. Následně se ani nedostanete do účtu, protože doména je i v e-mailu, kam Facebook nepošle potvrzovací kód. Důvod se nedozvíte a kontaktovat Facebook není jak. Klasický příběh.

Telegramu unikla kontaktní data uživatelů a objevila se na darkwebu. Uniklé údaje obsahují telefonní čísla a uživatelská ID milionů účtů (900 MB dat). Získat se je podařilo přes chybu v importu kontaktů a Telegram potvrdil, že k úniku došlo a že data v databázi jsou relevantní ve 40 % případů. 84 % dat bylo získáno před polovinou roku 2019. Navíc 70 % dat se týká účtů z Íránu, 30 % z Ruska. Telegram navíc upozornil, že stejně zranitelné jsou všechny další aplikace, které umožňují zjistit, zda konkrétní kontakt uživatele je na dané platformě přítomen. Viz Millions of Telegram Users’ Data Exposed on Darknet .

U iPhone 12 nebudou sluchátka ani nabíječka. Jedním z důvodů má být to, že Apple chce cenu udržet na úrovni předchozího modelu a vynechání těchto dvou doposud běžných součástí umožní vyrovnat cenu s podporou 5G a ještě navíc ušetřit na dopravě díky menšímu a lehčímu balení. Nedodávat běžný 5 W zdroj není žádné neštěstí, stejně si musíte pořídit něco použitelnějšího. Apple se chystá místo 5 W a 18 W modelů prodávat 20 W. Viz Kuo: Apple will not include earbuds or charger in iPhone 12 box.

Samsung a Hulu končí s 360stupňovým videem. Zajímavé na tom je, že stálo na počátcích zájmu o VR headsety a také to, že je to chvíli poté, co Facebook ukončil Oculus Go. Budoucnost je ale teď prý v 6DOF (Six Degrees of Freedom). Ale můžete to brát stejně jako marketing okolo 360stupňového videa, to taky byla svého času „jasná budoucnost“. Viz Samsung and Hulu are giving up on 360-degree video, but VR producers have other plans.

SOFTWARE

ARM procesory v nových Mac/MacBoocích znamenají konec Windows přes Bootcamp. Bylo by sice možné využít ARM verzi pro Windows, ale ta není volně dostupná, mohou ji mít pouze OEM partneři. Využití přes virtualizaci bude také složité, všechny virtualizační nástroje pro Mac budou muset být znovu vytvořeny v ARM verzi a virtualizovat Intel na ARM bude podstatně složitější. Viz Apple’s new ARM-based Macs won’t support Windows through Boot Camp.

Windows File Recovery Tool umí obnovovat soubory ze smazaného disku/paměťové karty. Pomůcka spustitelná z příkazové řádky je k nalezení v Microsoft Store. Umí JPG, PDF, PNG, MPEG, soubory z Office, MPR/MP4, ZIP a další formáty.

Microsoft má software na restaurování starých fotografií. Nejen těch různě poškozených, ale také těch, kde chcete doplnit barvu. Viz Microsoft Research develop amazing photo restoration algorithm.

MARKETING A KOMUNIKACE

Chtěl se dostat na první místo filmového žebříčku v USA. S filmem za 0 USD natočeným přes Zoom se mu to podařilo. Neuvěřitelný příběh najdete v Unsubscribe: The $0-budget movie that ‘topped the US box office’. Na trailer se můžete podívat na Vimeo. Tamtéž na celý film za 3,99 USD.

Závislý na sexu žaluje Twitch o 25 milionů dolarů za příliš mnoho spoře oděných hráčů. To ho mělo uvést do vytržení a poté si způsobil zranění. Pokud vám to připadá neuvěřitelné, tak ještě můžete doufat, že si to celé v Mail Online vymysleli. Viz Sex addict sues Amazon-owned video platform Twitch for $25million because it has ‚too many scantily clad gamers‘ that left him excited and he ‚injured himself‘. (A mimochodem, nevymysleli. Tohle je realita.)

Přes 400 značek se připojuje k bojkotu reklamy na Facebooku. Důvodem je nezájem Facebooku řešit nenávistné projevy a to, že i z takovéhoto obsahu profituje. Facebook prozatím zcela selhává v jednání i řešení problémů a osobně by to měl začít řešit Mark Zuckerberg (Facebook frustrates advertisers as boycott over hate speech kicks off). PR oddělení mezitím vypouští články jako Facebook Does Not Benefit from Hate. Typické pro někoho zcela odtrženého od reality nebo toho, kdo má za svou jedinou prioritu zisk.

Facebook tvrdí, že jím způsobené dobré věci převažují nad těmi špatnými. Problém, jak komentuje Facebook says the good it does outweighs the bad. But how many ‘likes’ make up for the hate?, je, že něco takového nejde algoritmicky spočítat. A pokud někdo páchá zlo, což u Facebooku je za ty roky dostatečně popsané a jasné, tak ho nemůže jen tak vyvážit dobrem a zlo páchat dál.

Coca-Cola pozastavila reklamu na všech sociálních médiích. Není to ale součást šířícího se bojkotu reklamy na Facebooku pro jeho nezájem o nenávistný obsah. Viz Coca-Cola pauses advertising on all social media platforms globally.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Malware Sarwent v nové podobě otevírá RDP připojení do systému s Windows. Sarwent se původně objevil jako spouštěč pro další malware, ale nově má vedle možnosti otevřít RDP i možnost spouštět příkazy v CMD či v PowerShellu. RDP otevírá vytvořením nového účtu a povolením přístupu k RDP přes firewall. Viz Sarwent Malware Continues to Evolve With Updated Command Functions.

Tvůrce botnetu Satori/Okiru dostal 13 měsíců vězení. Mimo to stojí ještě za dalšími botnety (Masuta, Tsunami/Fbot) a napadením stovek tisíc zařízení. Ta využíval pro DDoS útoky. Podrobnosti v Satori Botnet Creator Sentenced to 13 Months in Prison a Washington Man Sentenced for Role in Developing “Mirai” Successor Botnets.

TikTok je sledovací nástroj nebývalých rozměrů a shromažďuje o uživatelích vše, k čemu se dostane. Zjistilo se to zkoumáním jeho kódu a aktivit. Neliší se to příliš od praktik Facebooku v minulých letech. Aplikace navíc aktivně brání pokusům o zjišťování toho, co dělá. Nechybí ani možnost ovládat aplikací na dálku spouštění kódu stahovaného ze sítě. Podrobný přehled v Guy Who Reverse-Engineered TikTok Reveals The Scary Things He Learned, Advises People To Stay Away From It.

Dřívější manažer Huawei v Německu řeší u soudu porušování GDPR. Žádal po Huawei informaci o tom, jaká data firma vlastnila, jaká a kdy smazala a která stále má. Neuspěl a soudce mezitím rozhodl, že v Huawei porušili zákony na ochranu soukromí. Nejde „nějaká“ obecná data, samozřejmě, jde o data týkající se dřívějšího manažera. A součástí sporu je i vysvětlení Huawei, že potřebné informace nemohli poskytnout, protože je smazali. Viz Huawei data flows under fire in German court case.

Nový ransomware pro Mac sbírá i hesla a čísla platebních karet či kryptopeněženek. ThiefQuest/EvilQuest se vydává za Google Software Update. Do macOS si ho ale musíte dostat sami, většinou jako součást nějakého kradeného softwaru nebo něčeho pochybného – primárně na torrentových webech (New Mac ransomware spreading through piracy).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Majestic spustili Majestic Monitor, pomůcku pro analýzu a monitorování Twitteru (a zejména influencerů). Placená služba stojí 24,99 USD měsíčně.

My Little Pony má problém s nacismem. Připadá-li vám to absurdní, tak se začtěte do My Little Pony Fans Are Ready to Admit They Have a Nazi Problem. Zjistíte, že čistě dětský nevinný seriál má množství dospělých mužských fanoušků, kteří jsou poněkud suprematisté.

Dr Disrespect zmizel z Twitche a důvod jeho banu není jasný. V březnu 2020 Twitch a Dr Disrespect podepsali dvouletou smlouvu a dotyčný patří mezi desítku největší streamerů na Twitchi. Viz Dr Disrespect is gone and Twitch won’t say why a na jeho Twitteru ani slovo.

Reklamu na Instagramu je možné pořídit už bez nutnosti mít stránku na Facebooku. Prozatím ale pouze v USA a Turecku v podobě klasického připlácení za dosah příspěvku. Ti, kdo už na Instagramu reklamu používali, ale tuto možnost použít nemohou. Vážně. Viz Instagram Ads without a Facebook Ad Account Connection.

Twitter vyrazil do boje proti spojování 5G a COVID-19 a hodně se mu to nepovedlo. Snaha zavést automatickou detekci tématu vedla k označování nezávadných tweetů jako závadných, včetně těch, které se snažily upozorňovat na stejný problém. Viz Twitter admits it went too far with ‚5G causes COVID-19‘ fact-check labels.

Twitch dal dočasně ban Donaldu Trumpovi – za porušování pravidel v nenávistných příspěvcích, jak jinak. Viz Twitch temporarily bans President Trump.

Facebook opět změní algoritmy, bude prý zvýhodňovat originální zpravodajství. Potlačovat bude příspěvky, u kterých není jasné, kdo je napsal. Vše bude řídit umělá inteligence, která má dokázat analyzovat skupiny článků na určité téma a určit, která z nich je originálním zdrojem. Do pár měsíců očekávejte další potlačení dosahu a o pár měsíců později, právě včas pro americké volby, vlnu zneužívání algoritmu. Prozatím se týká pouze angličtiny. Viz Exclusive: Facebook changes algorithm to boost original reporting.

Jak vám mohli hacknout Facebook? Třeba přes malware, který se vám dostal do Androidu. Google čerstvě odstranil 25 aplikací z Google Play, které se věnovaly krádežím přihlašovacích údajů k Facebooku. Celkem měly přes 2,34 milionu stažení. Krádež přihlašovacích údajů se děla umístěním vlastního formuláře překrývajícího přihlašovací formulář v aplikaci Facebooku. Viz Google removes 25 Android apps caught stealing Facebook credentials.

MOBILNÍ APLIKACE

TikTok (opět) slibuje, že přestane číst, co mají uživatelé ve Schránce na iOSu. Že to (stále) dělá, se prozradilo v betě iOS 14, která tuto činnost začala hlídat. Na tohle se přitom přišlo už minulý rok a už tehdy TikTok sliboval, že s tím přestane. Aktuálně po pár zadaných znacích zkoumá, co ve Schránce je. Viz TikTok to stop snooping on users' clipboards after iPhone update shows app constantly reads copied text.

Facebook testuje Forecast, mobilní aplikaci pro předvídání budoucnosti. Chce k tomu využít crowdsourcingu. Prozatím je dostupná pouze v USA a Kanadě, ale výsledky předpovědí můžete sledovat na www.forecastapp.net. Podrobnosti ve Facebook tests Forecast, an app for making predictions about world events, like COVID-19.

Šmírování ve Schránce na iOSu neprovádí jen TikTok. Přes padesát aplikací dělá totéž. Mohou se tak dostat k čemukoliv, co uživatel do Schránky vložil – včetně hesel, bitcoinových adres a řady dalších věcí. A to včetně těch, které uživatel Macu s iPhonem vložil do schrány na počítači. Detaily v TikTok and 53 other iOS apps still snoop your sensitive clipboard data.

New York Times (NYT) odchází z Apple News. Snaha získat touto cestou čtenáře se nezdařila a Apple to médiím v Apple News ani neumožňuje. Použitelné to tím pádem není ani obchodně. Apple se pokusil situaci zlehčit prohlášením, že NYT „nabízeli v Apple News jenom několik článků denně“. V Apple News je zhruba 125 milionů uživatelů měsíčně, ale inzertní příjmy jsou mizivé. Pokud si navíc někdo předplatí noviny, Apple získá 30 procent z předplatného. V Apple News+ jsou podmínky pro média ještě nevýhodnější. Z podobných důvod NYT skočili v roce 2017 v Instant Articles na Facebooku. Viz The New York Times Pulls Out of Apple News.

STARTUPY A EKONOMIKA

Curve má problém, stejně jako české Twisto. Po pozastavení činnosti Wirecard jsou nefunkční všechny jimi vydané karty, což zahrnuje právě i karty Curve. Wirecard pozastavili činnost z důvodu toho, že jim na účtech chybí 1,9 miliardy eur, částka představující zhruba čtvrtinu rozvahy firmy. Stejný problém má české Twisto, kde také používají karty Wirecard. Twisto nakonec všem karty vymění, Curve po pár dnech oznámili, že karty opět budou fungovat. Zajímavé.

Wirecard už nelze zachránit a nikdy neměli avizovaných 300 tisíc platících zákazníků. 1,9 miliard chybějících eur prostě neexistuje. Viz Wirecard is ‚beyond salvageable,‘ according to one analyst, who says the company's rivals won't be able to benefit from its downfall.

Microsoft zavře všechny své kamenné obchody. Zaměstnanci budou poskytovat prodejní, tréninkové a podpůrné služby na dálku. Prodejní aktivity se tak promění na čistě digitální v online obchodech na Microsoft.com a přímo ve Windows a Xboxu. V Česku firma nikdy žádný obchod neměla, v Evropě byl nejbližší v Londýně. Viz Microsoft Store announces new approach to retail.

V roce 2023 budou na světě přes 3 miliardy hráčů her. Předpovídá to Newzoo a musíte si představit kontext: jde o 39 % lidí na Zemi a aktuálně jsou hráčů 2,69 miliardy. Důvodem jsou hry na mobilních telefonech. Finančně jde aktuálně o 159,3 miliardy dolarů a 200 miliard v roce 2023. O růst se starají mobilní hry a hity jako Fortnite, LOL či Pokémon Go a v době pandemie se růst zrychlil. Na konci roku se očekává 2,7 miliardy hráčů (2,5 miliardy na mobilech, 1,3 miliardy na PC a 800 milionů na konzolích).

Bojkot reklamy na Facebooku už stál Marka Zuckerberga 7 miliard dolarů. Samozřejmě pokud to berete podle toho, jak se bojkot podepsal na vývoji cen akcií Facebooku. Ty poklesly o 8,3 procenta jen v pátek 26. června. Po Unileveru se k bojkotu přidal Verizon. V reakci Facebook oznámil, že bude skrývat či blokovat nenávistný obsah či obsah ovlivňující volby i od politiků. Bojkot najdete na Stop Hate for Profit. Organizátoři navíc chtějí, aby bojkot byl globální, nikoliv pouze v USA.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.