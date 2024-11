Pořád jenom trolí! Jak Mikýř vyděsil Novu, ale nakonec vydělaly obě strany

Letošní jarní vysílání televize Nova zpestřil třetí ročník drsné reality show Survivor Česko & Slovensko. Skupina soutěžících v ní bojuje o výhru na exotickém ostrově, kde musí taktizovat, uzavírat spojenectví, ale také zradit ostatní. Vůbec poprvé tuto soutěž vyhrál VIP účastník: internetový komik Martin Mikyska alias Mikýř.

Přítomnost Mikýře a jeho cesta za výhrou udělaly z letošní řady nejúspěšnějšího Survivora v historii česko-slovenské verze, a to včetně streamovací aplikace Voyo. Počet zhlédnutí výrazně převýšil předchozí dvě série, i krátká videa v článcích na webu Novy měla téměř dvojnásobný nárůst počtu přehrání oproti loňské řadě.

Díky Survivoru navíc významně přibývali noví předplatitelé Voya. „Dostali jsme se do situace, kdy produkujeme tři až čtyři reality show ročně. Z pohledu čísel je nejsilnější Survivor, kterého dáváme na jaře, dvojka je Love Island a třetí jsou reality show o vaření,“ popsal na konferenci Czech Internet Forum 2024 generální ředitel Novy Daniel Grunt.

Martin Mikyska od televize dostal výhru 2,5 milionu Kč. „Celá druhá polovina byla famózní. Konečně jsme viděli, jak se Survivor má hrát,“ chválil ho moderátor soutěže Ondřej Novotný.





Mikýř původně vytvářel videa třeba pro internetovou televizi Mall.TV (dnes Fameplay), ale dnes obsah produkuje ve vlastní firmě s marketéry Vilémem Fraňkem a Janem Cónem. „V listopadu loňského roku jsme dostali nabídku, jestli Martin nechce jít do Survivoru. To nám samozřejmě imponovalo, Martin tam dlouhodobě chtěl jít. Řekli jsme si, že nám to dává smysl, abychom si vyzkoušeli propojit fenomén reality show s tím, co děláme my,“ řekl Vilém Franěk na Czech Internet Foru.

Nabídka od Novy byla na jednu stranu zásadní příležitost, Mikýřův tým však přiznal obavy, aby nevznikl nějaký reputační problém. „Jste na ostrově, jste tam dlouho, máte hlad, lidi vás tam štvou, takže máte ponorku a jste unavení. To zní trošku jako recept na průšvih. A zároveň nemáte sebemenší kontrolu nad tím, co dá Nova ven,“ dodal Jan Cón.

Mikýřova početná fanouškovská základna se navíc kvůli natáčení Survivora musela několik měsíců obejít bez pravidelného kontaktu se svým oblíbencem. Obsah, který stál na Mikýřově jméně a obličeji, najednou přišel o hlavní tvář. „Vyřešili jsme to tím, že jsme se s Vildou sami stali tvářemi značky,“ doplnil Jan Cón.

Exotická reality show se natáčí v Dominikánské republice na ostrově Hispaniola. Mikýř tam odletěl na konci ledna, ale do 13. února se jeho účast držela v tajnosti, tým tedy improvizoval a fanouškům tvrdil, že letěl na dovolenou.

Vilém Franěk a Jan Cón na konferenci Czech Internet Forum popsali Mikýřovu cestu Survivorem. Autor: Karel Choc, Internet Info

„Týden potom, co tam Martin odjel, nám volala produkce Novy, že potřebují nějaké fotky. My se jich ptali, jak to tam jde. A oni: je to strašný, Martin to jenom trolí, budeme se muset z toho vystříhat, vůbec to nepůjde,“ popsal Jan Cón počáteční obavy komerční televize.

Nova netušila, že Mikýř odjížděl na ostrov se seznamem svérázných úkolů, které měl při natáčení splnit – například použít v běžné řeči konkrétní slogan anebo udělat salto vzad. Jeho spolupracovníci mezitím v Praze sledovali všechny záběry, které Nova odvysílala nebo dala na digitální platformy, a pátrali v nich, jestli Mikýř splnil zadání. Tajných úkolů bylo celkem třináct a jejich záznamy pak Mikýřův tým využíval na sociálních sítích.

Ještě před odletem youtuberův tým zjistil, jaké další celebrity budou letos soutěžit v Survivoru. Předtočil s nimi rozhovory, které se potom streamovaly na sítích, když některý ze slavných účastníků vypadl. „Vždycky jsme je po jednom vypouštěli jako ‚rozhovor s vypadlíkem‘, čímž jsme předběhli Novu. V době, kdy se rozhovor natáčel, to ale ‚vypadlík‘ nebyl, takže se toho člověka Martin ptal na zážitky z ostrova a tak,“ přiblížil Jan Cón obsahovou strategii.

Pro Mikýřovo podnikání jsou klíčové příjmy od firem, které propaguje ve svých videích. Objevovaly se tedy i v těch předtočených rozhovorech. Dařilo se i merchandisingu, prodalo se například přes 13 tisíc triček.

Survivor je mezinárodní licencovaný formát a je pochopitelné, že své záměry s ním měla také Nova. „Řešili jsme, co všechno můžeme používat a nemůžeme. Nova byla strašně vystrašená, třeba říkala, že máme používat třeba jen tříminutové segmenty. V jednu chvíli jsme se na to úplně vykašlali a dělali jsme úplně všechno, co jsme mohli. Nikoho jsme se neptali a sypali to ven,“ přiznal Jan Cón.

Mikýř úspěšně postupoval soutěží až do finále. „Malovali jsme si různé scénáře, jak by to mohlo dopadnout, ale v žádném z nich nebylo, že by to Martin vyhrál,“ přiznal Vilém Franěk. Martin Mikyska se z natáčení vrátil 18. dubna a svým spolupracovníkům oznámil, že skutečně zvítězil. Museli se tedy rozhodnout, co dál.

Nakonec použili finanční výhru k vytvoření dalšího obsahu – a tím byl rozhovor v úplně prázdné O2 areně, kterým provázel Ondřej Novotný, moderátor Survivora. Celý ho mohli sledovat předplatitelé Mikýřovy stránky na platformě HeroHero.

Počet předplatitelů vystoupal na 29 600, navíc předplatné zdražilo na deset eur. „V době, kdy předplatné bylo šest eur, tam bylo asi sedm nebo osm tisíc lidí. Od doby, co jsme zdražili, jich přibylo dalších 22–23 tisíc,“ přiblížil Vilém Franěk.





„Celý ten půlrok včetně O2 areny, odměn a dalších nákladů nás stál šest milionů. Obrat byl dvanáct milionů, takže čistý zisk toho šíleného risku je šest milionů za čtyři nebo pět měsíců. Další věci ještě dobíhají, protože jsme na základě toho podepsali další smlouvy, takže reálně skončíme na deseti, dvanácti milionech. Pokud by to byl náš projekt a tlačili bychom to sami bez Novy, tak na to nikdy nedosáhneme. Propojování digitálního a televizního světa se nám ověřilo a budeme tam mířit i v budoucnu,“ dodal Franěk.

„V jeden moment jsme jenom na Instagramu zasáhli 3,5 milionu lidí za měsíc. Když k tomu přidáte Novu, vyšlo z toho, že se Martin stal druhým nejvlivnějším influencerem v republice,“ spočítal Jan Cón.

Televize Nova bude na Survivora spoléhat i dál. Momentálně připravuje čtvrtou sérii, do které už vybírá soutěžící. Podle producentky Adély Brož tato dobrodružná reality show odhalí skutečné lidské povahy a chování lidí, když se dostanou do úzkých. „Na druhou stranu vám dovoluje posunout vaše morální hranice – přelstít třeba i ty nejbližší,“ popsala letos na jaře.

Řada soutěžících se chce v reality show zviditelnit a podobně jako Mikýř získat nové fanoušky a předplatitele pro svůj obsah. Franěk s Cónem je však varují, že to už neplatí automaticky. Internetoví uživatelé už jsou totiž kvůli přívalu influencerů vybíravější. Jen televize Nova totiž každý rok natočí reality show s desítkami soutěžících, které proslaví ve svém vysílání a pak je využívá i pro svůj marketing.