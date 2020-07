Milan Polák, Lukáš Uhl (ZOOT): Českost je to, co ZOOT odlišuje od konkurence

Jak se ZOOT popral s koronavirovým výpadkem, proč má nového ředitele, jaký je vztah Zootu a Differentu, kam směřuje současná strategie firmy a kdy by mohl být český modní internetový obchod ziskový, odpovídají jeho nový ředitel Milan Polák a krizový manažer Lukáš Uhl.

V květnu byl oficiálně oznámen konec reorganizace Zootu a majitelem e-shopu se stala společnost Company New, co to kromě právních změn znamená v praxi? A jaké jsou další plány se společností?

Milan Polák: Reorganizace skončila na konci dubna. V praxi to znamená, že jsme vypořádali věřitele podle schváleného reorganizačního plánu, přestali jsme být kontrolovaní insolvenčním správcem a věřitelský výbor, který schvaloval řadu rozhodnutí, ukončil svou činnost. Na každodenním fungování lidí ve firmě, nebo na obchodních vztazích, se to vlastně neprojevilo nijak. A pocitově pro naše partnery jsme teď prostě firma, která má zameteno před svým prahem, stojíme znovu na čisté startovní čáře a je naším cílem budovat teď znovu dobré vztahy s našimi dodavateli.

Plány do budoucna jsou zejména v pokračování rozšiřování sítě partnerských výdejen, rozšiřování sortimentu formou partnerského prodeje a získání synergií ze spolupráce s firmou Different.cz.

Na to bych rád navázal. Nedávno Company New oznámila svoji investici právě do minoritního podílu v módním e-shopu Different, s ní přímo souvisejí i někkolik personálních změn ve vedení Zootu, co k nim motivovalo a co si od od toho slibujete?

Lukáš Uhl: Neexistuje žádný obecně dokonalý CEO. Existuje dokonalý CEO pro určitou firmu v určité době. ZOOT potřeboval pro transformaci velmi silnou nákladovou disciplínu, měl složitá jednání s věřiteli a dodavateli, potřeboval získat financování, potřeboval nastartovat v krátké době a bez dlouhých úvah a diskuzí private label a přímý prodej na výdejnách. Firma musela propustit tři čtvrtiny zaměstnanců a hlídat každou korunu.

To všechno vyžaduje určitý profil kapitána. ZOOT ale již z krizového režimu vychází ven a musí se začít soustředit na růstové nápady, musí mít ohromný cit pro fashion produkt a módu, musí začít více inovovat a začít více opečovávat svou značku. To přirozeně vyžaduje u kormidla někoho, komu jsou tato témata blízká a kdo nad tímto uvažuje přirozeně. Já sám, protože jsem v Zootu i v roli akcionáře a investora, jsem během COVID krize oslovil své spolupracovníky, že ZOOT musí mít v top pozici toho nejlepšího pro naši budoucnost. Ten nejlepší CEO je nyní jednoznačně Milan. Já dále stojím vedle něho a věnuji se tomu, co mi je blízké: náklady, financování, ekonomika, výdejny a provoz.

Dojde k nějakému většímu provázání Zootu a Differentu?

MP: Ano – již máme sestěhované sklady, ZOOT využívá prodejnu Different v Plzni jako svou výdejnu a pracujeme na křížovém zalistování produktů z jedné platformy na druhou. Začali jsme pracovat na společné IT platformě, což je velká výzva a bude během na dlouhou trať. Ale podle mě zásadní synergií jsou lidé napříč firmami. Protože mám prostě názor, že spolu dokážeme mnohem více, než každý zvlášť.