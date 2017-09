 »  Miliardový prodej Slevomatu, z Koloniálu je Košík a jak vypadá ukrajinský e-commerce trh

Co se za týden událo na tuzemské i světové e-commerce scéně, sledujeme pravidelně už několik let. Pravidelný týdenní přehled eŠopák (RSS) jsme rozjeli až letos. Pokud byste pro nás měli nějaké tipy, dejte nám vědět.

A už je to dotažené a celá skupina Slevomat Group už nebude posílat peníze do Mitonu nebo Enernu, ale naopak do pokladny Secret Escapes. Britská firma se po skoro ročním dohadování nakonec domluvila s dosavadními investory a chce rozšířit svou působnost i do našeho regionu.

„Byl to aktivní prodej. Stávající akcionáři byli ve Slevomatu dlouho a všichni mají své priority. Někdo chce podporovat své stávající investice, někdo se chce více vrhnout do zahraničí,“ vysvětloval v rozhovoru muž, který měl celý prodej na starosti – Pavel Vopařil.

O ceně se spekuluje. Nejčastěji létá vzduchem částka 1,5 miliardy. Podle Vopařila byla ale mnohem vyšší.

Z domova

– A máme po Koloniálu. Jeden by možná chtěl i smeknout a zavzpomínat. Každopádně od pondělka už web Koloniálu radí nakupovat na webu nedávno koupeného Košíku. A to následujícími slovy – „Od 4. 9. 2017 spojujeme síly s Košík.cz, a to pod jedinou značku Košík.cz.“

– Mall si užil dramatický víkend a ještě akčnější začátek týdne. A to, že začala sezóna nákupů penálů, sešitů a vodovek, úplně přehlušily strachy o tom, co bude s tři čtvrtě milionem hesel. Která byla mimochodem delší dobu dostupná na Uloz.to.

- Na tuzemském internetu přibyla další značka zahraničního oblečení. Jmenuje se Arket a spadá do stáje švédského H&M. Dosud se do internetového prodeje ze světa kamenných prodejen pustilo i H&M nebo Mango.

- E-shopy dále ukrajují kamenným obchodům podíl na trhu, letos dosáhnou 10 procent. V Evropě tak patří ke špičce, připomněl se po prázdninách svou zprávou APEK.

Ze světa

– Rychle a bez váhání. Amazon zaplatil za řetězec Whole Foods 13,7 miliardy dolarů a už začíná zvedat mandle konkurentům z off-line světa. Bezos už má hotové papíry a v obchodech je to vidět. Hned první den pod novým majitelem v obchodu spadly ceny v některých případech až o 43 procent.

– Amazon je sice hvězda, ale v jeho stínu rostou další. Kanadské Shopify si vzala na paškál agentura Bloomberg a minimálně na víkend je to zajímavé čtení.

– Alibaba jede ve velkém. Její platební systém Alipay je nyní nově dostupný na 242 pobočkách Starbucks v Malajsii. Globálně systém zatím používá přes půl miliardy lidí a podporuje ho víc než 450 finančních institucí po celém světě.

– Jak vypadá ukrajinský e-commerce trh, zkusila vykreslit agentura Gemius. Tři nejpopulárnější e-shopy země jsou tak Rozetka, OLX.ua a Prom.ua.

– Španělská e-commerce scéna loni rostla. Loni se její hodnota pohybovala kolem 23,9 miliardy eur. Tedy o patnáct procent více než o rok dříve.

Personálie

– Novinky hlásí Acomware. Agentura má nového šéfa konzultantů a marketingu. Zvykejte si tak na jména Marek Říha a Jindřich Jíra. Do konzultantského týmu nastupuje i Kristína Kasalová, která v roli připravuje integrované kampaně a řešení pro klienty.