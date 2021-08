Miliony děravých routerů, Giphy na prodej a počítačově generovaný šéf firmy NVIDIA

Jeden ze zakladatelů Snopes psal plagiáty pod falešným jménem. Snopes přitom je web, který bojuje proti fake news, dezinformacím, hoaxům a výmyslům. Mikkelson mezi 2015 až 2019 zveřejnil desítky plagiátů využívajících obsah médií jako The Guardian či LA Times. Některé pod vlastním jménem, některé pod pseudonymem. Via The Co-Founder Of The Fact-Checking Site Snopes Was Writing Plagiarized Articles Under A Fake Name a Snopes Staff Memo.

TELEgraficky

Airyx ■ AirPlay 2 pro Spotify odloženo a pak neodloženo ■ Siemens kupuje Sqills ■ Tesla Cybertruck se odkládá ■ elementary OS 6 Odin je venku ■ kmcaster ■ Axiom Verge 2 ■ Thunderbird 91.0 ■ Absurd SQL ■ Substack se pouští do komixů ■ ThisIsWin11 ■ macos.vercel.app ■ Polygon koupil Hermez za 250 M$ ■

WEBDESIGN, INTERNET

Užitečné a zábavné čtení: Co se stane, když Reddit rozhodne, že jste debil. V Česku Reddit až tak zásadní roli (oproti USA) nemá.

Prodejci na Amazonu řeší negativní recenze snahou je odstranit výměnou za dárkové karty či nabízejí vrácení peněz. Porušují přitom pravidla Amazonu, ale nutno dodat, že stejná praxe je i na Googlu či Facebooku. Dobré čtení najdete ve When Amazon Customers Leave Negative Reviews, Some Sellers Hunt Them Down, kde je i dost důležitá připomínka: když už necháváte negativní recenze, nevkládejte do nich osobní/kontaktní informace.

Twitter redesignoval. Hlavně nasadil vlastní font Chirp. Jak už to tak u Twitteru chodí, redesign je nepovedený. Některé prvky jsou nově černé, jiné zůstaly modré. Font Chirp působí rozmazaně/neostře. Pokud doufáte v návrat původního designu, tak na to spíš zapomeňte.

Facebook možná bude muset prodat Giphy, jen rok poté, co službu koupil. Ve Velké Británii má tamní regulátor po hloubkovém šetření obavy z narušení hospodářské soutěže. Facebook Giphy pořídil za 400 milionů dolarů.

HARDWARE

Facebook umí promítat vaše oči na VR brýle. Trochu strašidelná záležitost, nutno dodat. Více ve Facebook can project your eyes onto a VR headset, and it’s exactly as uncanny as it sounds.

Xiaomi po několika letech uvedlo nový tablet. Mi Pad 5 Pro Ars Technica označuje za „klon iPadu Pro za polovinu ceny“. Z hlediska hardwaru a vzhledu to asi částečně je pravda, z hlediska softwaru zde může být poněkud omezující maličkostí Android.

SOFTWARE

Rust přidává vodní a podvodní obsah. Včetně žraloků, ponorek, torpéd, podvodních laboratoří.

Microsoft zařízne OneDrive sync pro starší macOS. Do budoucna navíc chce podporovat pouze tři poslední verze macOS.

Žebříček programovacích jazyků od RedMonku za Q3 2021 ukazuje JavaScript na první pozici a Python na druhé. Kombinuje popularity na Stack Overflow (počet označení) a GitHubu (počet projektů).

Šéf firmy NVIDIA byl ve vystoupení na konferenci počítačově generovaný. Podrobnosti v From Our Kitchen to Yours: NVIDIA Omniverse Changes the Way Industries Collaborate.

Kompletní trilogie Grand Theft Auto se dočká remasteru. GTA 3, Vice City i San Andreas tak zamíří i na Nintendo Switch. Viz též The GTA Remastered Trilogy Appears To Be Real, And Coming To Switch.

MARKETING A KOMUNIKACE

Dezinformace okolo francouzského covid pasu se šíří na Twitteru. Přispívají krajně pravicoví politici společně s falešnými účty. Analýza v Misinformation regarding France’s COVID-19 “health passes” spread on Twitter.

Tak trochu „skandál“. Food blogerka Kamu okopírovala recept a fotku má z fotobanky. Na Instagramu se pod příspěvkem rozpoutala záplava negativních komentářů, které přebíjí její fanoušci pozitivními příspěvky a urážkami. Ona sama na ty negativní nereaguje. Svým způsobem, proč ne, Instagram je plný fotek z fotobank a fotomontáží a svět receptů je založený na nekonečném kopírování. Jistě by bylo lepší to udělat lépe, ale celé je to podstatně menší „skandál“ než předchozí úlet, kdy Kamu dala reklamu na fotku z pohřbu táty.

Od 23. srpna Facebook znemožní cílit na uživatele mladší 18 let (v některých zemích 20 a 21). Zůstane zachováno jenom cílení na věk, pohlaví a lokaci. Fungovat přestanou i vytvořené i vlastní audience a lookalike audience – pokud cílí některými z doposud možných detailních cílení. Facebook to prezentuje jako ochranu dětí a mladistvých, ale můžete to chápat i tak, že Facebook nemá dostatek uživatelů ani dostatek informací o těchto věkových skupinách – na Facebooku totiž už několik let nejsou.

Stránka Applu na Facebooku má poslední aktualizaci z konce loňského roku. Založena byla 2013 a dnes na ní je už jenom několik příspěvků právě a jenom z roku 2020. Všechny jsou navíc jen aktualizace úvodní fotky. Má 13 milionů fanoušků a pod starými aktualizacemi se stále objevují komentáře. Nutno dodat, že číst je spíš nechcete a Apple to také nedělá. Na nic zde nereaguje. Žijící a aktualizovaná stránka je například Apple TV s více než 28 miliony fanoušků, ale tady jsou aktivity fanoušků minimální. Stejně tak na App Store s 14 miliony fanoušků – stránka je aktivní, fanoušci nikoliv. Zajímavý vývoj.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Jste bílí? Na GitHubu máte větší šanci uspět. A stačí málo, mít „bíle“ znějící jméno. Zvláštní čtení ve Want to succeed on GitHub? Your odds are better if you’re white.

Miliony routerů jsou děravé a chyba je aktivně zneužívána. Navíc je přítomna už dobrých deset let. Více v Actively exploited bug bypasses authentication on millions of routers a Freshly disclosed vulnerability CVE-2021–20090 exploited in the wild. Hodit se může i Multiple Vulnerabilities in Buffalo and Arcadyan manufactured routers.

Southwest Airlines jsou ve vleklé při s Kiwi.com a Skiplagged. Obě služby viní z toho, že neměly právo nabízet letenky, a navíc na tom spolupracovaly, přeposílaly si návštěvnost a přidávaly extra poplatky. Via Southwest Airlines demands that flight website Kiwi provides details about its ties with Skiplagged, in the latest stage of an escalating legal battle.

Cross-chain protokol Poly Network byl hacknut v doposud největším DeFi hacku, ztratilo se 611 milionů dolarů. Podle Igora Igamberdieva je důvodem kryptografický problém, ale shoda o důvodu prozatím nepanuje. Via At least $611 million stolen in massive cross-chain hack.

Hacker vrátil 258 milionů ukradených z Poly Network. Proč to udělal, je nejasné a co bude se zbylými ukradenými „penězi“ také, celkem totiž byly ukradeny kryptoměny v „hodnotě“ přes 600 milionů dolarů.

Accenture potvrdili hack. LockBit gang po útoku ransomware hrozí zveřejněním 6 TB ukradených dat a dožadují se 50 milionů dolarů výkupného. Do sítě se měli dostat pomocí někoho zevnitř. Podrobnosti v Accenture confirms hack after LockBit ransomware data leak threats.

Tady je pár doplňujících článků k novince od Applu, která bude hledat dětské porno v iPhonech, iPadech a na Macu (Prospěšný nástroj, nebo zadní vrátka? Apple bude v iCloudu hledat zneužívání dětí a varovat při posílání „nevhodných“ fotek).

Windows 365 vystavuje přihlašovací údaje do Microsoft Azure v čisté podobě.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Kreativci se zlobí na Instagram. Vadí jim přechod na video (a protlačování Reels) a to, jak to dopadá na klasické příspěvky. Sociální síť, která kdysi vyrostla tím, jak dala prostor fotografům, je tak vlastně nechává na holičkách. Otázkou je, kam přejdou, ale překvapivé zjištění je, že se jich hodně stěhuje na Twitter. Je to jedna z mála sociálních sítí, kde ještě algoritmus zcela nezničil organické šíření.

TikTok porazil Facebook, stal se světově nejstahovanější aplikací v roce 2020. Od roku 2017, kdy ByteDance spustilo mezinárodní verzi TikToku, je to velmi rychlá cesta.

WhatsApp konečně umožní přenést účet mezi Androidem a iOS. Jen tedy neznámo proč to bude nejprve možné jen na telefonech od Samsungu (od Androidu 10 výše). Facebook se při představení novinky nechal slyšet, že to bylo velmi obtížné. Možná se měli poučit u aplikací, které už to umí udělat roky.

Rand Paul (americký senátor za Republikány) dostal na YouTube ban za video s tvrzením, že „roušky nebrání infekci“. Jde o první porušení, takže má na týden znemožněno nahrávání. Na svém Twitteru to využil k patřičné smršti nesouhlasných komentářů.

Tvůrci ze Snapchat Spotlight odcházejí na TikTok, Instagram nebo YouTube. Snap nevyplácí peníze, kanál vyschl. Snapchatu se přitom v poslední době poměrně daří získávat uživatele.

Twitter (opět) musel zastavit ověřování účtu. Ověřil řadu falešných, navíc takových, které byly součástí botnetové operace. Detaily v Twitter is pausing its verification program again, after giving fake accounts blue checks.

MOBILNÍ APLIKACE

Google zvažoval koupi Epic Games. Bylo to v době „roztržky“, kdy Epic řešil instalaci her napřímo, bez Google Play (a hlavně bez odvádění peněz Googlu). Řešilo se, zda koupit části, či celou společnost. Zajímavé čtení v Google considered buying ‘some or all’ of Epic during Fortnite clash, court documents say.

Reddit okopíroval videa od TikToku. To, co Instagram také nedávno okopíroval (do Reels). Videa na Redditu jsou od roku 2017.

STARTUPY A EKONOMIKA

Duolingo bylo odstraněno v některých aplikačních obchodů v Číně. Vypadá to na další oběť zásahu tamních regulátorů na vzdělávání za peníze. Jeden z následků je i propouštění ve vzdělávacích divizích u ByteDance.

Čína žaluje Tencent za „režim pro mladé“ ve WeChatu. Má být v rozporu se zákony na ochranu dětí.

Většina uživatelů na OnlyFans vydělává méně než 145 dolarů měsíčně. Na platformě bylo v roce 2019 60 tisíc tvůrců a 7 milionů registrovaných uživatelů, dnes tedy možná 10 milion uživatelů. Zajímavá analýza v The Economics of OnlyFans.

NortonLifeLock (Norton) kupuje Avast. O námluvách se začalo psát prakticky před měsícem a jde o transakci v předpokládané hodnotě přes 8 miliard dolarů. Avast má celosvětově 435 milionů uživatelů a původem je to česká firma. Původní zakladatelé stále drží 35% podíl. V roce 2020 dosáhl Avast obratu 893 milionů dolarů. Norton je společnost s ohodnocením 16 miliard dolarů. Další podrobnosti například NortonLifeLock To Buy Avast In A $8 Bln Deal a Offer for Avast PLC.

Mailchimp je na prodej, za minimálně 10 miliard dolarů. V úvahu připadá i prodej podílu. V roce 2020 měl Mailchimp EBITDA 300 milionů dolarů.

Discord se vydal získat další finance. Jeho tržní hodnotu by to mohlo zvýšit na 15 miliard dolarů.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.