 »  Ministerstvo financí si pochvalu často nezaslouží. Teď je tu ale CityVizor

Nestává se příliš často, aby ze státního úřadu, natož z ministerstva financí, vzešlo v IT oblasti něco, za co by se dal úřad pochválit. Spíš naopak. Za prosazení mimosoudní cenzury webů nebo za kontroverzní přípravu EET (dodávky softwaru bez výběrového řízení či zmatená a pozdní příprava pravidel pro e-shopy atd.) obvykle tento úřad schytává oprávněnou kritiku. Výjimky ale potvrzují pravidlo.

Nejnovější pozitivní výjimkou je aplikace CityVizor, kterou ministerstvo představilo minulý týden. Úřad ji ve spolupráci se sdružením Otevřená města poskytuje zdarma a její zdrojový kód je od začátku k dispozici na GitHubu jako open source.

Aplikace je určena obcím a městům a umožňuje jim publikovat údaje o svém hospodaření v přehledné a občanům přístupné podobě. Jde vlastně o obdobu tzv. rozklikávacích rozpočtů, které už dnes některé obce na webech zveřejňují. V CityVizoru se uživatel může rychle dostat až na úroveň jednotlivých faktur, které obce vystavily. Neukazuje se ovšem sken faktury, ale hlavní údaje: datum, částka, účel platby a firma, která peníze inkasovala.

Aplikace na ministerstvu nevznikla příkazem shora. Vytvořil ji tým z odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka pod záštitou náměstka pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit Tomáše Vyhnánka. Jde o stejnou skupinu, která před dvěma lety vytvořila aplikaci Supervizor (jmenovitě Martin Kopeček, Jan Vlasatý, Benedikt Kotmel a další spolupracovníci). Ministerstvo v ní tehdy zveřejnilo detaily o svém hospodaření a aplikaci pak převzalo několik dalších ministerstev nebo například Český telekomunikační úřad. I Supervizor je k dispozici jako open source.

Jak nahrát data

CityVizor běží na webu, který provozuje sdružení Otevřená města, server pak hostuje spolek vpsFree. Pro obce je aplikace zdarma a sdružení platí i všechny další náklady, které jsou s jejím provozem spojené. Pokud se chce obec zapojit, stačí, aby si na webu založila profil a nahrála do něj svá data. Postup je zatím striktně manuální – zástupce města musí exportovat údaje o hospodaření z účetního systému města v určitém formátu a struktuře a pak je ručně nahrát na server CityVizoru.

Software se potom postará o převedení údajů do vizualizací. K účetním datům přidá navíc související údaje vytažené z registru smluv (odkazy na smlouvy, které obec uzavřela), registru ekonomických subjektů ARES (odkaz na údaje o firmě přes její IČO) nebo úřední desky (zobrazuje je v mapě ze služby Mapasamospravy.cz, která vychází z dat projektu edesky.cz).

Nahrát export je jednoduché (a CityVizor na vše nabízí podrobné návody a dokumentaci), dostat data z účetního systému ale může představovat větší problém – výrobci nepoužívanějších systémů v Česku většinou exportování dat ve struktuře, kterou CityVizor potřebuje, příliš neusnadňují, případně si za úpravu softwaru účtují vysoké částky. Obvykle je tak potřeba vyexportovat kompletní údaje o hospodaření k danému datu a pak je upravit do výsledného exportu (script, určený pro jeden z nejpoužívanějších účetních systémů od firmy Gordic, nabízejí Otevřená města, vytvořil jej pražský zastupitel za Pirátskou stranu Ondřej Profant).

Vzhledem ke komplikovanému exportu dat tak zatím není možné údaje aktualizovat automaticky a v reálném čase, což je rozhodně škoda.

CityVizor je jen nástroj pro vizualizaci a provozovatelé aplikace nahraná data nijak neprověřují a neověřují, zda jsou úplná. Na obci nechávají i kontrolu, zda se v datech nevyskytují například nějaké osobní údaje, které by zveřejnit neměla.

Svá data v aplikaci zatím zveřejnily dvě obce: Nové Město na Moravě a Černošice. V blízké době své rozpočty přidají také Brno-střed a Praha 7. Do budoucna tým plánuje další rozšiřování aplikace – například analýzy delších časových řad nebo napojení faktur na registr smluv (tedy ke které smlouvě dotyčná faktura přísluší).