 »  Ministr zdravotnictví chce v televizi, rádiích a na webu omezit reklamy na alkohol

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) delší dobu naznačuje, že chce dosáhnout zpřísnění podmínek pro reklamy na alkoholické nápoje. Argumentuje přitom jejich negativním vlivem zejména na mladistvé diváky, posluchače a uživatele. „Pokud se podíváme na některé reklamy na alkohol, tak vidíme, že je brán jako něco, co uvede člověka do pohody. Jsou to většinou takové příjemné příběhy, a to určitě není něco, co by bylo dobrým příkladem třeba pro mladistvé,“ uvedl už loni v říjnu při diskusi v pořadu Události, komentáře.

Nejnovější posun naznačil v nedělním pořadu Partie na televizi Prima. Původní informace naznačovaly, že by chtěl ministr dosáhnout úplného zákazu reklam na alkohol. Nyní to vypadá spíše na zpřísněnou regulaci, pravděpodobně odlišnou pro různé platformy. Paragrafové znění by mělo být na stole do konce letošního roku. „Jsme druzí na světě v konzumaci alkoholu, proto s tím musíme něco dělat. Nikoliv zakazovat, ale redukovat konzumaci,“ prohlásil Vojtěch.

Roční spotřeba čistého alkoholu je v České republice bezmála 12 litrů na osobu, předhánějí nás jen Litevci. „Na rozdíl od reklam na cigarety, které jsou v zásadě zakázány, tak na alkohol jsou všude. Nějaká regulace by měla být,“ tvrdí ministr.

Podporu pro tento nápad by podle vyjádření poslance Bohuslava Svobody našel také u opoziční ODS. Svoboda regulaci označil za jedinou správnou cestu, jak mladé lidi vychovat k tomu, že alkoholismus je nepřijatelný. Pozitivně o tomto kroku dříve mluvili i někteří lidovci.

Nová regulace je zatím ve fázi návrhu, o němž ministerstvo poskytuje dílčí informace. Z dosavadních vyjádření vyplývá, že hlavním smyslem je omezit televizní kampaně na alkoholické nápoje. „Reklama by neměla být v televizi. Výrobci alkoholu do této reklamy investují miliardy korun. Alkohol je prezentován jako něco, co je součástí společnosti, kde jsou lidé spokojení a šťastní, přitom v reálu je to úplně naopak, způsobuje to rozvraty rodin a další pohromy,“ poznamenal Vojtěch například v srpnovém rozhovoru pro MF Dnes.

Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová v létě pro zpravodajství televize Prima upřesnila, že by se reklama na alkohol směla vysílat jen mezi 22.00 a 6.00 a muselo by u ní být zdravotní varování. Zřejmě bude upřesněna i podoba reklamy.

O internetové regulaci nebo omezení reklam v tisku a časopisech se podle Adama Vojtěcha vede debata. Svůj záměr probírá s ministerstvem kultury, které má na starosti mediální legislativu, a s ministerstvem průmyslu. Plakáty, billboardy a další outdoorové reklamy by měly být omezeny jen na prodejny a výrobny alkoholu.

Ministerstvo i protidrogová koordinátorka mají za to, že by regulace reklam společně se zvyšováním spotřební daně pomohly snížit spotřebu alkoholu. „Společnost je velmi tolerantní k užívání alkoholu – je potřeba změna postoje veřejnosti,“ uvádí doslova zápis z loňského jednání na ministerstvu. „Alkohol je levný (často nejlevnějším nápojem je pivo), postupné zvyšování spotřební daně by možná konzumaci snížilo. Není to však jisté. Měla by se snížit či zcela zamezit reklama na alkohol,“ předpokládá resort zdravotnictví.

Regulaci marketingových aktivit jako cestu k ochraně zejména dětí a mladistvých před škodlivými účinky alkoholu doporučuje také Světová zdravotnická organizace (WHO). „Musíme být lídry regulace negativního dopadu alkoholu na společnost,“ apeloval Vojtěch letos v březnu při zasedání Vědecké rady na ministerstvu zdravotnictví, na němž bylo omezení reklamy jedním z hlavních bodů.

Data samotného ministerstva ukazují, že u mladistvých konzumace alkoholu v posledních pěti letech spíše klesá. „Děti se více zajímají o nové technologie, počítače a telefony. Myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů,“ vysvětloval to při zasedání Vědecké rady ministr. „Pokles je u všech zemí, nejen v Česku. Ale pozor, Česká republika stále zůstává na předních příčkách, i když je pokles. V ČR ovšem narůstá i nárazové pití,“ doplnila ho Vedralová. Vědecká rada pak regulaci reklamy podpořila.